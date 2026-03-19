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    • Alerta amarilla por tormentas en San Nicolás: advierten lluvias intensas y ráfagas

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de tormentas fuertes que afectará San Nicolás y la región entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

    19 de marzo de 2026 - 09:54
    El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas que alcanzará a San Nicolás, Ramallo y San Pedro durante la noche del viernes, la madrugada y la mañana del sábado 21 de marzo.

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas que alcanzará a San Nicolás, Ramallo y San Pedro durante la noche del viernes, la madrugada y la mañana del sábado 21 de marzo.

    Google-ilustrativa

    La ciudad de San Nicolás de los Arroyos se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno se desarrollará entre la noche del viernes y la mañana del sábado, con condiciones que podrían intensificarse en cortos períodos.

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    Tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas

    De acuerdo al informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Se prevé abundante caída de agua en lapsos breves, acompañada por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora y la ocasional caída de granizo.

    Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas condiciones podrían generar complicaciones, especialmente en zonas urbanas donde el drenaje se ve limitado ante precipitaciones intensas en poco tiempo.

    Alcance regional del alerta meteorológico

    El alerta no solo abarca a San Nicolás, sino que también se extiende a localidades bonaerenses como Ramallo y San Pedro. Además, incluye sectores de la región como Villa Constitución, y ciudades entrerrianas como Victoria y Gualeguay.

    En todas estas zonas se espera el desarrollo de fenómenos similares, con posibilidad de eventos puntualmente más intensos, lo que incrementa la necesidad de monitoreo constante de la evolución del clima.

    Precipitaciones acumuladas y recomendaciones

    En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan ser superados de manera puntual.

    Ante este escenario, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales. También se sugiere extremar precauciones al circular, especialmente en rutas y caminos rurales.

    La evolución del fenómeno será seguida de cerca por el organismo nacional, que podría actualizar el nivel de alerta en función de cómo se desarrollen las condiciones climáticas en las próximas horas.

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