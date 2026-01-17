Argentina participará de la misión lunar Artemis II de la NASA con un satélite propio

sábado 17 de enero de 2026
    El Gobierno confirmó que el microsatélite argentino Atenea formará parte de Artemis II, la primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años.

    17 de enero de 2026 - 08:56
    X

    El gobierno de Javier Milei confirmó que la Argentina tendrá participación directa en la misión Artemis II de la NASA, que marcará el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna. El país aportará el microsatélite Atenea, un desarrollo tecnológico nacional que será desplegado durante la primera etapa del histórico viaje espacial.

    Un hito científico con sello argentino

    El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente, que detalló que el microsatélite Atenea será liberado en los primeros tramos del vuelo de la misión Artemis II. Se trata de uno de los proyectos espaciales más ambiciosos en los que participa la Argentina en las últimas décadas, y un reconocimiento al desarrollo científico-tecnológico nacional.

    Atenea fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a VENG S.A., el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y universidades públicas como la UNLP, la UNSAM y la Facultad de Ingeniería de la UBA.

    Desde el Ejecutivo destacaron que la inclusión del satélite argentino responde al cumplimiento de los más altos estándares internacionales de calidad, confiabilidad y precisión en materia aeroespacial.

    Comunicado de la Presidencia
    El comunicado de la Oficina del Presidente

    El comunicado de la Oficina del Presidente

    Para qué servirá el microsatélite Atenea

    El microsatélite tendrá un rol clave dentro de la misión. Entre sus principales funciones se encuentran:

    • Medición de radiación en órbitas profundas

    • Evaluación del comportamiento de componentes electrónicos y estructurales en condiciones extremas

    • Captura de señales GPS fuera de la órbita terrestre baja

    • Validación de enlaces de comunicación de largo alcance

    La información recolectada será compartida con la NASA y permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, tanto tripuladas como no tripuladas.

    Artemis II: el regreso humano a la órbita lunar

    La misión Artemis II tiene previsto su lanzamiento para el 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, aunque la fecha podría ajustarse según la planificación final. Será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde Apolo 17 en 1972.

    La tripulación estará integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense). La nave Orion realizará un recorrido de aproximadamente 10 días, incluyendo el paso por la cara oculta de la Luna, llevando a los astronautas a una distancia récord de 72.000 kilómetros de la Tierra.

    Durante el vuelo se pondrán a prueba sistemas de navegación, comunicaciones y soporte vital, esenciales para las próximas etapas del programa Artemis, que contempla un regreso sostenido del ser humano a la superficie lunar.

    Un proyecto construido íntegramente en el país

    Atenea es un microsatélite clase CubeSat 12U, diseñado para operar en el espacio profundo y viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS), el sistema de lanzamiento más potente desarrollado por la NASA.

    El proyecto fue aprobado en diciembre de 2023 por la CONAE y atravesó todas las etapas de diseño, construcción y verificación técnica en la Argentina. Los ensayos ambientales y la integración final se realizaron en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en la provincia de Córdoba.

    La participación argentina quedó formalizada en mayo de 2025, tras la firma de un acuerdo de cooperación entre la CONAE y la NASA, luego de una invitación directa de la agencia estadounidense.

