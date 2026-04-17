Provincia suspendió el programa Mesa, que en el Partido de Pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias

En Pergamino, donde hasta hace pocas semanas se entregaban alrededor de 13 mil módulos alimentarios en el marco del programa Mesa de la Provincia de Buenos Aires, comenzó a tomar forma una medida que genera atención y seguimiento en la comunidad educativa. Según pudo confirmar este medio, la Gobernación garantizará la entrega correspondiente al mes de abril, pero luego el esquema será suspendido por un período de tres meses, en principio de manera transitoria y no definitiva, tal como señalaron en el Consejo Escolar de nuestra ciudad.

La decisión de Provincia De acuerdo a las fuentes consultadas, la decisión responde a una estrategia del Gobierno bonaerense que apunta a redirigir recursos hacia el Servicio Alimentario Escolar (SAE), con un refuerzo estimado en torno al 30 por ciento. El objetivo es evaluar el impacto de esta modificación en la cobertura alimentaria de los niños, niñas y adolescentes, en un contexto donde cada una de las prestaciones presenciales en las escuelas se encuentra plenamente restablecidas.

En el Distrito, la implementación del programa Mesa había alcanzado una escala significativa, convirtiéndose de esta manera en un complemento clave para muchas familias. Sin embargo, también se detectaron realidades dispares entre las instituciones educativas. En ese sentido, trascendió que algunas escuelas solicitaron la suspensión de la entrega de módulos debido a que no estaban siendo retirados por los alumnos, mientras que en otros establecimientos la demanda continúa siendo sostenida. Esta heterogeneidad es uno de los factores que habría sido considerado al momento de redefinir la política.

Un programa especial que incluía a Pergamino El programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria estaba destinado a fortalecer la nutrición de los estudiantes que son titulares del SAE, mediante la entrega de alimentos pensados para complementar las comidas en el hogar. Su implementación surgió en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires debió adaptar el esquema de asistencia alimentaria ante la suspensión de la presencialidad.

Con el regreso a las aulas, y reconociendo la importancia que estos módulos tuvieron durante la emergencia sanitaria, la Provincia decidió en abril de 2022 dar continuidad a esta política a través de un programa específico, complementario del SAE. De este modo, MESA se consolidó como una herramienta adicional para garantizar la seguridad alimentaria, con un esquema de distribución descentralizado que involucra a consejos escolares, municipios y a toda la estructura educativa. Los cambios, según el Consejo Escolar de Pergamino Ahora, con esta pausa de tres meses, el foco estará puesto en analizar cómo impacta el fortalecimiento del SAE en las escuelas y si logra compensar la ausencia temporal de los módulos. Mientras tanto, en Pergamino —donde la cifra de beneficiarios marcaba la magnitud del programa— la comunidad educativa seguirá de cerca la evolución de una medida que, aunque no es definitiva, introduce cambios concretos en la asistencia alimentaria.

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