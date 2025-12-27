Se vienen días sofocantes en Pergamino: claves para evitar golpes de calor

Con temperaturas altas, la prevención y el cuidado cotidiano se vuelven aliados indispensables para atravesar el calor sin poner en riesgo la salud.

Las altas temperaturas volverán a ser protagonistas en los próximos días, en Pergamino y encendieron la señal de alerta en el ámbito sanitario. De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional , se espera una seguidilla de jornadas con máximas superiores a los 35 grados, cielo despejado y una fuerte incidencia del sol. Incluso, hacia el final de 2025, tanto el martes como el miércoles, el termómetro podría alcanzar los 38 grados, configurando un escenario de calor intenso y persistente.

Si bien estas condiciones son habituales para esta época del año, los profesionales advierten que las olas de calor aumentan el riesgo de padecer golpes de calor o insolaciones, un cuadro que puede tener consecuencias graves si no se toman recaudos a tiempo. Por este motivo, desde el sistema de salud se insiste en una serie de recomendaciones básicas destinadas a toda la población, con especial atención en los grupos más vulnerables.

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde agua y sales esenciales que necesita para funcionar correctamente y no logra regular su temperatura interna. Esto puede suceder tras una exposición prolongada al calor, por falta de hidratación o por realizar actividad física intensa en horarios inadecuados.

Ante temperaturas extremas, el organismo se ve exigido al máximo y, si no se compensa la pérdida de líquidos, aparecen los primeros síntomas, que pueden agravarse rápidamente si no se actúa de manera oportuna.

Grupos de mayor riesgo

Si bien cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, existen sectores de la población que están más expuestos y que, en caso de padecerlo, suelen atravesar cuadros más severos. Entre ellos se encuentran los adultos mayores de 60 o 65 años, los bebés y niños menores de dos años, y las personas con enfermedades crónicas, como patologías cardíacas o respiratorias, hipertensión arterial, diabetes u obesidad.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense remarcan que en estos casos es fundamental asegurar una hidratación constante y ofrecer líquidos varias veces al día.

Recomendaciones para enfrentar el calor extremo

Los profesionales de la salud coinciden en una serie de medidas simples pero fundamentales para reducir riesgos durante los días de calor intenso:

*Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00, el período de mayor radiación.

*Permanecer, en lo posible, a la sombra o en ambientes frescos, aireados o bien ventilados.

*En caso de contar con aire acondicionado, no fijar temperaturas inferiores a 24 o 25 grados, ya que los cambios bruscos de temperatura también afectan al organismo.

*Usar ropa clara, liviana y holgada, que permita una mejor ventilación del cuerpo.

*Aplicar protector solar de factor alto (superior a 40) y renovarlo cada dos horas para prevenir quemaduras.

La hidratación, una clave central

Quizás la recomendación más importante frente a las altas temperaturas es hidratarse de manera frecuente. Los especialistas insisten en tomar agua fresca de forma regular y no esperar a sentir sed, ya que la sed es una señal de alerta que indica que el cuerpo ya comenzó a deshidratarse.

En bebés y adultos mayores, esta recomendación cobra aún mayor relevancia, ya que muchas veces no manifiestan la sensación de sed de manera clara.

Cuidado con los alimentos y la actividad física

Durante los días de calor extremo también se debe prestar atención a la cadena de frío de los alimentos. Si no pueden conservarse en heladera de manera adecuada, deben consumirse en el corto plazo o descartarse, ya que la ruptura de la cadena de frío puede provocar intoxicaciones alimentarias.

En cuanto a la actividad física, se aconseja realizarla en las primeras horas de la mañana o al caer el sol, evitando el esfuerzo durante las horas centrales del día.

Espejos de agua y precauciones

Refrescarse en piletas, ríos o lagunas puede ayudar a prevenir el golpe de calor, pero siempre tomando recaudos. Se recomienda usar gorro, aplicar protector solar y renovarlo cada dos horas, y preferir el ingreso al agua después de las 16:00, cuando la radiación solar disminuye.

Síntomas de alerta a los que hay que prestar atención

Entre los síntomas más frecuentes del golpe de calor se encuentran la fiebre, la sed intensa, la sensación de calor sofocante, piel seca, dolor de cabeza, mareos, náuseas, falta de apetito y, en casos más graves, desmayos o desorientación.

En los bebés pueden aparecer signos como irritabilidad, llanto persistente y erupciones en la piel en zonas como el cuello, axilas, pliegues del codo y área del pañal. En adultos, la desorientación y el cuerpo excesivamente caliente son señales de alarma.

Cuándo consultar y cómo actuar

Ante la aparición de los primeros síntomas, es fundamental no demorar la consulta en el centro de salud más cercano. Mientras se aguarda la asistencia médica, se puede intentar bajar la temperatura corporal colocando a la persona en un ambiente fresco, aplicando paños fríos, duchándola con agua fresca o favoreciendo la hidratación con agua.

Con temperaturas que prometen ser extremas, la prevención y el cuidado cotidiano se vuelven aliados indispensables para atravesar el calor sin poner en riesgo la salud.