viernes 09 de enero de 2026
    • San Pedro: Confirmaron que la Fiesta del Durazno será el 7 de febrero en Gobernador Castro

    Tras la suspensión de enero, el evento fue reprogramado para febrero luego de una reunión entre el Municipio de San Pedro y Agricultores Club.

    9 de enero de 2026 - 15:29
    La Fiesta del Durazno 2025 se desarrolló durante una jornada con buen marco de público.

    La Fiesta del Durazno 2025 se desarrolló durante una jornada con buen marco de público. 

    Prensa Municipalidad

    Luego de varias postergaciones y definiciones pendientes, la Fiesta del Durazno ya tiene nueva fecha confirmada. El tradicional evento se realizará el 7 de febrero en Gobernador Castro, San Pedro, tras una reunión entre autoridades municipales y dirigentes de Agricultores Club, con respaldo económico del Consejo Federal de Inversiones.

    Fiesta del Durazno 2026: por qué se reprogramó la fecha

    La celebración estaba prevista originalmente para el 10 de enero, pero debió ser suspendida por razones financieras y organizativas. El Consejo Federal de Inversiones confirmó que los fondos destinados a cubrir los costos técnicos —escenario, sonido e iluminación— recién estarían disponibles en febrero, lo que imposibilitó avanzar en enero.

    Apoyo del CFI y gestiones provinciales

    El aporte del CFI se concretó tras gestiones encabezadas por el Gobierno provincial, en una modalidad similar a la aplicada en el Festival de Música Popular de Baradero. La demora en el desembolso fue clave para definir el cambio de fecha, ya que el Municipio no estaba en condiciones de afrontar los gastos anticipadamente.

    Fiesta del Durazno en Gobernador Castro: artistas y definiciones pendientes

    Si bien la fecha ya está confirmada, todavía no se definió la grilla de artistas. Desde el Municipio reconocen dificultades para contratar espectáculos de renombre y se evalúan alternativas con artistas locales. El director de Turismo, Ignacio Duzac, confirmó a La Opinión que la decisión quedó cerrada en la reunión realizada esta semana.

    Temas
