miércoles 14 de enero de 2026
    • Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    Boca Juniors enfrentará a Olimpia de Paraguay el domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás, en un amistoso internacional con público y venta de entradas.

    14 de enero de 2026 - 11:28
    Las entradas estarán en venta a partir del domingo

    INFO San Nicolás

    Boca Juniors volverá a presentarse en el interior del país con un amistoso internacional ante Olimpia de Paraguay, que se disputará el próximo domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás. El encuentro se jugará desde las 21, contará con presencia de público y promete una convocatoria masiva.

    Este lunes al mediodía se habilita la venta general de entradas para el partido entre Boca Juniors y Olimpia de Paraguay en el Estadio San Nicolás.

    San Nicolás: Venta libre de entradas para Boca Juniors vs Olimpia desde este lunes
    Sus rivales serán Millonarios, el miércoles 14/1 y Nacional, el domingo 18/1, en San Nicolás, con la particularidad de que ante el equipo colombiano se disputará la Copa Miguel Ángel Russo.

    En San Nicolás, Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo en su segundo partido amistoso

    El partido

    El partido formará parte de la agenda de preparación del conjunto xeneize y se desarrollará en uno de los escenarios deportivos más importantes de la región, consolidado como sede de eventos de alcance nacional e internacional.

    Desde la organización informaron que la venta de entradas estará habilitada para el público general de manera online. Los detalles vinculados al proceso de compra —fechas, horarios y el acceso oficial— serán comunicados exclusivamente a través del perfil oficial de Instagram del Estadio San Nicolás.

    Estadio Unico Boca Juventude 15-01-2025 0287

    Valores de las entradas

    Populares: $40.000

    Tribuna Lateral Rucci: $50.000

    Platea del Pozo: $70.000

    Se recomienda a los interesados seguir y consultar periódicamente el perfil oficial del estadio, donde se publicarán las novedades y actualizaciones correspondientes a la venta de tickets.

    Instagram oficial del Estadio San Nicolás:

    https://www.instagram.com/estadiosannicolas/

    El encuentro representa una nueva oportunidad para que el público de la región disfrute de un espectáculo deportivo de primer nivel, al tiempo que reafirma el posicionamiento del Estadio San Nicolás como una plaza clave para el fútbol profesional y los grandes eventos deportivos.

    Embed - Fútbol Proenter on Instagram: "¡Se viene un nuevo Desafío Internacional Betwarrior! Boca Juniors vs Olimpia San Nicolás de los Arroyos Domingo 18 de enero 21:00 ESPN por Disney + Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Autoentrada, con los siguientes valores: Popular Reynoso: $40.000 Popular Damaso: $40.000 Platea Codo: $50.000 Tribuna Lateral Rucci: $50.000 Platea Del Pozo: $70.000 *Cada usuario podrá adquirir hasta tres entradas por transacción* Los menores de 5 años no abonan entrada."
    View this post on Instagram

    El Portuario Sur, con extensiones de las rutas 9 y 188, es uno de los doce tramos incluidos en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones Viales

