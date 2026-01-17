sábado 17 de enero de 2026
    • Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?

    Tras un sábado agobiante en Pergamino, un frente tormentoso podría llegar en la madrugada del domingo con lluvias débiles, viento sudeste y descenso térmico.

    17 de enero de 2026 - 16:16
    Se pronostica para Pergamino una jornada soleada para este domingo, con temperatura máxima de 26 grados.

    UN PASO

    Luego de una jornada típicamente veraniega, con temperaturas que rozan los 34 grados, el clima en Pergamino podría dar un giro en las próximas horas. Según el pronóstico, existe la posibilidad de lluvias débiles durante la madrugada de este domingo, fenómeno que traería aparejada una baja significativa de la temperatura.

    pergamino: hasta el 60% de descuento en intereses para quienes regularicen sus deudas municipales

    Pergamino: hasta el 60% de descuento en intereses para quienes regularicen sus deudas municipales
    El conductor del camión perdió el control y volcó en la banquina divisoria de los carriles de la autopista de la ruta 8.

    Volcó un camión en la autopista de la ruta 8 y rescataron al conductor entre las bajadas de ruta 32 y Cané

    De acuerdo con lo anticipado por el sitio especializado Meteored Argentina, las precipitaciones llegarían asociadas a un frente tormentoso que avanza sobre la provincia de Buenos Aires y que también afectaría a la región norte bonaerense.

    Un frente tormentoso en territorio bonaerense

    El fenómeno no se presentaría con lluvias intensas, sino más bien de manera aislada y con acumulados escasos. Sin embargo, estaría acompañado por ráfagas de viento provenientes del sureste, que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, factor clave en el cambio de las condiciones térmicas.

    Como consecuencia de este ingreso de aire más fresco, para este domingo se prevé una temperatura mínima de 17 grados, mientras que la máxima oscilaría entre los 25 y 27 grados, muy por debajo de los valores registrados el sábado.

    Alivio térmico para el inicio de la semana

    El comienzo de la nueva semana traerá alivio para quienes no son simpatizantes del calor intenso. Para este lunes se anticipa una jornada estable, con cielo despejado, pleno sol y una temperatura máxima en torno a los 25 grados, ideal para actividades al aire libre.

    En tanto, para el martes y miércoles no se prevén lluvias. Por el contrario, el sol volverá a dominar el cielo y las temperaturas comenzarán a mostrar un leve ascenso, aunque sin llegar a registros de calor extremo, al menos hasta los primeros días del próximo fin de semana.

