domingo 01 de febrero de 2026
    • Reclaman al Municipio de Baradero explicaciones por $1.500 millones del Fondo Educativo

    Desde Baradero el espacio Hechos impulsaron un pedido de informes para conocer el destino del Fondo Educativo.

    1 de febrero de 2026 - 14:00
    Sebastián Liaudat, integrante del espacio Hechos, habló sobre el pedido de informe presentado para que se den explicaciones sobre el destino de los fondos educativos administrados por el Municipio.

    Sebastián Liaudat, integrante del espacio Hechos, habló sobre el pedido de informe presentado para que se den explicaciones sobre el destino de los fondos educativos administrados por el Municipio.

    Tiemponoticias.com.ar

    El manejo del Fondo Educativo volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se confirmara que en 2025 ingresaron $1.500 millones hasta noviembre, sin que exista información pública detallada sobre su destino. Desde el espacio Hechos reclaman explicaciones al Municipio de Baradero y advierten sobre el deterioro de las escuelas.

    Fondo Educativo: pedido de informes y reclamo de transparencia

    El integrante del espacio Hechos, Sebastián Liaudat, explicó que el reclamo no es nuevo y que ya en octubre del año pasado se había presentado un pedido de informes para conocer cómo se utilizaban los recursos destinados a educación. Según señaló, hasta el momento no hubo respuestas claras sobre el destino del dinero que administra el Municipio.

    En ese sentido, remarcó que la falta de información genera preocupación, especialmente porque se trata de fondos específicos que deberían ser utilizados para mejorar la infraestructura y las condiciones de los establecimientos educativos del distrito.

    Escuelas en mal estado y fondos sin rendición

    Liaudat sostuvo que, pese a los importantes montos recibidos, muchas escuelas continúan en condiciones deficitarias. “Nos encontramos con que las escuelas no están en condiciones y no sabemos con cuánto dinero se cuenta ni en qué se gasta”, advirtió durante una entrevista radial.

    Además, explicó que el Consejo Escolar solicita al Municipio que le transfiera parte de esos fondos para tareas de mantenimiento, pero que no hay precisiones públicas sobre si esos recursos efectivamente llegan ni cómo se ejecutan.

    Cuánto dinero ingresó y qué piden desde Hechos

    De acuerdo a la información solicitada a la Provincia de Buenos Aires, en 2025 ingresaron al distrito $1.500 millones del Fondo Educativo hasta el mes de noviembre. A eso se suma que, según indicó Liaudat, los ingresos por coparticipación crecerán este año alrededor de un 30%, mientras que los fondos educativos aumentaron un 100% respecto del período anterior.

    Desde el espacio Hechos sostienen que el objetivo del pedido de informes es claro: que el dinero que llega para educación se utilice efectivamente en educación, con rendiciones transparentes y accesibles para la comunidad.

