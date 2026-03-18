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    • YPF en San Nicolás sube combustibles: la Infinia llega a $2.000 y llenar el tanque ya cuesta $120.000

    La petrolera estatal volvió a ajustar precios en San Nicolás. El impacto golpea el bolsillo, cargar un tanque equivale al 34% del salario mínimo.

    18 de marzo de 2026 - 08:31
    YPF volvió a aumentar los combustibles en San Nicolás y el litro de Infinia ya cuesta $2.000.

    YPF volvió a aumentar los combustibles en San Nicolás y el litro de Infinia ya cuesta $2.000.

    Google-ilustrativa

    La petrolera estatal YPF volvió a aplicar un aumento en los combustibles y el litro de su nafta premium Infinia alcanzó los $2.000 en San Nicolás. El nuevo ajuste profundiza el impacto en la economía diaria, con costos de carga que ya representan una porción significativa de los ingresos mensuales.

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    Fuerte suba en combustibles: cuánto cuesta llenar el tanque hoy

    El incremento dispuesto por YPF se refleja con claridad en los surtidores. Con el litro de Infinia a $2.000, llenar un tanque promedio de 60 litros demanda $120.000. Esta cifra no es menor: equivale al 34% del Salario Mínimo, Vital y Móvil correspondiente a marzo de 2026, fijado en $352.400.

    El impacto es directo y contundente para los automovilistas, que deben destinar cada vez más recursos para sostener el uso cotidiano de sus vehículos, tanto para actividades laborales como personales.

    Los nuevos precios: cómo quedaron nafta Súper y gasoil

    El ajuste no solo alcanzó a la nafta premium. La nafta Súper también registró un aumento y pasó a costar $1.876 por litro, lo que implica un gasto de $112.560 para completar un tanque de 60 litros.

    En cuanto al gasoil, los valores también se actualizaron: el Diesel 500 se ubica en $2.034 por litro, mientras que el Infinia Diesel trepó a $2.077. Estos incrementos impactan de lleno en sectores productivos, especialmente en el transporte y la logística.

    Impacto económico: presión sobre salarios y consumo

    El nuevo aumento en los combustibles vuelve a poner en evidencia la presión inflacionaria sobre los costos básicos. La relación entre el precio de los combustibles y el salario mínimo refleja una pérdida de poder adquisitivo, en un contexto donde la movilidad es un gasto indispensable.

    Además, el encarecimiento del combustible suele trasladarse a otros precios de la economía, generando un efecto en cadena que impacta en bienes y servicios. En este escenario, crece la preocupación tanto en consumidores como en sectores productivos, que enfrentan mayores costos operativos.

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