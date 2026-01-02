Baradero: Herrera inició su gestión al frente de la Casa de la Provincia con eje en la cultura

La ex presidenta del Concejo Deliberante de Baradero , Gabriela Herrera, asumió oficialmente como Coordinadora General de la Casa de la Provincia y ya se encuentra trabajando en el organismo ubicado en la intersección de René Simón y Bulnes. En diálogo con medios locales, confirmó que desde el lunes 5 está en funciones y delineó los principales ejes de su gestión inicial.

Durante sus primeras declaraciones, Herrera explicó que el desafío principal será comenzar a “manejar políticamente, no partidario, y culturalmente” el espacio. En ese sentido, subrayó que la impronta de su gestión estará enfocada en acercar el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la comunidad local, fortaleciendo la articulación entre los distintos organismos provinciales y los vecinos.

La flamante coordinadora remarcó que la Casa de la Provincia debe consolidarse como un punto de referencia para la ciudadanía, no solo para la realización de trámites, sino también como un espacio de encuentro institucional y social.

Otro de los ejes destacados por Herrera tiene que ver con el perfil cultural del edificio. Según explicó, una parte importante del espacio depende del Instituto Cultural bonaerense, lo que abre la posibilidad de ampliar la agenda de propuestas abiertas a la comunidad.

“Queremos que sea un lugar cultural y que se empiecen a desarrollar más actividades”, señaló, anticipando que se trabajará para generar iniciativas que permitan una mayor participación de artistas locales y de la comunidad en general, fortaleciendo así el vínculo entre cultura y gestión pública.

Situación edilicia y primeras gestiones operativas

En relación al funcionamiento del edificio, Herrera reconoció que uno de los primeros temas que le plantearon al asumir fue la situación de los aires acondicionados. Según detalló, se registraron inconvenientes técnicos por la quema de plaquetas y un tablero eléctrico, lo que obligó al cierre temporal de la Casa de la Provincia.

La funcionaria aclaró que los problemas ya se encuentran en vías de solución y que fue necesaria una nueva conexión eléctrica debido a la cantidad de equipos que posee el edificio. “No quiero ahondar demasiado porque yo no estaba; esto es lo que me comentaron”, expresó, al tiempo que destacó que la prioridad es normalizar plenamente el funcionamiento del lugar para garantizar una correcta atención al público.

Finalmente, Herrera explicó que si bien fue invitada a actividades institucionales previas, por una cuestión organizativa se acordó que se fuera incorporando de manera gradual, iniciando formalmente sus funciones a partir de enero.