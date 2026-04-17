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    • Fiat en Pergamino: el Sale de usados de Montanari se extiende y ofrece beneficios imperdibles

    En el Complejo Fedra de Fiat Usados, la propuesta incluye transferencia bonificada, tanque lleno y nuevas líneas de financiamiento.

    17 de abril de 2026 - 14:50
    El Complejo Fedra, ubicado en el Cruce de Caminos, atiende de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados hasta el mediodía.

    El Complejo Fedra, ubicado en el Cruce de Caminos, atiende de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados hasta el mediodía.

    FIAT USADOS

    En un contexto donde cambiar el auto requiere cada vez más análisis, el Complejo Fedra de Fiat Usados de Montanari tiene vigente una propuesta comercial que busca facilitar la decisión. Con beneficios concretos y múltiples opciones de financiamiento, el Sale de vehículos usados se posiciona como una oportunidad para quienes quieren renovar su vehículo en Pergamino y la región.

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    La promoción, que inicialmente tenía fecha de cierre, fue extendida debido a la buena respuesta del público y continuará vigente, al menos, hasta el 30 de abril.

    Beneficios concretos: ahorro y oportunidad

    El eje principal de la campaña está puesto en dos ventajas claras: la transferencia bonificada y el tanque lleno al momento de retirar el vehículo.

    “Consiste en transferencia bonificada y tanque lleno en el momento de retirar el auto”, explicaron desde el equipo comercial. Y destacaron el impacto directo en el bolsillo: “Hoy, con todo el aumento de la nafta, que te lo den con el tanque lleno ya es un montón”.

    En números, el ahorro no es menor. “Te estás ahorrando alrededor de 100.000 pesos en un tanque promedio”, remarcaron, a lo que se suma el costo de transferencia, que hoy puede rondar el millón de pesos según el valor del vehículo.

    Financiamiento: más opciones para acceder

    Uno de los puntos fuertes del Sale es la amplia gama de alternativas para financiar la compra. Según detalló Manu, integrante del equipo, trabajan con distintas entidades bancarias y condiciones.

    “Tenemos financiamientos bancarios con Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Galicia”, explicó. Y agregó: “Hoy en día, la tasa del Banco Nación es la mejor que tenemos, con un 34% si tenés tarjeta de crédito y un 38% si no”.

    A esto se suma una novedad clave dentro del mercado: la financiación directa de Fiat para vehículos usados. “Fiat también está financiando usados con hasta diez años de antigüedad, tasa fija y hasta 15 millones”, señalaron.

    Además, el proceso es ágil y personalizado: “Solo con el DNI buscamos la mejor financiación posible para cada cliente”.

    Variedad y stock: opciones para todos los perfiles

    Otro de los diferenciales del Complejo Fedra es la amplia disponibilidad de unidades. Desde autos compactos hasta utilitarios y pickups, la oferta apunta a cubrir distintas necesidades.

    “Tenemos muchísimo stock disponible para todos los gustos: primer auto, auto familiar o para trabajo”, comentó Flor. Y agregó: “Hay variedad de kilómetros, camionetas, utilitarios… incluso motos”.

    En ese sentido, destacaron que la demanda actual está fuertemente vinculada al trabajo: “Hoy hay mucha demanda de utilitarios y vehículos para trabajar, incluso para aplicaciones de transporte como Uber”.

    Tomar usados y financiar el total

    La propuesta también contempla la posibilidad de entregar un vehículo en parte de pago, lo que facilita el acceso a modelos más nuevos.

    “Tomamos todos los usados y motos de marcas reconocidas. Evaluamos cada caso para encontrar el mejor negocio posible”, explicaron.

    Incluso, remarcaron que la operación puede financiarse en su totalidad: “Se puede financiar todo. Buscamos la opción para que el cliente pueda llevarse el auto completamente financiado”.

    Un proceso cuidado y seguro

    Desde la empresa subrayan que todas las unidades pasan por controles rigurosos antes de salir a la venta. “Todos los vehículos se peritan cuando ingresan y se vuelven a peritar antes de entregarse, así que están listos para salir”, aseguraron.

    Un Sale que crece y mira a la región

    La iniciativa ya había sido implementada anteriormente con buenos resultados, lo que motivó su regreso este año.

    “Es la segunda vez que lo hacemos y la idea es repetirlo una o dos veces por año. El año pasado funcionó excelente”, destacó Flor.

    Además, el alcance no se limita a Pergamino: “Viene mucha gente de localidades cercanas, sobre todo los sábados. El primer contacto suele ser virtual y después coordinan para acercarse”.

    Dónde y cuándo acercarse

    El Complejo Fedra, ubicado en el Cruce de Caminos, atiende de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados hasta el mediodía. También ofrecen atención personalizada coordinando previamente.

    “Hay una infinidad de autos, para todas las necesidades. La idea es que todos puedan acercarse y encontrar el mejor negocio posible”, concluyeron.

    Con beneficios concretos, financiamiento accesible y una amplia variedad de unidades, el Sale de Fiat Usados de Montanari se presenta como una de las propuestas más atractivas del momento para quienes buscan cambiar su vehículo en Pergamino.

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