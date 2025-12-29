Baradero: Bogado admitió fallas en la recolección y aseguró que este hoy volverán a circular los tres camiones

El secretario de Servicios Públicos, Gustavo Bogado, acerca de la falta de recolección de basura y el aumento de los reclamos de los vecinos por la acumulación de residuos en diferentes puntos de la ciudad. Este lunes, estarían funcionando los tres camiones recolectores.

El secretario de Servicios Públicos de Baradero , Gustavo Bogado, reconoció los inconvenientes que afectaron la recolección de residuos en distintos barrios de la ciudad y explicó los motivos de la acumulación de basura. En declaraciones radiales, aseguró que el servicio comienza a regularizarse y que este lunes volverían a funcionar los tres camiones recolectores.

En diálogo con #TuRadio, Bogado fue contundente al describir la situación: “Es una realidad que tuvimos muchos problemas con los camiones”. Según explicó, las fallas mecánicas complicaron la prestación normal del servicio y generaron un aumento en los reclamos vecinales. “Estamos en condiciones de decir que se está regularizando la recolección. La idea es pasar todos los días por todos los lugares”, afirmó.

El funcionario detalló que uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con el sistema de compactación. “El tema del compresor se rompe porque termina compactando cosas que no corresponde”, remarcó, al tiempo que señaló que ese tipo de desperfectos retrasa significativamente las tareas habituales.

Ante la falta de camiones recolectores operativos, desde el área de Servicios Públicos se intentaron soluciones provisorias. “Probé con los volcadores, pero no están preparados para la recolección. Tenemos que tener una alternativa, sí, pero no podemos levantar los tachos con los volcadores”, explicó Bogado.

También se recurrió a vehículos más pequeños para intentar reducir la acumulación de residuos. “Salimos con la F-100 a recolectar, con la otra también, pero no alcanza. Es muchísimo lo que se junta”, reconoció, dejando en claro que las medidas de emergencia resultaron insuficientes frente al volumen de basura generado.

Refuerzo del servicio y cronograma por barrios

De cara a los próximos días, el secretario anticipó un refuerzo especial del servicio, teniendo en cuenta las fechas de mayor generación de residuos. “Ahora para el 31 y el 1º vamos a reforzar de otra manera”, adelantó.

Además, confirmó avances concretos en el cronograma barrial: “Anoche se hizo barrio Toyota y hoy se va a hacer barrio Las Campanillas”, señaló. Finalmente, Bogado se mostró optimista respecto a la normalización total del servicio: “Si Dios quiere, tendremos hoy los tres camiones en marcha”, concluyó.