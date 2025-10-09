viernes 10 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Alertan en Pergamino por estafas en nombre de Litoral Gas y la Cooperativa Eléctrica

    Advierten de manera permanente por estafas virtuales a vecinos de Pergamino y por tal motivo enviaron recomendaciones a tener en cuenta.

    9 de octubre de 2025 - 16:45
    Advertencia importante a usuarios de Litoral Gas

    En un entorno cada vez más digitalizado, los fraudes virtuales y las estafas en línea se han sofisticado al ritmo del avance tecnológico. La creatividad de los delincuentes no deja de evolucionar, aprovechando cada nuevo canal de comunicación para engañar a los usuarios de Pergamino y vulnerar su seguridad. En este contexto, tanto empresas como entidades públicas y privadas intensifican sus campañas de concientización para evitar que más personas sean víctimas de estos delitos.

    Lee además
    Juan Tomás Godoy juró como fiscal este jueves y ya asumió sus funciones como titular de la UFIyJ 9.

    Juró Juan Tomás Godoy como fiscal titular de la UFIyJ 9, especializada en narco menudeo
    pergamino fortalece su patrimonio verde con plantaciones en el arbolado publico

    Pergamino fortalece su patrimonio verde con plantaciones en el arbolado público

    Frente a un aumento sostenido de denuncias por estafas digitales, la empresa Litoral Gas emitió una advertencia oficial para alertar a la población sobre una serie de engaños que están circulando en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Al mismo tiempo, difundió un conjunto de recomendaciones prácticas para proteger a los usuarios y prevenir la divulgación de datos personales y financieros.

    Litoral Gas y las estafas en redes sociales

    Una de las modalidades más recientes detectadas consiste en la creación de perfiles falsos que simulan ser cuentas oficiales de Litoral Gas. A través de publicaciones patrocinadas o mensajes directos, los estafadores prometen importantes descuentos en el pago de facturas, especialmente dirigidos a personas mayores o sectores vulnerables. Sin embargo, al realizar los pagos a través de enlaces o plataformas no oficiales, los usuarios terminan siendo víctimas de robo de dinero o suplantación de identidad.

    Litoral Gas enfatizó que nunca realiza promociones comerciales a través de redes sociales, llamadas telefónicas, ni mensajes privados, y que todas las gestiones deben realizarse exclusivamente mediante sus canales oficiales: el sitio web, la aplicación móvil, las oficinas comerciales o el centro de atención telefónica.

    Recomendaciones en Pergamino

    La empresa compartió una serie de consejos esenciales para minimizar el riesgo de fraude: “Desconfíar de ofertas poco creíbles: si una promoción parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Descuentos exorbitantes, premios sorpresivos o la amenaza de corte inmediato del servicio son recursos comunes utilizados por estafadores para generar una reacción impulsiva.

    “Verificar siempre la fuente: antes de interactuar con cualquier mensaje, enlace o número de contacto, es fundamental confirmar si proviene de un canal oficial.

    “No compartir datos sensibles: bajo ninguna circunstancia debe revelarse información personal, como contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación, incluso si el interlocutor aparenta ser un representante de la empresa”, informaron.

    “Hay que evite redes Wi-Fi públicas: conectarse solo a redes seguras y conocidas reduce el riesgo de sufrir ataques de interceptación de datos; y no descargar archivos ni aplicaciones no verificadas: si se le pide instalar software o ingresar a enlaces dudosos como parte de una ‘gestión urgente’, lo más seguro es cortar la comunicación de inmediato”.

    Validación de personal

    Otra modalidad detectada recientemente involucra a supuestos empleados de Litoral Gas que se presentan en los domicilios de los usuarios o realizan llamados telefónicos solicitando datos personales bajo el argumento de tareas operativas. La empresa recuerda que nunca solicitará información bancaria o contraseñas por teléfono.

    Para reforzar la seguridad en estos casos, se implementó un Sistema de Validación del Personal, que permite verificar la identidad de los operarios que visitan los hogares. Los usuarios pueden acceder a esta herramienta ingresando el número de DNI del empleado en el sitio web oficial de Litoral Gas o llamando a los números 0800-777-5427 y 0810-444-5427.

    Cooperativa Eléctrica

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino se sumó a las alertas tras detectar intentos de estafas similares dirigidas especialmente a jubilados y pensionados. Según informó la entidad, los delincuentes utilizan WhatsApp para ofrecer supuestos descuentos del 40% a cambio de la regularización de facturas impagas. Una vez más, los pagos se canalizan por medios no oficiales y terminan en manos de estafadores.

    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino trabajan a diario para evitar estafas.

    La entidad aclaró que no está autorizada para ofrecer promociones de este tipo ni utiliza plataformas como WhatsApp para gestionar pagos. En caso de recibir mensajes sospechosos, la entidad recomienda ignorarlos, no responder y realizar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Pergamino.

    En un escenario cada vez más expuesto a los riesgos del entorno digital, la prevención y la educación son las principales herramientas para combatir el cibercrimen. Tanto Litoral Gas como la Cooperativa Eléctrica de Pergamino coinciden en que la ciudadanía debe adoptar una postura crítica frente a cualquier comunicación sospechosa, verificar siempre los canales oficiales y evitar compartir información personal sin la debida validación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Juró Juan Tomás Godoy como fiscal titular de la UFIyJ 9, especializada en narco menudeo

    Pergamino fortalece su patrimonio verde con plantaciones en el arbolado público

    Comienza este viernes el Festival Internacional de Cine Pergamino 2025

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Cómo impactará en Pergamino el paro nacional docente

    Pergamino, a través del SAME, estuvo presente en el Congreso de Emergencias

    Seguridad vial: está vigente en Pergamino la normativa para control del tránsito pesado

    Anahí Sánchez buscará su quinto título mundial en Puerto Rico

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Juan Tomás Godoy juró como fiscal este jueves y ya asumió sus funciones como titular de la UFIyJ 9.

    Juró Juan Tomás Godoy como fiscal titular de la UFIyJ 9, especializada en narco menudeo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una reunión de gabinete el 9 de octubre de 2025.

    Terminamos la guerra": Israel ratifica el plan de paz con Hamas. Cuenta regresiva para liberar rehenes
    Scott Bessent

    Bessent confirmó el auxilio financiero: acuerdan un swap por US$20.000 millones

    Juan Tomás Godoy juró como fiscal este jueves y ya asumió sus funciones como titular de la UFIyJ 9.

    Juró Juan Tomás Godoy como fiscal titular de la UFIyJ 9, especializada en narco menudeo

    El encuentro Regional de Jóvenes será este fin de semana en San Nicolás.  

    Mil jóvenes rumbo a San Nicolás: el corazón del Litoral late en el Año de la Esperanza

    Alertan en Pergamino por estafas en nombre de Litoral Gas y la Cooperativa Eléctrica

    Alertan en Pergamino por estafas en nombre de Litoral Gas y la Cooperativa Eléctrica