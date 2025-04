Bautista Nichea finalizó decimo en su categoría en el Ciclismo

Embed - Identidad Deportiva on Instagram: "#Ciclismo | Doble podio continental Argentina logró dos medallas en el Campeonato Panamericano de Ruta desarrollado en Punta del Este, Uruguay. Julieta Benedetti aseguró plaza para nuestro país en los próximos Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Podios argentinos: Mateo Kalejman (Contrarreloj Sub 23) Guadalupe Díaz (Junior) Más resultados: Damas Junior 23º Bianca Tempestini 26º Mayra Tocha Caballeros Junior (Ruta) 45º Sebastián Coronel 10º Bautista Nichea 34º Ezequiel Eizmendi 35º Lucas Zumer 37º Alejo Riofrío 38º Matías Luna Caballeros Sub 23 (Ruta) 04º Facundo Nicolás Ambrosi Ramos 11º Tomás Moyano 19º Nahuel Lautaro Erripa Picazo 51º Mateo Quiroga Kalejman 57º Daniel Gómez Otuño 58º Matías Contreras Damas Elite - Sub 23 (Ruta) 08º Julieta Benedetti 40º Valentina Luna 42º Delfina Dibella 51º María Acosta 55º Eliana Tocha 57º Maribel Aguirre Caballeros Elite (Ruta) 05º Leonardo Cobarrubia 30º Maximiliano Navarrete 43º Lucas Gaday 45º Jorge Giacinti Felicitaciones ¡Vamos Argentina! @fedciclistauy"

