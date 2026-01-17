Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?

Se pronostica para Pergamino una jornada soleada para este domingo, con temperatura máxima de 26 grados.

Luego de una jornada típicamente veraniega, con temperaturas que rozan los 34 grados, el clima en Pergamino podría dar un giro en las próximas horas. Según el pronóstico, existe la posibilidad de lluvias débiles durante la madrugada de este domingo, fenómeno que traería aparejada una baja significativa de la temperatura .

De acuerdo con lo anticipado por el sitio especializado Meteored Argentina, las precipitaciones llegarían asociadas a un frente tormentoso que avanza sobre la provincia de Buenos Aires y que también afectaría a la región norte bonaerense .

El fenómeno no se presentaría con lluvias intensas, sino más bien de manera aislada y con acumulados escasos. Sin embargo, estaría acompañado por ráfagas de viento provenientes del sureste, que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, factor clave en el cambio de las condiciones térmicas.

Como consecuencia de este ingreso de aire más fresco, para este domingo se prevé una temperatura mínima de 17 grados, mientras que la máxima oscilaría entre los 25 y 27 grados, muy por debajo de los valores registrados el sábado.

Alivio térmico para el inicio de la semana

El comienzo de la nueva semana traerá alivio para quienes no son simpatizantes del calor intenso. Para este lunes se anticipa una jornada estable, con cielo despejado, pleno sol y una temperatura máxima en torno a los 25 grados, ideal para actividades al aire libre.

En tanto, para el martes y miércoles no se prevén lluvias. Por el contrario, el sol volverá a dominar el cielo y las temperaturas comenzarán a mostrar un leve ascenso, aunque sin llegar a registros de calor extremo, al menos hasta los primeros días del próximo fin de semana.