Baradero bajo vigilancia climática: Defensa Civil confirmó la llegada de un frente de tormenta

Un frente activo, pero bajo control: Baradero ajusta el monitoreo por tormentas: La ciudad de Baradero se encuentra desde las primeras horas de esta mañana bajo un esquema preventivo de monitoreo meteorológico , tras la confirmación oficial de la llegada de un frente de tormenta según informó Gabriel Fontanari , director de Defensa Civil del municipio.

Aunque la alerta meteorológica inicial fue desactivada , se mantiene la vigilancia sobre el desarrollo climático, ya que se trata del primero de varios frentes previstos para la jornada , con un acumulado estimado de 20 mm de precipitaciones en este primer tramo.

Si bien la situación de hoy no presenta características extremas, Fontanari advirtió que para mañana se activará una alerta amarilla , especialmente durante toda la tarde , debido a la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica .

En ese marco, desde Defensa Civil se solicita a los vecinos:

Evitar salir durante las horas de mayor inestabilidad

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

Mantenerse informados solo a través de canales oficiales

La vigilancia se mantendrá activa durante toda la jornada, y el equipo municipal se encuentra en contacto permanente con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos de emergencia provinciales.

Clima, infraestructura y gestión de riesgos locales

Este tipo de comunicaciones, aunque frecuentes, son clave para fortalecer una cultura de prevención ante eventos climáticos extremos, que se han vuelto más recurrentes en la región.

El monitoreo permanente y la articulación con áreas como Obras Públicas, Salud y Tránsito permite al municipio anticiparse a situaciones críticas, especialmente en barrios vulnerables, zonas bajas o sectores donde el drenaje pluvial aún requiere intervenciones estructurales.

Más allá del pronóstico puntual, se consolida en Baradero una lógica de gestión activa del riesgo climático, que contempla no solo la reacción ante el evento, sino también la comunicación temprana y el acompañamiento comunitario.