Taller Protegido Pergamino: en mayo, el Remate Solidario vuelve a convocar a toda la comunidad

Para quienes forman parte del Taller Protegido, el remate no es solo una actividad laboral, sino también un momento de encuentro y celebración.

Como cada año, el Taller Protegido de Pergamino se prepara para uno de sus eventos más importantes y convocantes: el Remate Solidario. La primera edición 2026 ya tiene fecha confirmada y será el domingo 10 de mayo, a partir de las 10:00, en el predio ubicado en Avenida Jáuregui y calle Nelly Pujol, con la conducción del martillero Federico Ricardo.

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La iniciativa, que combina solidaridad, trabajo comunitario y oportunidades para el público, vuelve a abrir sus puertas con el objetivo de reunir fondos esenciales para el sostenimiento de la institución. En este marco, desde la comisión directiva, encabezada por Dora Moyano, se convoca a la comunidad a colaborar con donaciones y participación activa.

Actualmente, el Taller recibe donaciones de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00, con un amplio abanico de elementos: artículos del hogar, muebles, electrodomésticos, sanitarios, materiales de construcción, juguetes y más, con la única excepción de ropa y calzado. Además, quienes deseen colaborar o consultar pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477-318040.

Uno de los pilares del Remate Solidario es el compromiso de la comunidad. En ese sentido, desde el Taller solicitaron especialmente la colaboración para acercar los objetos donados hasta el lugar.

“Lo que le pedimos a las personas que estén en condiciones es si pueden acercar las donaciones al Taller, ya que cada vez disponemos de menor cantidad de voluntarios para retirarlas”, explicó Moyano.

Al mismo tiempo, se abrió una convocatoria para quienes puedan colaborar con vehículos en el traslado de los elementos: “También solicitamos voluntarios que puedan ayudar con camionetas o autos para retirar donaciones de los domicilios y acercarlas al Taller”.

La colaboración no se limita solo a la logística. Durante la semana previa —los días 6, 7, 8 y 9 de mayo— también se necesitarán manos para tareas de limpieza, acondicionamiento y puesta en valor de los artículos.

Flyer remate

Una previa abierta a la comunidad

El sábado 9 de mayo, entre las 14:00 y las 17:00, se realizará la tradicional jornada de exhibición previa, donde los interesados podrán recorrer el predio y conocer los lotes disponibles antes del remate.

Este espacio, además, permite dimensionar el trabajo que hay detrás de cada edición y el esfuerzo colectivo que sostiene la actividad.

Buffet solidario: una tradición que acompaña

Como parte de la jornada del domingo, habrá un servicio de buffet a precios accesibles, con propuestas para toda la familia. Durante la mañana se ofrecerán café, chocolate, tortas y pastelitos, mientras que al mediodía habrá choripanes, gaseosas y agua.

Para esta instancia también se convoca a la comunidad: quienes deseen colaborar pueden donar tortas u otras preparaciones dulces.

Una oportunidad para conocer el Taller

Más allá del aspecto solidario, el Remate también es una invitación a descubrir el trabajo que realiza el Taller Protegido, muchas veces desconocido por parte de la comunidad.

“Nos gusta invitar a la gente a que se acerque a ver cómo se vive un día de remate. Es una forma de abrir las puertas de la institución”, señaló Moyano.

En ese sentido, agregó: “Hay mucha gente que no sabe que existe el Taller Protegido en Pergamino. Y esta es una oportunidad para conocer a nuestros operarios, al equipo de trabajo, a los docentes y supervisores. Es un día muy valioso”.

De dos televisores a un evento multitudinario

La historia del Remate Solidario tiene un origen tan simple como significativo. Todo comenzó en 2012, cuando el Taller recibió la donación de dos televisores.

“En el Taller no se usan porque es un lugar de trabajo, entonces fui a hablar con Federico Ricardo para ver si podía venderlos”, recordó Moyano.

La respuesta fue el puntapié inicial de lo que hoy es una tradición: “Me dijo ‘por dos televisores no vale la pena, junten 50 objetos y armamos un remate’. Terminamos juntando 400 lotes. Fue un éxito y desde entonces lo repetimos todos los años”.

Una fiesta para los operarios

Para quienes forman parte del Taller, el remate no es solo una actividad laboral, sino también un momento de encuentro y celebración.

“La previa es hermosa. Empezamos a mover cosas, a limpiar, a lustrar. Ellos están muy entusiasmados y son grandes anfitriones”, contó Moyano.

El evento, además, permite visibilizar el trabajo diario de los operarios y fortalecer su vínculo con la comunidad.

La vedette de este año: muebles de oficina

En esta edición, uno de los rubros que se destaca por cantidad y calidad es el mobiliario de oficina.

“Tenemos escritorios, ficheros, sillas bajas, altas y de sala de espera, todos en muy buenas condiciones”, adelantaron desde la organización.

Con el compromiso de siempre y el acompañamiento de la comunidad, el Taller Protegido de Pergamino vuelve a apostar por una jornada que combina solidaridad, trabajo y encuentro. El Remate Solidario no solo representa una oportunidad para adquirir productos a buen precio, sino también una forma concreta de colaborar con una institución que cumple un rol fundamental en la ciudad.