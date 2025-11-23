domingo 23 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino refuerza la seguridad vial con más herramientas y agenda conjunta con Provincia

    Se trabaja en nuevas planificaciones para mejorar la seguridad vial en las calles de Pergamino; habrá coordinación con políticas viales de Provincia.

    23 de noviembre de 2025 - 07:07
    En busca de mayor seguridad vial, hay cambios en los operativos

    El subsecretario municipal de Inspección General y Tránsito de Pergamino, Marcos Turrini, mantuvo una reunión de trabajo de gran relevancia en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. El encuentro, que tuvo lugar en La Plata, reunió al funcionario local con el subsecretario provincial de Planificación y Políticas de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; y con el director provincial de Control y Fiscalización, Cristian Vázquez; con el propósito de profundizar la articulación entre el Municipio y la Provincia en materia de prevención, control y reducción de siniestros viales. La agenda estuvo centrada especialmente en el fortalecimiento de los dispositivos de alcoholemia y en la incorporación de nuevas herramientas para optimizar los operativos en la ciudad.

    Lee además
    Anahí Sánchez dejó todo en el ring pero no pudo destronar a Stephanie Piñeiro.

    Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico
    en analisis: la ruta 188 se integraria al rigi en busca de una reconstruccion completa

    En análisis: la ruta 188 se integraría al RIGI en busca de una reconstrucción completa

    Operativos de alcoholemia y más

    Según detalló Marcos Turrini al finalizar la reunión, el diálogo permitió avanzar en una planificación conjunta orientada al año próximo, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad vial en Pergamino. El funcionario remarcó que la prioridad es consolidar un modelo de trabajo sostenido que incluya acciones de control, prevención y formación ciudadana, pilares fundamentales para abordar la problemática desde una perspectiva integral. “Durante el encuentro avanzamos en una agenda conjunta para el año próximo orientada a mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad y fortalecer las capacidades locales de control, prevención y formación”, expresó.

    Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la incorporación de dos nuevas herramientas tecnológicas aportadas por el Ministerio de Transporte, que permitirán optimizar notablemente el funcionamiento de los controles de alcoholemia en diversos puntos del partido. Se trata de un alcoholímetro homologado, que será utilizado para realizar mediciones formales, definitivas y habilitadas legalmente para intervenciones oficiales, y un alómetro, dispositivo que funciona como sistema preliminar de detección y que posibilita identificar en cuestión de segundos si un conductor presenta presencia de alcohol en el aire espirado.

    Controles y conciencia vial en Pergamino

    La suma del alómetro representa una mejora significativa para los operativos ya que permite filtrar de manera rápida a los conductores sin presencia de alcohol, lo que agiliza la dinámica de los controles y amplía la capacidad operativa del personal municipal. De esta manera, se agilizan los tiempos, se mejora la cobertura territorial y se facilita la realización de operativos más amplios en jornadas de alta circulación vehicular, como fines de semana, eventos masivos o feriados largos. En caso de detectarse un resultado preliminar positivo, se procede inmediatamente a la medición formal con el alcoholímetro homologado, garantizando así que los procedimientos se desarrollen bajo criterios técnicos y normativos consolidados.

    Además del fortalecimiento en materia de equipamiento, la reunión también permitió avanzar en la coordinación de distintos programas que la Agencia Provincial de Seguridad Vial pondrá a disposición del municipio para su implementación a lo largo del próximo año. Entre las iniciativas previstas se encuentran capacitaciones especialmente diseñadas para escuelas, orientadas tanto a estudiantes como a docentes, con el fin de promover desde edades tempranas hábitos de movilidad segura y una comprensión más profunda de las responsabilidades en la vía pública.

    También se acordó la realización de instancias formativas para inspectores de tránsito del municipio, quienes recibirán actualización normativa, entrenamiento en procedimientos y herramientas para mejorar su desempeño operativo. La capacitación continua del personal resulta un eje central en la estrategia provincial, ya que permite fortalecer la profesionalización de los agentes que se desempeñan en tareas de control y fiscalización diaria.

    Un trabajo compartido con Provincia

    Otro de los programas que se pondrán en marcha incluye la formación de formadores viales y capacitaciones destinadas a repartidores y trabajadores del sector del delivery, un segmento cada vez más presente en el tránsito urbano y que requiere abordajes específicos vinculados al uso de motocicletas, bicicletas eléctricas y otros vehículos de pequeña escala. El enfoque estará puesto en la movilidad segura, el respeto por las normas y la responsabilidad compartida en el espacio público.

    Asimismo, se planificaron acciones de concientización orientadas a la comunidad en general y campañas destinadas a promover el uso adecuado del casco, principalmente entre motociclistas jóvenes. En este marco, se prevé la entrega de cascos como parte de iniciativas educativas que buscan combinar información, prevención y accesibilidad a medidas de protección personal.

    Mayor seguridad vial

    Para Turrini, este conjunto de acciones reafirma la importancia de trabajar de manera articulada entre el Municipio y la Provincia, con políticas sostenidas que permitan reducir la siniestralidad y consolidar una cultura vial más segura. “Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido con el objetivo de reducir la siniestralidad, mejorar los controles y fortalecer la educación vial en todos los niveles”, expresó el funcionario municipal, quien destacó la predisposición de las autoridades provinciales para avanzar en proyectos integrales y de impacto concreto en el territorio.

    Con la llegada de las nuevas herramientas tecnológicas, la implementación de programas de capacitación y el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, Pergamino se prepara para encarar el próximo año con una estrategia renovada y orientada a profundizar las políticas de prevención, control y educación vial, pilares esenciales para construir una ciudad más segura y consciente en materia de movilidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico

    En análisis: la ruta 188 se integraría al RIGI en busca de una reconstrucción completa

    Mabel Pirez Correa: la simpleza de una historia de superación y coraje frente a la vida

    Regional: Racing defiende su invicto y Juventud se juega su última chance

    Pergamino ingresa al mapa global de la Inteligencia Artificial con una inversión importante de Dominion IA

    Pergamino Básquet abre su paso por Mar del Plata ante el invicto Quilmes

    Alcohol y adolescencia: una charla-taller en Pergamino busca fortalecer el rol de los padres

    Cubata Viajes de Pergamino, entre las ocho agencias del país elegidas para una experiencia única en el Caribe

    Gran desempeño pergaminense en competencias internacionales de fitness

    Sábado 22 de noviembre - Versión PDF

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Dominion IA instalará una estructura, según anunció su director comercial en Argentina. Modelo hecho con IA.

    Pergamino ingresa al mapa global de la Inteligencia Artificial con una inversión importante de Dominion IA

    Por Guillermo Baduy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La condena de los jueces del Tribunal oral en lo Criminal, Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone fue contra un sujeto de 73 por la denuncia de su nieto político.

    Condenaron a un adulto mayor que abusó sexualmente de su nieto político
    Anahí Sánchez dejó todo en el ring pero no pudo destronar a Stephanie Piñeiro.

    Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico

    La explosión de Rancagua se produjo por la combinación química de un elemento prohibido con otros materiales que produjo la detonación de una bomba, como declaró el papá de Catalina Maglio.

    Explosión en Rancagua: avanza la causa e indagarán a los tres procesados

    Podcast del 23 de noviembre de 2025

    La Nueva Tierra plantea que la transformación de la conciencia individual es la base de una nueva forma de habitar el mundo.

    Hacia la Nueva Tierra: señales de un cambio profundo en nuestra forma de vivir