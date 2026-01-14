Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta
Boca Juniors enfrentará a Olimpia de Paraguay el domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás, en un amistoso internacional con público y venta de entradas.
14 de enero de 2026 - 11:28
Compartí esta nota:
Las entradas estarán en venta a partir del domingo
INFO San Nicolás
Boca Juniors volverá a presentarse en el interior del país con un amistoso internacional ante Olimpia de Paraguay, que se disputará el próximo domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás. El encuentro se jugará desde las 21, contará con presencia de público y promete una convocatoria masiva.
El partido formará parte de la agenda de preparación del conjunto xeneize y se desarrollará en uno de los escenarios deportivos más importantes de la región, consolidado como sede de eventos de alcance nacional e internacional.
Desde la organización informaron que la venta de entradas estará habilitada para el público general de manera online. Los detalles vinculados al proceso de compra —fechas, horarios y el acceso oficial— serán comunicados exclusivamente a través del perfil oficial de Instagram del Estadio San Nicolás.
Valores de las entradas
Populares: $40.000
Tribuna Lateral Rucci: $50.000
Platea del Pozo: $70.000
Se recomienda a los interesados seguir y consultar periódicamente el perfil oficial del estadio, donde se publicarán las novedades y actualizaciones correspondientes a la venta de tickets.
El encuentro representa una nueva oportunidad para que el público de la región disfrute de un espectáculo deportivo de primer nivel, al tiempo que reafirma el posicionamiento del Estadio San Nicolás como una plaza clave para el fútbol profesional y los grandes eventos deportivos.
Embed - Fútbol Proenter on Instagram: "¡Se viene un nuevo Desafío Internacional Betwarrior! Boca Juniors vs Olimpia San Nicolás de los Arroyos Domingo 18 de enero 21:00 ESPN por Disney + Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Autoentrada, con los siguientes valores: Popular Reynoso: $40.000 Popular Damaso: $40.000 Platea Codo: $50.000 Tribuna Lateral Rucci: $50.000 Platea Del Pozo: $70.000 *Cada usuario podrá adquirir hasta tres entradas por transacción* Los menores de 5 años no abonan entrada."