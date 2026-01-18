Baradero: Condenaron a las responsables del Hogar Abuela Tita por la muerte de una mujer en 2022

Finalmente, las tres responsables del lugar fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir tareas comunitarias. Fueron encontradas culpables ante la negligencia por no asistir, en tiempo y forma, a la víctima.

El dolor no se apaga con una sentencia. A más de tres años del incendio fatal ocurrido en Baradero , en el Hogar Abuela Tita, Julia y Katy Menna, hijas de la mujer fallecida, rompieron el silencio tras la condena judicial contra las responsables del establecimiento, a quienes la Justicia halló culpables por negligencia y falta de asistencia.

El hecho ocurrió a fines de 2022, cuando un incendio se desató en la habitación donde se encontraba alojada la madre de Julia y Katy Menna, una mujer de edad avanzada que no logró sobrevivir a las consecuencias del siniestro. La investigación judicial determinó que existieron graves falencias en la atención y en los protocolos de emergencia del hogar geriátrico «Abuela Tita».

Según se probó en el expediente, la víctima no fue asistida en tiempo y forma por el personal responsable del lugar, lo que resultó determinante en el desenlace fatal. Esa omisión fue considerada por la Justicia como un acto de negligencia, base sobre la cual se construyó la acusación penal.

A fines de 2025, el tribunal interviniente condenó a las tres responsables del geriátrico a tres años de prisión en suspenso y al cumplimiento de tareas comunitarias. La pena, si bien implica una declaración de culpabilidad, dejó un sabor amargo en la familia de la víctima.

«Tenemos esperanza aún de que esto se pueda modificar, nos quedamos con sabor a poco», expresó una de las hijas en diálogo con el programa #TúRado, tras conocerse el fallo. Para la familia, la condena no refleja la gravedad de lo ocurrido ni el sufrimiento atravesado desde aquel día.

Las hijas también apuntaron directamente contra el accionar de la Fiscalía durante la etapa de investigación. «Para mí la fiscalía tuvo mucho que ver en todo esto, ya que no se preservó el lugar del hecho ni los materiales necesarios», señaló Julia Menna.

Críticas al juicio abreviado y el reclamo de justicia

Uno de los puntos más cuestionados por la familia fue la implementación de un juicio abreviado, modalidad a la que aseguran haberse opuesto desde un primer momento. «Nosotros nos negamos, se hizo una audiencia virtual, nos negamos y después directamente lo impusieron ellos al juicio abreviado sin tener ni voz ni voto», relataron.

Para las hijas de la víctima, esa decisión condicionó el resultado final del proceso y limitó la posibilidad de una pena más severa. Consideran que la falta de preservación de pruebas y la celeridad del trámite judicial atentaron contra una investigación profunda de las responsabilidades.

A pesar del dolor y la bronca, también hubo espacio para una reflexión íntima. «En lo que respecta a mi mamá, no me cabe duda de que ella descansa en paz y le pido a Dios que no le vuelva a suceder a nadie más», expresó una de las hijas, con la esperanza de que el caso sirva como advertencia y genere cambios en el control de los hogares geriátricos.

El fallo judicial cerró una etapa, pero el reclamo de la familia continúa. Para Julia y Katy Menna, la verdadera justicia todavía está pendiente.