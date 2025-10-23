jueves 23 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Arquitectura: las casas cápsula que competirán con las casas prefabricadas y Tiny house

    Una alternativa se suma al mundo de la construcción en seco: las casas cápsula. Funcionales y fáciles de mantener.

    23 de octubre de 2025 - 08:47
    Esta tendencia global combina arquitectura eficiente, estética minimalista y bienestar cotidiano.&nbsp;&nbsp;

    Esta tendencia global combina arquitectura eficiente, estética minimalista y bienestar cotidiano.  

    PARA TI.

    El auge de la construcción en seco muestra cada vez más alternativas. Ni casa prefabricada ni casa contenedor, ahora las que asoman como tendencia en arquitectura son las casas cápsula, un tipo de viviendas pequeñas, fáciles de mantener y funcionales.

    Lee además
    Santa Fe se convertirá en el punto de encuentro de la arquitectura pública latinoamericana con una nueva edición de Arquisur 2025, que reunirá a docentes, investigadores y profesionales de más de 30 universidades.

    En Santa Fe se realizará el mayor encuentro de arquitectura pública de América del Sur
    2636 flats, el edificio argentino premiado por el reconocido sitio ArchDaily.

    El edificio argentino premiado en una famosa website de arquitectura del mundo

    La arquitecta Constanza Delgado, especialista en diseño y bienestar ponderó a las casas cápsula como una tendencia que se va a afianzar, en la publicación Para ti.

    Casas cápsula, lo pequeño puede agrandarse

    Que “lo pequeño se agrande” es una buena noticia para la arquitectura que proponen las casas cápsula, viviendas que cuestan mucho menos que una construcción tradicional y se pueden adaptar a distintos usos”.

    Constanza Delgado subraya en su perfil de Instagram que "son módulos habitacionales prefabricados que se instalan en apenas unas horas, cuestan mucho menos que una construcción tradicional y pueden adaptarse a distintos usos".

    La casas cápsula ya se están comercializando en Argentina, y surgieron como una alternativa/solución rápida, versátil y de bajo costo frente a los largos procesos de la construcción tradicional. La gran diferencia radica en la velocidad (se pueden montar en dos o tres horas) y en que llegan listas para habitar, incluyendo:

    • Instalaciones eléctricas.
    • Revestimientos.
    • Aislación térmica incluidos.

    Así lo explica la profesional en su libro “Diseño para el bienestar. Espacios que activan el cerebro, reducen el estrés y mejoran la salud”.

    Una alternativa funcional e innovadora

    Las casas cápsula están siendo utilizadas hoy en contextos muy variados. Gracias a su diseño modular, pueden funcionar como:

    • Para turismo, en complejos de glamping, alquileres temporarios tipo Airbnb o cabañas en entornos naturales.
    • Refugios en montaña o centros de esquí, gracias a su resistencia térmica y climática.
    • Oficinas o centros de monitoreo, ideales para industrias como minería o energía que requieren estructuras temporales.
    • Viviendas compactas para parejas o microfamilias que priorizan practicidad, bajo mantenimiento y conectividad.

    Fuente: Uno.

    Temas
    Seguí leyendo

    En Santa Fe se realizará el mayor encuentro de arquitectura pública de América del Sur

    El edificio argentino premiado en una famosa website de arquitectura del mundo

    Una casa de Argentina fue nombrada como la mejor construcción arquitectónica del mundo

    Córdoba será sede de un encuentro internacional sobre arquitectura saludable y desarrollo sostenible

    Una muestra para redescubrir la obra del arquitecto Augusto Ferrari

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: operativo integral para limpieza, bacheo y mejoras en general

    Pergamino: operativo integral para limpieza, bacheo y mejoras en general
    La gallinita, la popular golosina surgida de Alta Gracia, Córdoba.
    Tendencias

    La Anmat prohibió la elaboración y venta de La gallinita, la popular golosina

    Manuale d’amore, una comedia romántica compuesta por tres episodios.
    Cultura

    Cine italiano en pantalla grande en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: cinco ciudades, cinco historias

    La Banda de la 15: nacida como un proyecto escolar en la Escuela de Educación Secundaria Nº 15.
    Cultura y espectáculo

    La Banda de la 15 se presenta en Ritmo Club Resto Bar: juventud, talento y una energía que contagia

    San Pedro: La Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron

    San Pedro: la Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron