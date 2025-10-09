Baradero: asalto violento al abogado Diego Jeanmaire en su vivienda

momento en que los delincuentes salían con la camioneta del asaltado Captura de pantalla

Asalto violento a un reconocido abogado de Baradero: Baradero vivió un episodio de inseguridad que conmocionó a vecinos y autoridades. Este lunes, el abogado Diego Jeanmaire fue sorprendido en su domicilio por un delincuente que ingresó al mediodía, lo golpeó, lo maniató y se llevó objetos de valor y su camioneta.

El Hecho El hecho ocurrió en calle Juan B. Justo al 500, en la zona conocida como la bajada de piedra. Según fuentes policiales, el asaltante se apoderó de un teléfono iPhone, dinero en dólares y una camioneta Renault Oroch gris. Tras cometer el robo, huyó en el vehículo de la víctima.

Recuperan la camioneta y se realizan allanamientos Horas más tarde, gracias al seguimiento del Centro de Monitoreo Municipal, la camioneta fue hallada abandonada en cercanías de Santa Coloma, a la vera de la Ruta Provincial 41, gracias a un operativo conjunto entre la Policía local y el destacamento de Coloma.

La Fiscalía de turno de Baradero ordenó medidas de urgencia, entre ellas allanamientos en distintos domicilios, como el efectuado en una vivienda de calle Libertad. Si bien no se hallaron elementos relevantes, la investigación sigue abierta.

Baradero en alerta El caso generó fuerte preocupación entre vecinos, dado que la víctima es un profesional muy conocido en la ciudad. La Policía y la DDI de Baradero continúan analizando cámaras de seguridad públicas y privadas para dar con el responsable. La Fiscalía local mantiene activa la causa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

