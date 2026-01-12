lunes 12 de enero de 2026
    • Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

    Baradero celebrará un nuevo aniversario con una noche especial de música, encuentro y tradición. El Portelazo será el 17 de enero en el predio ferroviario.

    12 de enero de 2026 - 11:16
    Ireneo Portela se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas de su calendario: el Portelazo.

    Google

    Ireneo Portela, Baradero, se prepara para vivir uno de los eventos más esperados de su calendario anual con la llegada de una nueva edición del Portelazo, la tradicional fiesta popular que convoca a vecinos y visitantes para celebrar la historia, la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad en el marco de su 117° aniversario.

    El Portelazo, una celebración que ya es tradición en Ireneo Portela

    La propuesta consiste en una gran cena show que año tras año se consolida como un espacio de encuentro para la comunidad. El evento tendrá lugar el sábado 17 de enero, a partir de las 21:30 horas, en el Predio de la Estación de Trenes, un sitio emblemático de la localidad que vuelve a convertirse en escenario de los festejos.

    La noche estará pensada para compartir en un clima festivo, con música, espectáculos y la posibilidad de reencontrarse alrededor de una mesa, reafirmando el valor de las celebraciones populares como expresión de la identidad local.

    Entradas, precios y puntos de venta para el Portelazo

    Las tarjetas para participar del Portelazo ya se encuentran a la venta con los siguientes valores establecidos por la organización:

    • Menores: $15.000

    • Mayores: $25.000

    Los interesados pueden adquirirlas en los siguientes puntos de venta habilitados:

    • Autoservicio Matías – Santa María de Oro 986

    • Panadería Bariloche – Santa María de Oro y Thames

    • Panadería Juan José – Carranza 374

    • Delegación de Ireneo Portela – Primera Colonia 360

    Desde la organización recomiendan adquirir las entradas con anticipación debido a la alta expectativa que genera el evento.

    Organización conjunta y apoyo municipal al evento aniversario

    El Portelazo es organizado de manera conjunta por la Delegación de Ireneo Portela y el Club Social y Deportivo de Ireneo Portela, con el acompañamiento del Municipio de Baradero, en una articulación que busca fortalecer el tejido social y sostener las tradiciones que identifican a la localidad.

    La celebración se presenta como una oportunidad para rendir homenaje a los 117 años de historia de Ireneo Portela, reafirmando el valor de la participación comunitaria y el encuentro como pilares fundamentales de la vida social del pueblo.

