viernes 17 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Taller Protegido Pergamino: en mayo, el Remate Solidario vuelve a convocar a toda la comunidad

    El tradicional evento se realizará el domingo 10 de mayo desde las 10:00 en el predio del Taller Protegido.

    17 de abril de 2026 - 15:20
    Para quienes forman parte del Taller Protegido, el remate no es solo una actividad laboral, sino también un momento de encuentro y celebración.

    Para quienes forman parte del Taller Protegido, el remate no es solo una actividad laboral, sino también un momento de encuentro y celebración.

    TALLER PROTEGIDO DE PERGAMINO

    Como cada año, el Taller Protegido de Pergamino se prepara para uno de sus eventos más importantes y convocantes: el Remate Solidario. La primera edición 2026 ya tiene fecha confirmada y será el domingo 10 de mayo, a partir de las 10:00, en el predio ubicado en Avenida Jáuregui y calle Nelly Pujol, con la conducción del martillero Federico Ricardo.

    Lee además
    provincia suspendio el programa mesa, que en el partido de pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias

    Provincia suspendió el programa Mesa, que en el Partido de Pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias
    El Complejo Fedra, ubicado en el Cruce de Caminos, atiende de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados hasta el mediodía.

    Fiat en Pergamino: el Sale de usados de Montanari se extiende y ofrece beneficios imperdibles

    La iniciativa, que combina solidaridad, trabajo comunitario y oportunidades para el público, vuelve a abrir sus puertas con el objetivo de reunir fondos esenciales para el sostenimiento de la institución. En este marco, desde la comisión directiva, encabezada por Dora Moyano, se convoca a la comunidad a colaborar con donaciones y participación activa.

    Actualmente, el Taller recibe donaciones de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00, con un amplio abanico de elementos: artículos del hogar, muebles, electrodomésticos, sanitarios, materiales de construcción, juguetes y más, con la única excepción de ropa y calzado. Además, quienes deseen colaborar o consultar pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477-318040.

    Donaciones y voluntarios: solidaridad en acción

    Uno de los pilares del Remate Solidario es el compromiso de la comunidad. En ese sentido, desde el Taller solicitaron especialmente la colaboración para acercar los objetos donados hasta el lugar.

    “Lo que le pedimos a las personas que estén en condiciones es si pueden acercar las donaciones al Taller, ya que cada vez disponemos de menor cantidad de voluntarios para retirarlas”, explicó Moyano.

    Al mismo tiempo, se abrió una convocatoria para quienes puedan colaborar con vehículos en el traslado de los elementos: “También solicitamos voluntarios que puedan ayudar con camionetas o autos para retirar donaciones de los domicilios y acercarlas al Taller”.

    La colaboración no se limita solo a la logística. Durante la semana previa —los días 6, 7, 8 y 9 de mayo— también se necesitarán manos para tareas de limpieza, acondicionamiento y puesta en valor de los artículos.

    Flyer remate

    Una previa abierta a la comunidad

    El sábado 9 de mayo, entre las 14:00 y las 17:00, se realizará la tradicional jornada de exhibición previa, donde los interesados podrán recorrer el predio y conocer los lotes disponibles antes del remate.

    Este espacio, además, permite dimensionar el trabajo que hay detrás de cada edición y el esfuerzo colectivo que sostiene la actividad.

    Buffet solidario: una tradición que acompaña

    Como parte de la jornada del domingo, habrá un servicio de buffet a precios accesibles, con propuestas para toda la familia. Durante la mañana se ofrecerán café, chocolate, tortas y pastelitos, mientras que al mediodía habrá choripanes, gaseosas y agua.

    Para esta instancia también se convoca a la comunidad: quienes deseen colaborar pueden donar tortas u otras preparaciones dulces.

    Una oportunidad para conocer el Taller

    Más allá del aspecto solidario, el Remate también es una invitación a descubrir el trabajo que realiza el Taller Protegido, muchas veces desconocido por parte de la comunidad.

    “Nos gusta invitar a la gente a que se acerque a ver cómo se vive un día de remate. Es una forma de abrir las puertas de la institución”, señaló Moyano.

    En ese sentido, agregó: “Hay mucha gente que no sabe que existe el Taller Protegido en Pergamino. Y esta es una oportunidad para conocer a nuestros operarios, al equipo de trabajo, a los docentes y supervisores. Es un día muy valioso”.

    De dos televisores a un evento multitudinario

    La historia del Remate Solidario tiene un origen tan simple como significativo. Todo comenzó en 2012, cuando el Taller recibió la donación de dos televisores.

    “En el Taller no se usan porque es un lugar de trabajo, entonces fui a hablar con Federico Ricardo para ver si podía venderlos”, recordó Moyano.

    La respuesta fue el puntapié inicial de lo que hoy es una tradición: “Me dijo ‘por dos televisores no vale la pena, junten 50 objetos y armamos un remate’. Terminamos juntando 400 lotes. Fue un éxito y desde entonces lo repetimos todos los años”.

    Una fiesta para los operarios

    Para quienes forman parte del Taller, el remate no es solo una actividad laboral, sino también un momento de encuentro y celebración.

    “La previa es hermosa. Empezamos a mover cosas, a limpiar, a lustrar. Ellos están muy entusiasmados y son grandes anfitriones”, contó Moyano.

    El evento, además, permite visibilizar el trabajo diario de los operarios y fortalecer su vínculo con la comunidad.

    La vedette de este año: muebles de oficina

    En esta edición, uno de los rubros que se destaca por cantidad y calidad es el mobiliario de oficina.

    “Tenemos escritorios, ficheros, sillas bajas, altas y de sala de espera, todos en muy buenas condiciones”, adelantaron desde la organización.

    Con el compromiso de siempre y el acompañamiento de la comunidad, el Taller Protegido de Pergamino vuelve a apostar por una jornada que combina solidaridad, trabajo y encuentro. El Remate Solidario no solo representa una oportunidad para adquirir productos a buen precio, sino también una forma concreta de colaborar con una institución que cumple un rol fundamental en la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Provincia suspendió el programa Mesa, que en el Partido de Pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias

    Fiat en Pergamino: el Sale de usados de Montanari se extiende y ofrece beneficios imperdibles

    Douglas Haig no quiere frenar: visita a Sportivo Belgrano con puntaje ideal

    En la Escuela Normal volvieron a dejar un mensaje de amenaza de muerte y sospechan que podría ser una broma

    Toribio de Luzuriaga, prócer de América que murió en Pergamino y fue clave junto a San Martín

    Amenaza de muerte en la Escuela Normal de Pergamino: pintada en baño generó alarma y activó protocolo escolar

    Inscriben en la diplomatura en postgrado en Cibercrimen en la Unnoba

    Santiago Arangio apunta alto en su cuarta temporada en el Mundial de Flat Track

    Nueva propuesta en Pergamino: talleres de programación, robótica y videojuegos

    Concesión de rutas: un filtro estricto deja afuera a varias empresas antes de la licitación del 7 de mayo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El plantel de Douglas completó este jueves a la mañana su preparación en Pergamino.

    Douglas Haig no quiere frenar: visita a Sportivo Belgrano con puntaje ideal

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia suspendió el programa Mesa, que en el Partido de Pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias

    Provincia suspendió el programa Mesa, que en el Partido de Pergamino alcanzaba a alrededor de 13.000 familias
    Para quienes forman parte del Taller Protegido, el remate no es solo una actividad laboral, sino también un momento de encuentro y celebración.

    Taller Protegido Pergamino: en mayo, el Remate Solidario vuelve a convocar a toda la comunidad

    El Complejo Fedra, ubicado en el Cruce de Caminos, atiende de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados hasta el mediodía.

    Fiat en Pergamino: el Sale de usados de Montanari se extiende y ofrece beneficios imperdibles

    La carne de burro, una alternativa en discusión. 
    Tendencias

    El debate culinario-económico del momento: burro vs vaca, ventajas y desventajas de cada carne

    Viernes 17 de abril - Versión PDF