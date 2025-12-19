San Pedro: Falta de mérito para el intendente y funcionarios en la causa por contaminación del Río Paraná

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás resolvió decretar la falta de mérito en favor de autoridades actuales y anteriores de la Municipalidad de San Pedro, en el marco de una causa que investiga el presunto vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en el Río Paraná. La Opinion Semanario

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo resolvió no procesar y dictar la falta de mérito para el intendente de San Pedro Cecilio Salazar y funcionarios municipales, al considerar que por el momento no existen elementos suficientes para acreditar un riesgo concreto para la salud pública derivado del vertido de efluentes cloacales al río Paraná.

Qué resolvió el juez federal en la causa ambiental El magistrado entendió que la investigación no cuenta aún con pruebas concluyentes que permitan avanzar ni hacia el procesamiento de los imputados ni hacia su sobreseimiento. En ese marco, sostuvo que no alcanza con la mera existencia de contaminación, sino que debe demostrarse un peligro real o potencial para la salud pública, cuestión que requiere análisis técnico específico.

Por qué se dictó la falta de mérito para el intendente y funcionarios Villafuerte Ruzo remarcó la ausencia de estadísticas médicas o constancias sanitarias que vinculen afecciones de salud con la presencia de desechos cloacales sin tratamiento en el río. Ante esa falta de información objetiva, consideró prematuro adoptar una decisión penal definitiva y optó por la falta de mérito para todos los acusados.

Qué medidas ordenó la Justicia para continuar la investigación El juez solicitó a la Secretaría de Salud informes estadísticos desde 2022 sobre enfermedades asociadas al agua contaminada y requirió el informe final del proyecto de ampliación del sistema cloacal de San Pedro. Además, cuestionó la falta de políticas preventivas y de control administrativo tras más de cuatro décadas sin una planta depuradora operativa.

