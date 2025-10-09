Alertan en Pergamino por estafas en nombre de Litoral Gas y la Cooperativa Eléctrica

En un entorno cada vez más digitalizado, los fraudes virtuales y las estafas en línea se han sofisticado al ritmo del avance tecnológico. La creatividad de los delincuentes no deja de evolucionar, aprovechando cada nuevo canal de comunicación para engañar a los usuarios de Pergamino y vulnerar su seguridad. En este contexto, tanto empresas como entidades públicas y privadas intensifican sus campañas de concientización para evitar que más personas sean víctimas de estos delitos.

Frente a un aumento sostenido de denuncias por estafas digitales, la empresa Litoral Gas emitió una advertencia oficial para alertar a la población sobre una serie de engaños que están circulando en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Al mismo tiempo, difundió un conjunto de recomendaciones prácticas para proteger a los usuarios y prevenir la divulgación de datos personales y financieros.

Una de las modalidades más recientes detectadas consiste en la creación de perfiles falsos que simulan ser cuentas oficiales de Litoral Gas. A través de publicaciones patrocinadas o mensajes directos, los estafadores prometen importantes descuentos en el pago de facturas, especialmente dirigidos a personas mayores o sectores vulnerables. Sin embargo, al realizar los pagos a través de enlaces o plataformas no oficiales, los usuarios terminan siendo víctimas de robo de dinero o suplantación de identidad.

Litoral Gas enfatizó que nunca realiza promociones comerciales a través de redes sociales, llamadas telefónicas, ni mensajes privados, y que todas las gestiones deben realizarse exclusivamente mediante sus canales oficiales: el sitio web, la aplicación móvil, las oficinas comerciales o el centro de atención telefónica.

Recomendaciones en Pergamino

La empresa compartió una serie de consejos esenciales para minimizar el riesgo de fraude: “Desconfíar de ofertas poco creíbles: si una promoción parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Descuentos exorbitantes, premios sorpresivos o la amenaza de corte inmediato del servicio son recursos comunes utilizados por estafadores para generar una reacción impulsiva.

“Verificar siempre la fuente: antes de interactuar con cualquier mensaje, enlace o número de contacto, es fundamental confirmar si proviene de un canal oficial.

“No compartir datos sensibles: bajo ninguna circunstancia debe revelarse información personal, como contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación, incluso si el interlocutor aparenta ser un representante de la empresa”, informaron.

“Hay que evite redes Wi-Fi públicas: conectarse solo a redes seguras y conocidas reduce el riesgo de sufrir ataques de interceptación de datos; y no descargar archivos ni aplicaciones no verificadas: si se le pide instalar software o ingresar a enlaces dudosos como parte de una ‘gestión urgente’, lo más seguro es cortar la comunicación de inmediato”.

Validación de personal

Otra modalidad detectada recientemente involucra a supuestos empleados de Litoral Gas que se presentan en los domicilios de los usuarios o realizan llamados telefónicos solicitando datos personales bajo el argumento de tareas operativas. La empresa recuerda que nunca solicitará información bancaria o contraseñas por teléfono.

Para reforzar la seguridad en estos casos, se implementó un Sistema de Validación del Personal, que permite verificar la identidad de los operarios que visitan los hogares. Los usuarios pueden acceder a esta herramienta ingresando el número de DNI del empleado en el sitio web oficial de Litoral Gas o llamando a los números 0800-777-5427 y 0810-444-5427.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino se sumó a las alertas tras detectar intentos de estafas similares dirigidas especialmente a jubilados y pensionados. Según informó la entidad, los delincuentes utilizan WhatsApp para ofrecer supuestos descuentos del 40% a cambio de la regularización de facturas impagas. Una vez más, los pagos se canalizan por medios no oficiales y terminan en manos de estafadores.

Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino trabajan a diario para evitar estafas.

La entidad aclaró que no está autorizada para ofrecer promociones de este tipo ni utiliza plataformas como WhatsApp para gestionar pagos. En caso de recibir mensajes sospechosos, la entidad recomienda ignorarlos, no responder y realizar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Pergamino.

En un escenario cada vez más expuesto a los riesgos del entorno digital, la prevención y la educación son las principales herramientas para combatir el cibercrimen. Tanto Litoral Gas como la Cooperativa Eléctrica de Pergamino coinciden en que la ciudadanía debe adoptar una postura crítica frente a cualquier comunicación sospechosa, verificar siempre los canales oficiales y evitar compartir información personal sin la debida validación.