El vóleibol pergaminense proyecta dar el salto hacia la escena nacional

En una jornada importante para el deporte local, Pergamino busca posicionarse con fuerza en el mapa del vóley argentino a partir de una serie de encuentros institucionales que refuerzan el compromiso de proyectar a la ciudad hacia las principales competencias del país.

El jueves, en el Palacio Municipal, el intendente Javier Martínez , acompañado por el subsecretario de Deportes, Matías Varela , recibió a destacadas autoridades del vóleibol nacional, provincial y local. Formaron parte de la reunión Juan Sardo , titular de la Federación del Voleibol Argentino (Feva); Daniel Trotta , representante de la Federación Bonaerense de Vóley; Luis Susich , presidente de la Asociación Pergaminense de Vóleibol (APV) y Gastón Alvarez , secretario de la APV; y Diego Gattelet , por la firma Coach Argentina.

El encuentro tuvo como eje central la articulación de políticas deportivas que permitan consolidar el crecimiento sostenido del vóley en Pergamino, una disciplina que en los últimos años ha experimentado un notable desarrollo tanto en cantidad de practicantes como en nivel competitivo. En ese marco, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la estructura institucional, potenciar la formación de jugadores y generar condiciones que permitan dar el salto hacia competencias de mayor jerarquía.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "En una jornada clave para el deporte local, Pergamino avanza en su objetivo de ganar protagonismo en el vóley argentino a través de encuentros institucionales y proyectos de crecimiento. En el Palacio Municipal, el intendente Javier Martínez, junto al subsecretario de Deportes Matías Varela, recibió a autoridades del sector como Juan Sardo, titular de la Federación del Voleibol Argentino; Daniel Trotta; Luis Susich, presidente de la Asociación Pergaminense de Vóleibol (APV) y Gastón Alvarez, secretario de la APV; y Diego Gattelet, por la firma Coach Argentina. www.laopinionline.ar #Pergamino #Vóley #Deporte"

Durante la reunión, el intendente Martínez se mostró entusiasmado con la posibilidad concreta de que Pergamino cuente, en el corto o mediano plazo, con un equipo que represente a la ciudad en la máxima categoría del vóley nacional. En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar este proceso con infraestructura adecuada, recursos y una planificación estratégica que garantice sustentabilidad en el tiempo.

Por su parte, Sardo destacó el trabajo que se viene realizando en conjunto con la Federación Bonaerense y valoró el compromiso de los dirigentes locales. Asimismo, expresó su confianza en que, a partir de este impulso, Pergamino pueda insertarse en la Liga Federal de vóleibol en un futuro cercano, lo que significaría un salto de calidad para el deporte de la región.

Visita al microestadio

Visita al Microestadio Municipal

La agenda continuó con una visita al Microestadio Municipal, donde la comitiva fue recibida por el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, y el arquitecto Maximiliano Giusti. Este moderno espacio, cuya inauguración podría concretarse en agosto, contará inicialmente con capacidad para 3.500 espectadores, con proyección de ampliación hasta 6.000 mediante la incorporación de palcos, codos y sillas.

El recorrido permitió evaluar las condiciones del recinto de cara a la organización de eventos de carácter provincial y nacional, posicionándolo como un escenario estratégico no solo para el vóleibol, sino también para otras disciplinas y espectáculos.

Al cierre de la jornada, tanto las autoridades municipales como los referentes del vóley coincidieron en calificar el encuentro como altamente positivo. La articulación entre los distintos niveles -local, provincial y nacional- deja sentadas las bases para un crecimiento sostenido, con el objetivo de consolidar a Pergamino como un polo deportivo de referencia en la región.

Con planificación, inversión y trabajo conjunto, el vóley pergaminense parece estar cada vez más cerca de cumplir un anhelo: volver a competir en la élite nacional y representar a la ciudad en los máximos escenarios del país.