Arquitectura: las casas cápsula que competirán con las casas prefabricadas y Tiny house

El auge de la construcción en seco muestra cada vez más alternativas. Ni casa prefabricada ni casa contenedor, ahora las que asoman como tendencia en arquitectura son las casas cápsula, un tipo de viviendas pequeñas, fáciles de mantener y funcionales.

La arquitecta Constanza Delgado, especialista en diseño y bienestar ponderó a las casas cápsula como una tendencia que se va a afianzar, en la publicación Para ti.

Que “lo pequeño se agrande” es una buena noticia para la arquitectura que proponen las casas cápsula, viviendas que cuestan mucho menos que una construcción tradicional y se pueden adaptar a distintos usos”.

Constanza Delgado subraya en su perfil de Instagram que "son módulos habitacionales prefabricados que se instalan en apenas unas horas, cuestan mucho menos que una construcción tradicional y pueden adaptarse a distintos usos".

La casas cápsula ya se están comercializando en Argentina, y surgieron como una alternativa/solución rápida, versátil y de bajo costo frente a los largos procesos de la construcción tradicional. La gran diferencia radica en la velocidad (se pueden montar en dos o tres horas) y en que llegan listas para habitar, incluyendo:

Instalaciones eléctricas.

Revestimientos.

Aislación térmica incluidos.

Así lo explica la profesional en su libro “Diseño para el bienestar. Espacios que activan el cerebro, reducen el estrés y mejoran la salud”.

Una alternativa funcional e innovadora

Las casas cápsula están siendo utilizadas hoy en contextos muy variados. Gracias a su diseño modular, pueden funcionar como:

Para turismo, en complejos de glamping, alquileres temporarios tipo Airbnb o cabañas en entornos naturales.

Refugios en montaña o centros de esquí, gracias a su resistencia térmica y climática.

Oficinas o centros de monitoreo, ideales para industrias como minería o energía que requieren estructuras temporales.

Viviendas compactas para parejas o microfamilias que priorizan practicidad, bajo mantenimiento y conectividad.

