San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano

Este miércoles 14 de enero en San Pedro comienza una nueva edición de “Cine Bajo las Estrellas”, el tradicional ciclo de verano que invita a vecinos y turistas a disfrutar de películas al aire libre. Las funciones serán gratuitas y se realizarán todos los miércoles de enero y febrero en plaza Belgrano.

Cine Bajo las Estrellas: funciones gratuitas en plaza Belgrano Las proyecciones se desarrollarán todos los miércoles a las 20.30 en la plaza Belgrano, con entrada libre y gratuita. El ciclo propone una alternativa cultural al aire libre, pensada para compartir en familia o con amigos durante las noches de verano.

Una propuesta cultural para vecinos y turistas Quienes deseen participar podrán asistir con reposeras, mantas, comida o equipos de mate, para disfrutar cómodamente de las películas que se proyectarán en una pantalla gigante. La iniciativa busca fomentar el encuentro comunitario y el acceso al cine en un espacio público.

La Uruguaya inaugura el ciclo de cine de verano La primera función presentará La Uruguaya, coproducción argentino-uruguaya dirigida por Ana García Blaya y basada en la novela de Pedro Mairal. Estrenada en 2022, la película relata el viaje de un escritor argentino a Montevideo en pleno cepo cambiario y su inesperado vínculo con una joven quince años menor. El film fue premiado en Mar del Plata, Barcelona, Miami, Punta del Este y otros festivales internacionales, y se destaca por su enfoque desde la mirada femenina.

