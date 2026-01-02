viernes 02 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: Herrera inició su gestión al frente de la Casa de la Provincia con eje en la cultura

    Herrera comenzará formalmente sus tareas el lunes 5 y adelantó que buscará fortalecer el vínculo entre el Gobierno bonaerense y Baradero.

    2 de enero de 2026 - 12:09
    Gabriela Herrera como la flamante Coordinadora General de la Casa de la Provincia

    Gabriela Herrera como la flamante Coordinadora General de la Casa de la Provincia

    tulineadirecta

    La ex presidenta del Concejo Deliberante de Baradero, Gabriela Herrera, asumió oficialmente como Coordinadora General de la Casa de la Provincia y ya se encuentra trabajando en el organismo ubicado en la intersección de René Simón y Bulnes. En diálogo con medios locales, confirmó que desde el lunes 5 está en funciones y delineó los principales ejes de su gestión inicial.

    Lee además
    Así lo dijo a #TuRadio, el presidente del Club Regatas, Leonardo Bagalá, respecto al balance de lo que fue el «Baile de Año Nuevo». El evento se llevó a cabo en las primeras horas del 1° de enero en el club ribereño. Es uno de los acontecimientos tradicionales de Baradero.

    Baradero: Gran convocatoria en el Baile de Año Nuevo del Club Regatas, más de 4 mil personas celebraron
    La subsecretaria de Hábitat, Erika Carrlson, informó que el 24 de diciembre se realizó la entrega de llaves de dos dúplex a empleadas municipales que ya habían sido adjudicadas. Además, adelantó que esta semana se entregarán los dos dúplex restantes a los empleados que aún faltan.

    Baradero: Con entrega de llaves, el Municipio dio respuesta a una demanda habitacional de 18 años

    Un rol clave para acercar el Gobierno provincial a la ciudad

    Durante sus primeras declaraciones, Herrera explicó que el desafío principal será comenzar a “manejar políticamente, no partidario, y culturalmente” el espacio. En ese sentido, subrayó que la impronta de su gestión estará enfocada en acercar el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la comunidad local, fortaleciendo la articulación entre los distintos organismos provinciales y los vecinos.

    La flamante coordinadora remarcó que la Casa de la Provincia debe consolidarse como un punto de referencia para la ciudadanía, no solo para la realización de trámites, sino también como un espacio de encuentro institucional y social.

    Impulso a las actividades culturales en la Casa de la Provincia

    Otro de los ejes destacados por Herrera tiene que ver con el perfil cultural del edificio. Según explicó, una parte importante del espacio depende del Instituto Cultural bonaerense, lo que abre la posibilidad de ampliar la agenda de propuestas abiertas a la comunidad.

    “Queremos que sea un lugar cultural y que se empiecen a desarrollar más actividades”, señaló, anticipando que se trabajará para generar iniciativas que permitan una mayor participación de artistas locales y de la comunidad en general, fortaleciendo así el vínculo entre cultura y gestión pública.

    Situación edilicia y primeras gestiones operativas

    En relación al funcionamiento del edificio, Herrera reconoció que uno de los primeros temas que le plantearon al asumir fue la situación de los aires acondicionados. Según detalló, se registraron inconvenientes técnicos por la quema de plaquetas y un tablero eléctrico, lo que obligó al cierre temporal de la Casa de la Provincia.

    La funcionaria aclaró que los problemas ya se encuentran en vías de solución y que fue necesaria una nueva conexión eléctrica debido a la cantidad de equipos que posee el edificio. “No quiero ahondar demasiado porque yo no estaba; esto es lo que me comentaron”, expresó, al tiempo que destacó que la prioridad es normalizar plenamente el funcionamiento del lugar para garantizar una correcta atención al público.

    Finalmente, Herrera explicó que si bien fue invitada a actividades institucionales previas, por una cuestión organizativa se acordó que se fuera incorporando de manera gradual, iniciando formalmente sus funciones a partir de enero.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Gran convocatoria en el Baile de Año Nuevo del Club Regatas, más de 4 mil personas celebraron

    Baradero: Con entrega de llaves, el Municipio dio respuesta a una demanda habitacional de 18 años

    Baradero: Encontró $1.680.000 en la puerta de un banco y los devolvió, el gesto que conmovió a toda la ciudad

    Baradero: Bogado admitió fallas en la recolección y aseguró que este hoy volverán a circular los tres camiones

    Fuga en el Penal de Baradero: buscan intensamente a dos internos

    Vecinos y municipio de Baradero mejoraron la calle Familia Cardinaux con trabajo conjunto en Colonia Suiza

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo

    Centros de Salud en San Pedro: horarios, especialidades y profesionales que atenderán en cada barrio

    San Pedro: El Ministerio de Seguridad ascendió a Paola Vela al grado de Comisario

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro, un ingreso en abandono que preocupa a vecinos y turistas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro expresó hoy su reconocimiento y felicitaciones a la titular de la dependencia, Paola Yamina Vela, tras haber alcanzado el grado de Comisario, en el marco de los recientes ascensos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

    San Pedro: El Ministerio de Seguridad ascendió a Paola Vela al grado de Comisario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El puerto de San Pedro mantiene su actividad operativa con el arribo de un buque de ultramar para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, informaron hoy fuentes portuarias.

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo
    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Aldana López, Walter Juárez, Pablo Ivalo y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Rumbo a Cosquín: representantes de Pergamino buscan destacarse a nivel nacional

    El corrimiento de las cabinas de peaje era una deuda pendiente del Ejecutivo municipal ya que dos de las principales rutas del país atraviesan nuestro Partido pero con cabinas de peaje que lo dividían.

    Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12