Adiós a las clásicas rejas: las alternativas que serán tendencia en arquitectura en 2026

¿Adiós a las rejas pesadas? Esta tendencia combina minimalismo, confort y seguridad.

Durante décadas, las rejas pesadas y oscuras dominaron el frente de las viviendas como principal recurso de seguridad. Hoy, en la arquitectura, se priorizan soluciones que protegen el hogar, aportan diseño y se integran mejor al entorno urbano. Estas son las tres opciones que se imponen como tendencia 2026 y que llegan para reemplazar a las rejas tradicionales en frentes de casas modernas.

Tendencias en arquitectura: El regreso de los materiales honestos a la decoración del hogar

Dos arquitectos que triunfan en Londres diseñaron una casa brutalista que brota de un cerro mendocino

El vidrio dejó de ser solo un elemento decorativo para convertirse en un aliado clave de la seguridad residencial.

Esta opción es cada vez más elegida en viviendas urbanas, ya que aporta un frente limpio, moderno y luminoso, sin resignar protección.

El metal sigue vigente, pero con un enfoque distinto al de las rejas pesadas.

Se fabrican con perfiles delgados y diseño de líneas simples.

Tienen terminaciones en pintura electrostática, resistente al clima.

Resultan más livianos y elegantes a la vista.

Se integran bien con paredes bajas, hormigón visto o jardines.

Aportan seguridad sin endurecer la imagen del hogar.

Estos cercos son ideales para quienes buscan una solución segura, pero con una estética más contemporánea y menos invasiva.

Puertas automáticas con diseño perforado o microperforado

La tecnología y el diseño se combinan para transformar el frente de la casa.

Incorporan sistemas de apertura automática y control de acceso.

Usan chapas perforadas o microperforadas que dejan pasar luz y aire.

Ofrecen mayor privacidad sin cerrar completamente el espacio.

Aportan un estilo moderno, urbano y tecnológico.

Funcionan como reemplazo directo de rejas y portones tradicionales.

Además de su función práctica, estas puertas se convierten en un elemento protagonista del diseño exterior.

Fuente: Diario de Cuyo.