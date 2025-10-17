Alumbrado público LED: renovación en los barrios y espacios verdes de pergaminenses

Desde la Dirección de Electromecánica, Alumbrado Público y Señalización Vial continúan ejecutando un amplio plan de obras de iluminación que abarca distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones, que forman parte de un programa integral de modernización del sistema lumínico urbano, buscan mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad del espacio público en barrios y áreas de uso común.

De la lluvia al sol en Pergamino: el fin de semana llega con clima primaveral

En los últimos días, los equipos municipales finalizaron una obra de gran impacto sobre calle Lucio Mansilla, entre avenida Presidente Arturo Illia y avenida Venini Norte; allí se instalaron columnas de acero, tendidos eléctricos y modernas luminarias LED que transformaron por completo la fisonomía de un corredor vial clave. Esta arteria no solo vincula a los barrios Villa Alicia, Viajantes y calle Miguel Cané, sino que además cumple una función estratégica por su conexión directa con la Autopista Pergamino–Pilar, uno de los accesos más transitados del norte bonaerense.

Desde el Departamento Técnico del área informaron que también están próximas a concluir las tareas en barrio Otero, donde se colocaron nuevas columnas y se avanza en la instalación de luminarias LED. Con esta intervención, el barrio alcanzará una cobertura total del servicio de alumbrado público, consolidando así una mejora significativa en la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Estas obras se suman a las ya ejecutadas en distintos sectores de la ciudad, como ruta Nº 32, entre Juan Manuel de Rosas e Intendente Freiman; Echecopar, entre ruta Nº 32 y avenida Champagnat; Soberanía, entre Comandante Espora y Malvinas Argentinas; y la calle interna correspondiente a la ampliación del Parque Industrial.

En el marco de este programa, la Dirección de Electromecánica concluyó la instalación de 1.553 luminarias LED en reemplazo de las lámparas de descarga tradicionales. Las intervenciones alcanzaron los barrios Viajantes, Villa Alicia, La Guadalupe, Itatí, Jorge Newbery, Acevedo, Belgrano y ruta Nº 188, entre el segundo cruce de caminos y ruta Nº 32.

Los trabajos incluyeron la sustitución completa de luminarias, la incorporación de brazos de caño estructural y el reacondicionamiento de líneas eléctricas que se encontraban deterioradas. Estas acciones no solo mejoran la visibilidad y la seguridad de las calles, sino que además generan un importante ahorro energético y reducen los costos de mantenimiento del sistema.

Plazas y espacios verdes

Otro eje central del plan es la modernización del alumbrado en plazas y parques. En los últimos meses se ejecutaron obras en la plaza de barrio Ameghino, y actualmente se encuentran en proceso las intervenciones en las plazas Villa Alicia, María Crescencia y De los Amigos, donde se avanza con trabajos civiles y eléctricos.

En las próximas semanas se sumarán nuevos frentes de obra en los espacios verdes Carlos Trincavelli, Del Bicentenario, Basilio González, Centenario, De las Madres, Parque España, San Cayetano, Quinta Mastrángelo y Virgen de Itatí. Cada una de estas intervenciones incorpora tecnología LED, optimiza la distribución lumínica y refuerza la percepción de seguridad en zonas de esparcimiento y recreación.

Cuidando el patrimonio

En paralelo, la Municipalidad emprendió un proceso de puesta en valor de las históricas farolas coloniales ubicadas en las principales plazas del casco urbano. Este trabajo busca preservar la identidad visual y patrimonial de estos espacios, combinando tradición con innovación tecnológica.

Los equipos técnicos se encuentran renovando los vidrios de las estructuras octogonales y reemplazando los antiguos sistemas de iluminación por módulos LED de última generación. De esta manera, se logra aumentar los niveles lumínicos, reducir los periodos de mantenimiento y conservar la estética original de las farolas que forman parte del patrimonio arquitectónico de Pergamino.

Estas tareas se están desarrollando en las plazas 25 de Mayo, San José y Dr. Santiago Cerruti, y forman parte de un programa sostenido de modernización que busca construir una ciudad más segura, eficiente y ambientalmente responsable.