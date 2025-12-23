Así será el edificio más alto del mundo: con 1.000 metros de altura y 160 plantas que desafían a la gravedad

Desde los tiempos de la Torre Eiffel, símbolo de París y asombro universal, la carrera por construir rascacielos cada vez más extremos, innovadores y gigantescos no ha dejado de acelerarse. Ahora, el proyecto de la Torre Jeddah , en Arabia Saudí , promete ser el edificio más alto del mundo .

A día de hoy, la lista de los edificios más altos del mundo se ha convertido en un recorrido por los sueños faraónicos de ingenieros y arquitectos, desde Dubái hasta Nueva York, pasando por Shanghái y Kuala Lumpur. Cada torre representa una potencia económica, un hito de ingeniería y, sobre todo, una declaración de intenciones: aquí estamos, y queremos que lo sepa todo el planeta.

En Arabia Saudí se fragua uno de los proyectos más ambiciosos y visionarios: la Torre Jeddah. Con una altura proyectada de 1.000 metros —sí, un kilómetro completo—, esta futura estructura no solo quiere arrebatar la corona al Burj Khalifa, sino abrir una nueva era en la construcción de superrascacielos. Actualmente, sus cimientos ya están en desarrollo en la ciudad de Yeda y la obra promete transformar el horizonte a una escala nunca antes vista. Convertirse en el referente mundial de la arquitectura extrema es el objetivo claro de este gigantesco prisma de cristal, que aspira a batir todos los récords actuales.

Pero la Torre Jeddah no es un hecho aislado. Se enmarca dentro de un ambicioso plan nacional para diversificar la economía saudí, atraer inversiones y crear un polo global de innovación. El futuro rascacielos será, por tanto, el emblema arquitectónico de una estrategia en la que la tecnología, el diseño y el poder económico convergen para reposicionar al país en el tablero internacional.

Un diseño que busca reinventar la arquitectura vertical

El encargo del proyecto recayó en manos del estudio Adrian Smith + Gordon Gill, célebres por haber dado forma al mismísimo Burj Khalifa. Pero el reto saudí va incluso más lejos: se trata de superar la marca de Dubái y elevar el concepto de torre a una nueva dimensión. Si todo va según lo previsto, la Torre Jeddah duplicará en altura a muchos de los edificios icónicos existentes. Su forma esbelta está inspirada en elementos naturales del desierto, lo que permite minimizar el impacto de los fuertes vientos a semejantes alturas. El edificio contará con 157 plantas y un complejo sistema de ascensores ultrarrápidos, capaces de recorrer grandes distancias en apenas unos segundos.

Este nuevo distrito integrará hospitales, universidades, residencias de lujo, oficinas, hoteles y áreas comerciales, trazando el plano de una ciudad del futuro que aspira a convertirse en un auténtico referente económico para toda la región. Mirar al pasado y ver cómo Dubái utilizó sus rascacielos para reinventar la ciudad —y el país— es la inspiración saudí, aunque en una escala aún más descomunal. En el interior del futuro coloso habrá opciones para todos los gustos y bolsillos: desde suites exclusivas y apartamentos de lujo hasta áreas comerciales, restauración de alta gama y oficinas; todo bajo un mismo techo, y a escasos metros del cielo.

