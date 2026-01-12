Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

Ireneo Portela se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas de su calendario: el Portelazo.

Ireneo Portela, Baradero , se prepara para vivir uno de los eventos más esperados de su calendario anual con la llegada de una nueva edición del Portelazo, la tradicional fiesta popular que convoca a vecinos y visitantes para celebrar la historia , la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad en el marco de su 117° aniversario.

La propuesta consiste en una gran cena show que año tras año se consolida como un espacio de encuentro para la comunidad. El evento tendrá lugar el sábado 17 de enero , a partir de las 21:30 horas , en el Predio de la Estación de Trenes , un sitio emblemático de la localidad que vuelve a convertirse en escenario de los festejos.

La noche estará pensada para compartir en un clima festivo, con música, espectáculos y la posibilidad de reencontrarse alrededor de una mesa, reafirmando el valor de las celebraciones populares como expresión de la identidad local.

Las tarjetas para participar del Portelazo ya se encuentran a la venta con los siguientes valores establecidos por la organización:

Menores: $15.000

Mayores: $25.000

Los interesados pueden adquirirlas en los siguientes puntos de venta habilitados:

Autoservicio Matías – Santa María de Oro 986

Panadería Bariloche – Santa María de Oro y Thames

Panadería Juan José – Carranza 374

Delegación de Ireneo Portela – Primera Colonia 360

Desde la organización recomiendan adquirir las entradas con anticipación debido a la alta expectativa que genera el evento.

Organización conjunta y apoyo municipal al evento aniversario

El Portelazo es organizado de manera conjunta por la Delegación de Ireneo Portela y el Club Social y Deportivo de Ireneo Portela, con el acompañamiento del Municipio de Baradero, en una articulación que busca fortalecer el tejido social y sostener las tradiciones que identifican a la localidad.

La celebración se presenta como una oportunidad para rendir homenaje a los 117 años de historia de Ireneo Portela, reafirmando el valor de la participación comunitaria y el encuentro como pilares fundamentales de la vida social del pueblo.