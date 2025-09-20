sábado 20 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero bajo vigilancia climática: Defensa Civil confirmó la llegada de un frente de tormenta

    Defensa Civil de Baradero informó que el primer frente de tormenta. Prevén alerta amarilla para mañana por lluvias y ráfagas.

    20 de septiembre de 2025 - 18:20
    Ya ingreso el primer frente de tormenta a Baradero

    Ya ingreso el primer frente de tormenta a Baradero

    LAOPINION

    Un frente activo, pero bajo control: Baradero ajusta el monitoreo por tormentas: La ciudad de Baradero se encuentra desde las primeras horas de esta mañana bajo un esquema preventivo de monitoreo meteorológico, tras la confirmación oficial de la llegada de un frente de tormenta según informó Gabriel Fontanari, director de Defensa Civil del municipio.

    Lee además
    ingreso con heridas de arma blanca y permanece en terapia intensiva tras pelea en la ciudad de Baradero

    Violencia en Baradero: un joven está en terapia intensiva tras recibir múltiples puñaladas durante una pelea
    Quedó en libertad el ladrón que robó una remiraría en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Aunque la alerta meteorológica inicial fue desactivada, se mantiene la vigilancia sobre el desarrollo climático, ya que se trata del primero de varios frentes previstos para la jornada, con un acumulado estimado de 20 mm de precipitaciones en este primer tramo.

    Alerta y recomendaciones preventivas

    Si bien la situación de hoy no presenta características extremas, Fontanari advirtió que para mañana se activará una alerta amarilla, especialmente durante toda la tarde, debido a la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

    En ese marco, desde Defensa Civil se solicita a los vecinos:

    • Evitar salir durante las horas de mayor inestabilidad

    • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

    • Mantenerse informados solo a través de canales oficiales

    La vigilancia se mantendrá activa durante toda la jornada, y el equipo municipal se encuentra en contacto permanente con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos de emergencia provinciales.

    Clima, infraestructura y gestión de riesgos locales

    Este tipo de comunicaciones, aunque frecuentes, son clave para fortalecer una cultura de prevención ante eventos climáticos extremos, que se han vuelto más recurrentes en la región.

    El monitoreo permanente y la articulación con áreas como Obras Públicas, Salud y Tránsito permite al municipio anticiparse a situaciones críticas, especialmente en barrios vulnerables, zonas bajas o sectores donde el drenaje pluvial aún requiere intervenciones estructurales.

    Más allá del pronóstico puntual, se consolida en Baradero una lógica de gestión activa del riesgo climático, que contempla no solo la reacción ante el evento, sino también la comunicación temprana y el acompañamiento comunitario.

    Temas
    Seguí leyendo

    Violencia en Baradero: un joven está en terapia intensiva tras recibir múltiples puñaladas durante una pelea

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Varios sectores de Baradero siguen sin electricidad: vecinos denuncian falta de respuestas de EDEN

    Bomberos de Baradero utilizaron drones en la búsqueda de un prófugo acusado de intento de homicidio

    Baradero: otro incendio intencional destruye el depósito de ramas municipales

    "Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer": un ladrón asaltó una remisería en Baradero

    Política en Baradero: "Puse la renuncia a disposición como tantos otros". el secretario de Desarrollo Social

    San Nicolás será sede de una conferencia sobre acceso a la ciudadanía de España

    Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores

    San Pedro: un proyecto del Jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    ingreso con heridas de arma blanca y permanece en terapia intensiva tras pelea en la ciudad de Baradero

    Violencia en Baradero: un joven está en terapia intensiva tras recibir múltiples puñaladas durante una pelea

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ya ingreso el primer frente de tormenta a Baradero

    Baradero bajo vigilancia climática: Defensa Civil confirmó la llegada de un frente de tormenta
    La municipalidad de Zárate adquirió una bomba pluvial para mitigar las inundaciones en el viaducto

    Zárate invierte más de $1.000 millones en una bomba pluvial para el viaducto

    ingreso con heridas de arma blanca y permanece en terapia intensiva tras pelea en la ciudad de Baradero

    Violencia en Baradero: un joven está en terapia intensiva tras recibir múltiples puñaladas durante una pelea

    Mostaza inauguró su nuevo local en el centro de Zárate

    Mostaza abrió su nuevo local en el corazón de Zárate y apuesta al empleo joven

    Para recibir la vacuna contra el dengue, los interesados deben registrarse en el portal Mi Salud Digital.

    En el Hospital San José ya se vacuna contra el dengue: quiénes pueden recibir la dosis y cómo inscribirse