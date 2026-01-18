San Pedro: Salazar busca usar el FOPC para reparar el deteriorado acceso a la Terminal de Ómnibus

Con el edificio ya bajo control municipal, el Ejecutivo busca financiamiento a través del FOPC para reparar un acceso que presenta serios deterioros desde su inauguración y que arrastra una obra inconclusa.

Con el edificio de la nueva Terminal de Ómnibus ya en manos del Municipio, el intendente de San Pedro , Cecilio Salazar , anunció que el Ejecutivo evalúa utilizar recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias para reparar el acceso principal, una obra que nunca fue finalizada correctamente y que muestra un marcado deterioro desde su inauguración.

El anuncio se dio tras la firma del convenio con los propietarios del edificio y en pleno proceso de toma de posesión por parte del Gobierno local. Según explicó Salazar, ya se iniciaron conversaciones con la cooperativa Coopser para avanzar en una inversión que permita resolver los problemas estructurales del ingreso a la Terminal.

“Esa obra no se terminó o no se hizo bien y los efectos son los que se ven ahora”, sostuvo el jefe comunal, al referirse al adoquinado levantado y a las fallas visibles en distintos sectores del acceso.

El Fondo de Obras Públicas Comunitarias fue creado por el Municipio y se financia a través de un cargo incluido en la factura de la luz. Su objetivo es generar recursos para ejecutar obras solicitadas por la comunidad, que luego son abonadas por los frentistas a la cooperativa prestataria del servicio.

Este mecanismo permite contar con una fuente específica de financiamiento para intervenciones urbanas, especialmente en casos donde las obras presentan deficiencias que requieren soluciones urgentes.

Antecedentes de la obra y marco legal vigente

La prolongación de la avenida 11 de Septiembre fue anunciada a fines de 2021 y contó con un llamado a licitación en el que resultó adjudicataria la cooperativa Grupo Alfa. La empresa, que participó en diversas obras en la ciudad, recibió cerca de 18 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal para ejecutar la continuidad de la avenida.

La Terminal fue inaugurada el 10 de marzo de 2023, pero poco tiempo después comenzaron a evidenciarse problemas en el acceso. En 2022, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que habilita al Ejecutivo a solicitar a Coopser los fondos del FOPC no utilizados en ejercicios vencidos, herramienta clave para avanzar ahora en la reparación.

“La idea es trabajar en conjunto con Coopser y reparar el ingreso para que San Pedro tenga la terminal que se merece”, concluyó Salazar.