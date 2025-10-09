jueves 09 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: asalto violento al abogado Diego Jeanmaire en su vivienda

    Atacaron al abogado Diego Jeanmaire en su casa: lo golpearon, maniataron y le robaron dinero, un iPhone y su camioneta. El vehículo fue recuperado.

    9 de octubre de 2025 - 13:01
    momento en que los delincuentes salían con la camioneta del asaltado

    momento en que los delincuentes salían con la camioneta del asaltado

    Captura de pantalla

    Asalto violento a un reconocido abogado de Baradero: Baradero vivió un episodio de inseguridad que conmocionó a vecinos y autoridades. Este lunes, el abogado Diego Jeanmaire fue sorprendido en su domicilio por un delincuente que ingresó al mediodía, lo golpeó, lo maniató y se llevó objetos de valor y su camioneta.

    Lee además
    Baradero se suma a la jornada de protesta contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno 

    Baradero se suma a la jornada de protesta docente contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno
    Fallece un bebe en Baradero y acusan a una doctora del hospital

    Fallece un bebé en Baradero y acusan a una doctora del hospital

    El Hecho

    El hecho ocurrió en calle Juan B. Justo al 500, en la zona conocida como la bajada de piedra. Según fuentes policiales, el asaltante se apoderó de un teléfono iPhone, dinero en dólares y una camioneta Renault Oroch gris. Tras cometer el robo, huyó en el vehículo de la víctima.

    Recuperan la camioneta y se realizan allanamientos

    Horas más tarde, gracias al seguimiento del Centro de Monitoreo Municipal, la camioneta fue hallada abandonada en cercanías de Santa Coloma, a la vera de la Ruta Provincial 41, gracias a un operativo conjunto entre la Policía local y el destacamento de Coloma.

    La Fiscalía de turno de Baradero ordenó medidas de urgencia, entre ellas allanamientos en distintos domicilios, como el efectuado en una vivienda de calle Libertad. Si bien no se hallaron elementos relevantes, la investigación sigue abierta.

    Baradero en alerta

    El caso generó fuerte preocupación entre vecinos, dado que la víctima es un profesional muy conocido en la ciudad. La Policía y la DDI de Baradero continúan analizando cámaras de seguridad públicas y privadas para dar con el responsable.

    La Fiscalía local mantiene activa la causa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero se suma a la jornada de protesta docente contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno

    Fallece un bebé en Baradero y acusan a una doctora del hospital

    Operativos nocturnos en Baradero: secuestraron motocicleta y detuvieron a un hombre con drogas

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

    Baradero: el camión de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio

    Baradero: Otra vez una amenaza de bomba en el Instituto Santiago Ferrari

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    Asalto a un matrimonio en Baradero: dos delincuentes armados sorprendieron a la pareja durante la cena

    Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Administrativa del Hospital Municipal

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Comienza este jueves la nueva edición del Festival RICO en San Nicolás

    San Nicolás vive una nueva edición del Festival RICO con gastronomía, música y diversión

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Baradero se suma a la jornada de protesta contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno 

    Baradero se suma a la jornada de protesta docente contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno
    Zarate: Independiente se afianza como único líder del Clausura ABZC tras vencer a Defensores Unidos

    Zárate: Independiente se afianza como único líder del Clausura ABZC tras vencer a Defensores Unidos

    Un trimestre caliente: la FAUBA anticipa una Niña débil y de corta duración

    Un trimestre "caliente": la FAUBA anticipa una Niña débil y de corta duración

    Con el cortometraje nacional El público comienza este viernes a las 17:00 en el Teatro Unión Ferroviaria, el Festival Internacional de Cine Pergamino. video
    Entretenimiento

    Comienza este viernes el Festival Internacional de Cine Pergamino 2025

    Scott Bessent y Luis Caputo

    Luis Caputo vuelve de EEUU y crecen las expectativas por anuncios económicos