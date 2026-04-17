viernes 17 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Provincia suspendió el programa Mesa, que en el Partido de Pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias

    El Consejo Escolar de Pergamino confirmó la suspensión por tres meses, a partir de la notificación que envió la Provincia.

    17 de abril de 2026 - 15:52
    Provincia confirmó la medida al Consejo Escolar de Pergamino

    En Pergamino, donde hasta hace pocas semanas se entregaban alrededor de 13 mil módulos alimentarios en el marco del programa Mesa de la Provincia de Buenos Aires, comenzó a tomar forma una medida que genera atención y seguimiento en la comunidad educativa. Según pudo confirmar este medio, la Gobernación garantizará la entrega correspondiente al mes de abril, pero luego el esquema será suspendido por un período de tres meses, en principio de manera transitoria y no definitiva, tal como señalaron en el Consejo Escolar de nuestra ciudad.

    Lee además
    El senador Juan Manuel Rico Zini apuntó contra el manejo presupuestario de la Provincia.  

    Represa en Pergamino, crisis y reclamos: Rico Zini puso en duda las prioridades de la Provincia
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó el impacto de Expoagro en la ciudad y afirmó que la muestra volvió a registrar cifras récord, con más de 260 mil visitantes y un fuerte movimiento económico en distintos sectores.

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

    La decisión de Provincia

    De acuerdo a las fuentes consultadas, la decisión responde a una estrategia del Gobierno bonaerense que apunta a redirigir recursos hacia el Servicio Alimentario Escolar (SAE), con un refuerzo estimado en torno al 30 por ciento. El objetivo es evaluar el impacto de esta modificación en la cobertura alimentaria de los niños, niñas y adolescentes, en un contexto donde cada una de las prestaciones presenciales en las escuelas se encuentra plenamente restablecidas.

    En el Distrito, la implementación del programa Mesa había alcanzado una escala significativa, convirtiéndose de esta manera en un complemento clave para muchas familias. Sin embargo, también se detectaron realidades dispares entre las instituciones educativas. En ese sentido, trascendió que algunas escuelas solicitaron la suspensión de la entrega de módulos debido a que no estaban siendo retirados por los alumnos, mientras que en otros establecimientos la demanda continúa siendo sostenida. Esta heterogeneidad es uno de los factores que habría sido considerado al momento de redefinir la política.

    Un programa especial que incluía a Pergamino

    El programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria estaba destinado a fortalecer la nutrición de los estudiantes que son titulares del SAE, mediante la entrega de alimentos pensados para complementar las comidas en el hogar. Su implementación surgió en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires debió adaptar el esquema de asistencia alimentaria ante la suspensión de la presencialidad.

    Con el regreso a las aulas, y reconociendo la importancia que estos módulos tuvieron durante la emergencia sanitaria, la Provincia decidió en abril de 2022 dar continuidad a esta política a través de un programa específico, complementario del SAE. De este modo, MESA se consolidó como una herramienta adicional para garantizar la seguridad alimentaria, con un esquema de distribución descentralizado que involucra a consejos escolares, municipios y a toda la estructura educativa.

    Los cambios, según el Consejo Escolar de Pergamino

    Ahora, con esta pausa de tres meses, el foco estará puesto en analizar cómo impacta el fortalecimiento del SAE en las escuelas y si logra compensar la ausencia temporal de los módulos. Mientras tanto, en Pergamino —donde la cifra de beneficiarios marcaba la magnitud del programa— la comunidad educativa seguirá de cerca la evolución de una medida que, aunque no es definitiva, introduce cambios concretos en la asistencia alimentaria.

    Temas
    Seguí leyendo

    Represa en Pergamino, crisis y reclamos: Rico Zini puso en duda las prioridades de la Provincia

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

    San Nicolás: Crecen los detenidos en la UP3, supera casi tres veces su capacidad y excede la media provincia

    Abren las inscripciones para los Juegos Bonaerenses: disciplinas y hasta cuándo se pueden anotar

    Proponen que el grabado de autopartes deje de pagarse en la Provincia

    Taller Protegido Pergamino: en mayo, el Remate Solidario vuelve a convocar a toda la comunidad

    Fiat en Pergamino: el Sale de usados de Montanari se extiende y ofrece beneficios imperdibles

    Douglas Haig no quiere frenar: visita a Sportivo Belgrano con puntaje ideal

    En la Escuela Normal volvieron a dejar un mensaje de amenaza de muerte y sospechan que podría ser una broma

    Toribio de Luzuriaga, prócer de América que murió en Pergamino y fue clave junto a San Martín

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El plantel de Douglas completó este jueves a la mañana su preparación en Pergamino.

    Douglas Haig no quiere frenar: visita a Sportivo Belgrano con puntaje ideal

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia suspendió el programa Mesa, que en el Partido de Pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias

    Provincia suspendió el programa Mesa, que en el Partido de Pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias
    Para quienes forman parte del Taller Protegido, el remate no es solo una actividad laboral, sino también un momento de encuentro y celebración.

    Taller Protegido Pergamino: en mayo, el Remate Solidario vuelve a convocar a toda la comunidad

    El Complejo Fedra, ubicado en el Cruce de Caminos, atiende de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados hasta el mediodía.

    Fiat en Pergamino: el Sale de usados de Montanari se extiende y ofrece beneficios imperdibles

    La carne de burro, una alternativa en discusión. 
    Tendencias

    El debate culinario-económico del momento: burro vs vaca, ventajas y desventajas de cada carne

    Viernes 17 de abril - Versión PDF