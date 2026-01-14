Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

Boca Juniors volverá a presentarse en el interior del país con un amistoso internacional ante Olimpia de Paraguay, que se disputará el próximo domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás . El encuentro se jugará desde las 21, contará con presencia de público y promete una convocatoria masiva.

El partido formará parte de la agenda de preparación del conjunto xeneize y se desarrollará en uno de los escenarios deportivos más importantes de la región, consolidado como sede de eventos de alcance nacional e internacional.

Desde la organización informaron que la venta de entradas estará habilitada para el público general de manera online. Los detalles vinculados al proceso de compra —fechas, horarios y el acceso oficial— serán comunicados exclusivamente a través del perfil oficial de Instagram del Estadio San Nicolás.

Tribuna Lateral Rucci: $50.000

Platea del Pozo: $70.000

Se recomienda a los interesados seguir y consultar periódicamente el perfil oficial del estadio, donde se publicarán las novedades y actualizaciones correspondientes a la venta de tickets.

Instagram oficial del Estadio San Nicolás:

https://www.instagram.com/estadiosannicolas/

El encuentro representa una nueva oportunidad para que el público de la región disfrute de un espectáculo deportivo de primer nivel, al tiempo que reafirma el posicionamiento del Estadio San Nicolás como una plaza clave para el fútbol profesional y los grandes eventos deportivos.