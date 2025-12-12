Violento temporal en Villa Ramallo: graves destrozos, anegamientos y reclamos por falta de mantenimiento

Villa Ramallo volvió a quedar bajo el agua. Este miércoles por la tarde, cerca de las 18:30, un violento temporal de lluvia, viento y granizo azotó la localidad con una intensidad pocas veces vista. El Norte

Villa Ramallo sufrió un violento temporal que en solo una hora dejó intensas lluvias, fuertes ráfagas y granizo, provocando calles anegadas, postes caídos, viviendas dañadas y cortes de luz. El episodio volvió a exponer las deficiencias estructurales de la ciudad frente a fenómenos climáticos de alta intensidad.

Un temporal extremo que dejó a Villa Ramallo bajo el agua El temporal comenzó alrededor de las 18:30 y descargó cerca de 80 milímetros en apenas 60 minutos, aunque el informe de Defensa Civil elevó la cifra a 88 mm. Las ráfagas alcanzaron los 90 km/h y generaron un escenario de emergencia, con calles intransitables, granizo y cortes de energía prolongados.

Barrios críticos y daños generalizados en zonas históricamente vulnerables Los sectores más afectados fueron aquellos que suelen sufrir anegamientos por falta de obras: Avenida Dr. Bonfiglio, parte de Avenida San Martín y calle Rivadavia. También hubo complicaciones en barrios residenciales que quedaron aislados por el agua acumulada. Más de veinte postes de energía cayeron y varias viviendas debieron ser asistidas por el municipio.

Reclamos vecinales por mantenimiento urbano y respuestas oficiales Aunque no hubo heridos ni evacuados, los vecinos apuntaron al intendente Mauro Poletti y al delegado Mauricio Frascaroli por la falta de limpieza de zanjones, bocas de tormenta tapadas y desmanejo del arbolado urbano. Este jueves las lluvias continuaron y generaron nuevas complicaciones en La Laguna, Pinar del Río, Traverso y Las Ranas.

