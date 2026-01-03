sábado 03 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: Una noche de pesca, intriga y suspenso que terminó con 15 kilos de milanesas de raya

    Lo que empezó como una salida nocturna en busca de un surubí a orillas del río Baradero terminó en sorpresa, apuestas y festejo.

    3 de enero de 2026 - 12:07
    Lo que comenzó como una salida nocturna en busca de un surubí terminó en sorpresa, apuestas y festejo. Pasaron más de 20 minutos para develar el misterio. Una captura inesperada, cerca de la medianoche, le puso sabor y anécdota a una típica noche de pesca de verano.

    Lo que comenzó como una salida nocturna en busca de un surubí terminó en sorpresa, apuestas y festejo. Pasaron más de 20 minutos para develar el misterio. Una captura inesperada, cerca de la medianoche, le puso sabor y anécdota a una típica noche de pesca de verano.

    La Opinion Semanario

    Una típica noche de pesca de verano se transformó en una historia cargada de intriga y suspenso a orillas del río Baradero. Lo que parecía la captura soñada de un surubí mantuvo en vilo durante más de 20 minutos a un grupo de pescadores, hasta develar un final tan inesperado como celebrado.

    Lee además
    Así lo dijo a #TuRadio, el presidente del Club Regatas, Leonardo Bagalá, respecto al balance de lo que fue el «Baile de Año Nuevo». El evento se llevó a cabo en las primeras horas del 1° de enero en el club ribereño. Es uno de los acontecimientos tradicionales de Baradero.

    Baradero: Gran convocatoria en el Baile de Año Nuevo del Club Regatas, más de 4 mil personas celebraron
    Gabriela Herrera como la flamante Coordinadora General de la Casa de la Provincia

    Baradero: Herrera inició su gestión al frente de la Casa de la Provincia con eje en la cultura

    Pesca nocturna de verano en el río Baradero

    La pesca nocturna en la costa es una costumbre que se repite cada verano. Con el calor, varias especies aprovechan la oscuridad para alimentarse y se mueven en zonas estratégicas, como desembocaduras de ríos y arroyos, donde abunda el alimento y crecen las expectativas de los pescadores.

    La ilusión del surubí y una pelea de 20 minutos

    Entre las especies más buscadas aparece el surubí, protagonista de innumerables relatos que no siempre terminan con la caña doblada. Kiki y sus parientes lo sabían y por eso apostaron a una velada nocturna. Cerca de la medianoche, la tanza se tensó y la caña comenzó a sacudirse con fuerza, desatando teorías, apuestas y un largo forcejeo.

    Captura inesperada y 15 kilos de milanesas de raya

    Finalmente, bajo la luz de una linterna, el misterio se reveló: no era un surubí, sino una raya. El ejemplar pesó 30 kilos y midió 45 centímetros de diámetro. Tras retirar la piel, las aletas se transformaron en unos 15 kilos de milanesas, cerrando la noche con risas, festejo y una anécdota inolvidable.

    Embed - La pesca de una raya en el río Baradero que dejó 15 kilos de milanesas
    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Gran convocatoria en el Baile de Año Nuevo del Club Regatas, más de 4 mil personas celebraron

    Baradero: Herrera inició su gestión al frente de la Casa de la Provincia con eje en la cultura

    Baradero: Con entrega de llaves, el Municipio dio respuesta a una demanda habitacional de 18 años

    Baradero: Encontró $1.680.000 en la puerta de un banco y los devolvió, el gesto que conmovió a toda la ciudad

    Baradero: Bogado admitió fallas en la recolección y aseguró que este hoy volverán a circular los tres camiones

    Fuga en el Penal de Baradero: buscan intensamente a dos internos

    Vecinos y municipio de Baradero mejoraron la calle Familia Cardinaux con trabajo conjunto en Colonia Suiza

    Rural Bike San Pedro: Juan José Paz ganó la última competencia del 2025 en Gobernador Castro

    San Pedro: Quiénes y cuánto deberán pagar por llevar residuos al Basural

    Hospital y Clínica Coopser San Pedro: el asueto dejó al descubierto fallas del sistema de salud

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El asueto otorgado por el Departamento Ejecutivo a los empleados municipales provocó, este viernes, serios inconvenientes en la atención sanitaria en San Pedro. 

    Hospital y Clínica Coopser San Pedro: el asueto dejó al descubierto fallas del sistema de salud

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La prueba reunió en su mayoría a bikers locales y tuvo como punto de partida y llegada el Circuito Panorámico del Oeste.

    Rural Bike San Pedro: Juan José Paz ganó la última competencia del 2025 en Gobernador Castro
    Con un posteo en sus redes sociales, el Club Atlético Paraná confirmó la continuidad de Fernando Stagnari como entrenador de cara a la temporada 2026.

    San Nicolás: Fernando Stagnari seguirá en el Club Atletico Paraná y liderará el proyecto deportivo en 2026

    Los ladrones rompieron el vidrio y por el agujero pasaron la moto Yamha XTZ 250 enduro negra que sustrajeron.

    Serían menores de edad los ladrones de una moto tras romper la vidriera del local en avenida Ugarte y Baradero

    La ordenanza fiscal aprobada por el Concejo Deliberante generó un nuevo tributo, denominado “derecho de vuelco” y que permite al Gobierno cobrar a quienes arrojen residuos en el Basural a cielo abierto de San Pedro.

    San Pedro: Quiénes y cuánto deberán pagar por llevar residuos al Basural

    Trump en conferencia de prensa video

    Trump dijo que Estados Unidos dirigirá Venezuela "hasta una transición apropiada" tras la captura de Maduro