viernes 12 de diciembre de 2025
    • Violento temporal en Villa Ramallo: graves destrozos, anegamientos y reclamos por falta de mantenimiento

    En Villa Ramallo en solo una hora cayeron casi 90 mm y hubo ráfagas de 90 km/h. Calles inundadas, postes caídos y viviendas dañadas.

    12 de diciembre de 2025 - 12:16
    Villa Ramallo volvió a quedar bajo el agua. Este miércoles por la tarde, cerca de las 18:30, un violento temporal de lluvia, viento y granizo azotó la localidad con una intensidad pocas veces vista.

    Villa Ramallo volvió a quedar bajo el agua. Este miércoles por la tarde, cerca de las 18:30, un violento temporal de lluvia, viento y granizo azotó la localidad con una intensidad pocas veces vista. 

    El Norte

    Villa Ramallo sufrió un violento temporal que en solo una hora dejó intensas lluvias, fuertes ráfagas y granizo, provocando calles anegadas, postes caídos, viviendas dañadas y cortes de luz. El episodio volvió a exponer las deficiencias estructurales de la ciudad frente a fenómenos climáticos de alta intensidad.

    El fenómeno climático fue intenso en Villa Ramallo, en tanto que en las demás localidades la tormenta tuvo condiciones menos severas.

    Un temporal extremo que dejó a Villa Ramallo bajo el agua

    El temporal comenzó alrededor de las 18:30 y descargó cerca de 80 milímetros en apenas 60 minutos, aunque el informe de Defensa Civil elevó la cifra a 88 mm. Las ráfagas alcanzaron los 90 km/h y generaron un escenario de emergencia, con calles intransitables, granizo y cortes de energía prolongados.

    Barrios críticos y daños generalizados en zonas históricamente vulnerables

    Los sectores más afectados fueron aquellos que suelen sufrir anegamientos por falta de obras: Avenida Dr. Bonfiglio, parte de Avenida San Martín y calle Rivadavia. También hubo complicaciones en barrios residenciales que quedaron aislados por el agua acumulada. Más de veinte postes de energía cayeron y varias viviendas debieron ser asistidas por el municipio.

    Reclamos vecinales por mantenimiento urbano y respuestas oficiales

    Aunque no hubo heridos ni evacuados, los vecinos apuntaron al intendente Mauro Poletti y al delegado Mauricio Frascaroli por la falta de limpieza de zanjones, bocas de tormenta tapadas y desmanejo del arbolado urbano. Este jueves las lluvias continuaron y generaron nuevas complicaciones en La Laguna, Pinar del Río, Traverso y Las Ranas.

    Villa Ramallo volvió a quedar bajo el agua. Este miércoles por la tarde, cerca de las 18:30, un violento temporal de lluvia, viento y granizo azotó la localidad con una intensidad pocas veces vista. 

    Violento temporal en Villa Ramallo: graves destrozos, anegamientos y reclamos por falta de mantenimiento

