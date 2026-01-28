miércoles 28 de enero de 2026
    • Ballet Horizonte clasificó a la final del Pre-Baradero 2026 y representará a la región

    El Ballet Horizonte logró clasificar solistas y parejas a la final del Pre-Baradero 2026, uno de los festivales folklóricos más importantes del país.

    28 de enero de 2026 - 10:00
    El Ballet Horizonte volvió a sobresalir en el ámbito nacional tras una destacada participación en las instancias clasificatorias del Pre-Baradero 2026.

    Ramallo Ciudad

    El Ballet Horizonte volvió a destacarse en el escenario folklórico nacional tras su participación en las instancias clasificatorias del Pre-Baradero 2026, realizadas en Escobar, donde varios de sus bailarines lograron el pase a la final y representarán a la región en uno de los certámenes más prestigiosos del país.

    Ballet Horizonte brilló en las instancias clasificatorias del Pre-Baradero

    La delegación dirigida por Juan Ángel Martínez obtuvo resultados sobresalientes en la competencia, reafirmando el trabajo sostenido que el ballet desarrolla desde hace casi cuatro décadas. El director destacó la formación sólida del grupo y el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a cada uno de sus integrantes.

    Quiénes son los bailarines clasificados a la final nacional

    Entre los finalistas se encuentran Lucas Raffo, clasificado como solista en malambo sureño; Guadalupe Bellocchio, de Pérez Millán, ganadora en malambo femenino; y la pareja de zamba conformada por Sol Pasquali, de El Paraíso, y el propio Raffo, quienes representarán a la región en Baradero.

    Trayectoria, compromiso y expectativas para el Pre-Baradero 2026

    Martínez recordó además el destacado paso del ballet por la edición anterior del festival, cuando Morena Solís y Santiago Martínez se consagraron ganadores y revelación en tango escenario. Con 37 años de trayectoria, el Ballet Horizonte se prepara ahora para la final, que se disputará el primer fin de semana de febrero, con el objetivo de volver a dejar su huella a nivel nacional.

    Temas
