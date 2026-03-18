YPF en San Nicolás sube combustibles: la Infinia llega a $2.000 y llenar el tanque ya cuesta $120.000

YPF volvió a aumentar los combustibles en San Nicolás y el litro de Infinia ya cuesta $2.000.

La petrolera estatal YPF volvió a aplicar un aumento en los combustibles y el litro de su nafta premium Infinia alcanzó los $2.000 en San Nicolás . El nuevo ajuste profundiza el impacto en la economía diaria, con costos de carga que ya representan una porción significativa de los ingresos mensuales.

El incremento dispuesto por YPF se refleja con claridad en los surtidores. Con el litro de Infinia a $2.000, llenar un tanque promedio de 60 litros demanda $120.000. Esta cifra no es menor: equivale al 34% del Salario Mínimo, Vital y Móvil correspondiente a marzo de 2026, fijado en $352.400.

El impacto es directo y contundente para los automovilistas, que deben destinar cada vez más recursos para sostener el uso cotidiano de sus vehículos, tanto para actividades laborales como personales.

El ajuste no solo alcanzó a la nafta premium. La nafta Súper también registró un aumento y pasó a costar $1.876 por litro, lo que implica un gasto de $112.560 para completar un tanque de 60 litros.

En cuanto al gasoil, los valores también se actualizaron: el Diesel 500 se ubica en $2.034 por litro, mientras que el Infinia Diesel trepó a $2.077. Estos incrementos impactan de lleno en sectores productivos, especialmente en el transporte y la logística.

Impacto económico: presión sobre salarios y consumo

El nuevo aumento en los combustibles vuelve a poner en evidencia la presión inflacionaria sobre los costos básicos. La relación entre el precio de los combustibles y el salario mínimo refleja una pérdida de poder adquisitivo, en un contexto donde la movilidad es un gasto indispensable.

Además, el encarecimiento del combustible suele trasladarse a otros precios de la economía, generando un efecto en cadena que impacta en bienes y servicios. En este escenario, crece la preocupación tanto en consumidores como en sectores productivos, que enfrentan mayores costos operativos.