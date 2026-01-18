domingo 18 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: Condenaron a las responsables del Hogar Abuela Tita por la muerte de una mujer en 2022

    Tras más de tres años de espera, la Justicia dictó sentencia contra las responsables del geriátrico Abuela Tita de Baradero.

    18 de enero de 2026 - 11:45
    Finalmente, las tres responsables del lugar fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir tareas comunitarias. Fueron encontradas culpables ante la negligencia por no asistir, en tiempo y forma, a la víctima.

    Finalmente, las tres responsables del lugar fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir tareas comunitarias. Fueron encontradas culpables ante la negligencia por no asistir, en tiempo y forma, a la víctima.

    Google maps

    El dolor no se apaga con una sentencia. A más de tres años del incendio fatal ocurrido en Baradero, en el Hogar Abuela Tita, Julia y Katy Menna, hijas de la mujer fallecida, rompieron el silencio tras la condena judicial contra las responsables del establecimiento, a quienes la Justicia halló culpables por negligencia y falta de asistencia.

    Lee además
    Baradero es sede de la Concentración Nacional de Canotaje Sub 17 con vistas a los Olympic Hopes 2026

    Baradero concentra a los mejores palistas Sub 17 del país rumbo a los Olympic Hopes 2026
    El Municipio de Baradero realizó el sábado 10 de enero una nueva edición de Mercado Raíz en el Paseo del Puerto, consolidando este espacio como un punto de encuentro entre la producción local, la economía circular, el arte y las propuestas recreativas. 

    Mercado Raíz volvió a Baradero y convocó a vecinos con arte, gastronomía y economía circular

    El incendio en el Hogar Abuela Tita y una muerte evitable

    El hecho ocurrió a fines de 2022, cuando un incendio se desató en la habitación donde se encontraba alojada la madre de Julia y Katy Menna, una mujer de edad avanzada que no logró sobrevivir a las consecuencias del siniestro. La investigación judicial determinó que existieron graves falencias en la atención y en los protocolos de emergencia del hogar geriátrico «Abuela Tita».

    Según se probó en el expediente, la víctima no fue asistida en tiempo y forma por el personal responsable del lugar, lo que resultó determinante en el desenlace fatal. Esa omisión fue considerada por la Justicia como un acto de negligencia, base sobre la cual se construyó la acusación penal.

    La sentencia y el fallo judicial y el cuestionamiento de las hijas

    A fines de 2025, el tribunal interviniente condenó a las tres responsables del geriátrico a tres años de prisión en suspenso y al cumplimiento de tareas comunitarias. La pena, si bien implica una declaración de culpabilidad, dejó un sabor amargo en la familia de la víctima.

    «Tenemos esperanza aún de que esto se pueda modificar, nos quedamos con sabor a poco», expresó una de las hijas en diálogo con el programa #TúRado, tras conocerse el fallo. Para la familia, la condena no refleja la gravedad de lo ocurrido ni el sufrimiento atravesado desde aquel día.

    Las hijas también apuntaron directamente contra el accionar de la Fiscalía durante la etapa de investigación. «Para mí la fiscalía tuvo mucho que ver en todo esto, ya que no se preservó el lugar del hecho ni los materiales necesarios», señaló Julia Menna.

    Críticas al juicio abreviado y el reclamo de justicia

    Uno de los puntos más cuestionados por la familia fue la implementación de un juicio abreviado, modalidad a la que aseguran haberse opuesto desde un primer momento. «Nosotros nos negamos, se hizo una audiencia virtual, nos negamos y después directamente lo impusieron ellos al juicio abreviado sin tener ni voz ni voto», relataron.

    Para las hijas de la víctima, esa decisión condicionó el resultado final del proceso y limitó la posibilidad de una pena más severa. Consideran que la falta de preservación de pruebas y la celeridad del trámite judicial atentaron contra una investigación profunda de las responsabilidades.

    A pesar del dolor y la bronca, también hubo espacio para una reflexión íntima. «En lo que respecta a mi mamá, no me cabe duda de que ella descansa en paz y le pido a Dios que no le vuelva a suceder a nadie más», expresó una de las hijas, con la esperanza de que el caso sirva como advertencia y genere cambios en el control de los hogares geriátricos.

    El fallo judicial cerró una etapa, pero el reclamo de la familia continúa. Para Julia y Katy Menna, la verdadera justicia todavía está pendiente.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero concentra a los mejores palistas Sub 17 del país rumbo a los Olympic Hopes 2026

    Mercado Raíz volvió a Baradero y convocó a vecinos con arte, gastronomía y economía circular

    Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

    Baradero: Denuncian posibles irregularidades en las viandas del Hogar del Niño y el Hospital Municipal

    Metropol volverá a operar en la Terminal de San Pedro tras el traspaso al Municipio

    Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI

    San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario

    San Pedro: Rayas de agua dulce, así son los ejemplares que se pescan en el Paraná

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    La Federación Agraria de Villa Ramallo cuestionó la tasa al combustible y apuntó a la gestión Poletti

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Trenes de larga distancia: una semana alocada para viajar por un servicio cada día menos confiable.

    San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Finalmente, las tres responsables del lugar fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir tareas comunitarias. Fueron encontradas culpables ante la negligencia por no asistir, en tiempo y forma, a la víctima.

    Baradero: Condenaron a las responsables del Hogar Abuela Tita por la muerte de una mujer en 2022
    La oficina de PAMI permanece cerrada desde hace dos meses y los afiliados de Pérez Millán solo reciben atención remota, sin días ni horarios fijos.

    Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI

    El verano a pura ternura infantil en el Club Comunicaciones.

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    El 14 de enero de 2006 se recuerda como una de las fechas más trágicas en la historia de San Nicolás.

    San Nicolás: A 20 años del incendio del hotel El Acuerdo, la tragedia que marcó para siempre a los nicoleños

    Trenes de larga distancia: una semana alocada para viajar por un servicio cada día menos confiable.

    San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario