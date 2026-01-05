lunes 05 de enero de 2026
    • San Pedro: Vecinos y conductores reclaman por el mal estado del camino a Villa Jardín

    El camino hacia Villa Jardín San Pedro sigue deteriorado y genera riesgos para vehículos y peatones; los reclamos de vecinos se intensifican durante el verano.

    5 de enero de 2026 - 13:48
    Vecinos de Villa Jardín y conductores que transitan en el camino que conduce al Aeroclub renovaron sus reclamos en los últimos días por el pésimo estado de la calzada.&nbsp;

    Vecinos de Villa Jardín y conductores que transitan diariamente por el camino que conecta San Pedro con el Aeroclub renovaron sus reclamos en los últimos días. El intenso tránsito veraniego, sumado a vehículos de carga, evidencia la necesidad urgente de reparar la vía, que se encuentra en un estado crítico y genera accidentes y daños materiales.

    Tránsito intenso y deterioro de la vía

    El camino que inicia cerca de la estación de ferrocarril y se extiende hasta la unión con la Ruta 191 y el Aeroclub es utilizado por cientos de vehículos diariamente. Durante los meses de verano, la circulación se intensifica y los camiones de carga agravan el desgaste del pavimento, aumentando el riesgo de accidentes y daños a los automóviles.

    Historial de reclamos y promesas incumplidas

    Los desvíos impuestos durante las obras en el acceso por la Ruta 191 en 2017 ya habían generado múltiples quejas. Aunque el pavimento nunca estuvo en condiciones óptimas, el tránsito constante consolidó un deterioro que persiste. El proyecto de repavimentación anunciado en 2023 nunca se concretó, dejando a los vecinos a la espera de soluciones efectivas.

    Impacto social y económico

    La falta de mantenimiento del camino no solo representa un riesgo para la seguridad vial, sino que también afecta la movilidad de los residentes y el turismo local. La interrupción de obras públicas y la retención de fondos coparticipables profundizan el problema, dejando a la comunidad de Villa Jardín y a los conductores frente a un panorama desalentador.

