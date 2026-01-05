Cada vez menos bebés en Argentina: los nacimientos en la Provincia cayeron más de la mitad en cinco años

En 2025 se contabilizaron en la provincia de Buenos Aires 120.138 nacimientos, un 9,1 por ciento menos que en 2024.

La provincia de Buenos Aires cerró el año 2025 con una nueva caída en la cantidad de nacimientos, profundizando una tendencia sostenida que se observa desde hace más de una década tanto en Argentina como a nivel global. Según los datos abiertos del Registro de las Personas bonaerense , durante el último año hubo un 9% menos de bebés nacidos que en 2024 y una reducción del 55% si se compara con 2020.

El fenómeno se inscribe en un contexto internacional de fuerte descenso de la natalidad y la fecundidad. De hecho, estudios publicados por la revista científica The Lancet, elaborados por la Universidad de Washington, advierten que hacia el año 2100 el 97% de los países del mundo atravesará una baja significativa en sus tasas de fertilidad, con una población global que pasaría de los actuales 8.200 millones a poco más de 6.300 millones de personas.

De acuerdo con los registros oficiales, en 2025 se contabilizaron en la provincia de Buenos Aires 120.138 nacimientos, de los cuales 58.647 fueron niñas y 61.491 niños. Un año antes, en 2024, la cifra había alcanzado los 131.186, lo que implica una merma interanual del 9,1%.

Sin embargo, el descenso se vuelve más notorio al analizar la evolución en el tiempo. En 2023 se habían registrado 141.785 nacimientos, en 2022 fueron 154.046, en 2021 166.102 y en 2020, primer año con datos disponibles, 186.588. La diferencia entre aquel pico y el último año asciende al 55,3%.

Nacimientos y defunciones: un saldo que se invierte

Mientras los nacimientos muestran una caída pronunciada, la cantidad de defunciones se mantuvo relativamente estable. En 2025 se registraron alrededor de 133.900 muertes, frente a un máximo cercano a 167.000 en 2021, durante el impacto más fuerte de la pandemia de Covid-19.

Como consecuencia, el saldo natural de la provincia ingresó en terreno negativo. La relación entre nacimientos y defunciones pasó de 1,29 nacimientos por cada muerte en 2020 a apenas 0,89 en 2025, una señal clara del envejecimiento poblacional.

Dónde nacen más bebés en territorio bonaerense

Entre los municipios con mayor cantidad de nacimientos durante 2025 se destacaron La Matanza, con 11.620, seguida por La Plata (7.332) y Quilmes (5.494). El ranking se completa con General Pueyrredón (Mar del Plata), Pilar, Morón y Moreno.

En distritos de menor población, los registros fueron más bajos pero igualmente representativos: Azul tuvo 582 nacimientos; Bahía Blanca, 1.353; Bolívar, 257; Junín, 1.014; Necochea, 725; San Nicolás, 1.500; Tandil, 1.093; y Tres Arroyos, 498.

De los 135 municipios bonaerenses, solo 27 lograron aumentar la cantidad de nacimientos respecto de 2024. Entre ellos se encuentran Berazategui, Escobar, Campana, Tandil, Necochea, San Vicente, Tornquist, Villarino y Monte Hermoso, entre otros, según constató la Agencia DIB.

Los nombres que más se repitieron en 2025

En cuanto a las elecciones de las familias, los nombres más populares mantuvieron la tendencia de años anteriores. Olivia volvió a encabezar el ranking, repitiendo el primer puesto que ya había ocupado en 2024. De origen latino, su significado se asocia a la paz y la armonía.

El segundo lugar fue para Mateo, nombre de raíz hebrea que significa “don de Dios”, mientras que el podio lo completó Enzo, que había sido el más elegido en 2023 y quedó segundo el año pasado. De origen germánico, su significado remite a “el amo de la casa”.

En el cuarto puesto apareció Liam, nombre de origen irlandés vinculado a la idea de protección, y en quinto lugar Emma, de raíz germánica, valorado por su simpleza y fortaleza simbólica.