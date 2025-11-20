Xime Monzón llega a Junín para un show único en el Club del Blues

Xime Monzón llega al Club del Blues Junín para una noche imperdible divadlokolin.cz

La reconocida cantante y armonicista Xime Monzón, figura destacada del blues sudamericano, se presentará este sábado 22 en Abelo’s Juke Joint, donde el Club del Blues Junín celebrará su edición de noviembre. El show promete una velada íntima, acompañada por músicos locales y una selección de clásicos del género.

Xime Monzón, una referente internacional del blues Con una trayectoria que la llevó a presentarse en escenarios de América y Europa, Xime Monzón se consolidó como una de las artistas más influyentes de la armónica en la región. Desde 2012 impulsa su proyecto solista y es representante oficial de Seydel Harmonicas Alemania, prestigioso fabricante internacional.

Un espectáculo íntimo con clásicos del género El concierto en Junín ofrecerá un repertorio cargado de blues y soul, con la potencia y sensibilidad que caracterizan a la artista. La banda Talo y La Oeste abrirá la noche y luego se sumará al escenario para acompañar a Monzón en un formato cercano y de fuerte conexión con el público.

Cómo reservar entradas para la presentación El show tendrá lugar en Abelo’s Juke Joint, espacio de referencia para los amantes del género en la ciudad. Las reservas se realizan exclusivamente por mensaje directo a través del Instagram oficial del Club del Blues Junín: @clubdelblues_junin. Desde la organización invitan a vivir una noche dedicada plenamente a la música en vivo.

