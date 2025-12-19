viernes 19 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Falta de mérito para el intendente y funcionarios en la causa por contaminación del Río Paraná

    El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo dictó falta de mérito para el intendente de San Pedro y cuatro funcionarios.

    19 de diciembre de 2025 - 09:31
    El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás resolvió decretar la falta de mérito en favor de autoridades actuales y anteriores de la Municipalidad de San Pedro, en el marco de una causa que investiga el presunto vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en el Río Paraná.

    El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás resolvió decretar la falta de mérito en favor de autoridades actuales y anteriores de la Municipalidad de San Pedro, en el marco de una causa que investiga el presunto vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en el Río Paraná.

    La Opinion Semanario

    El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo resolvió no procesar y dictar la falta de mérito para el intendente de San Pedro Cecilio Salazar y funcionarios municipales, al considerar que por el momento no existen elementos suficientes para acreditar un riesgo concreto para la salud pública derivado del vertido de efluentes cloacales al río Paraná.

    Lee además
    La jornada tendrá lugar este viernes, de 18.00 a 20.00, en el auditorio del Hospital Privado.

    San Pedro: El Instituto SADIV presenta sus carreras educativas 2026 con una charla informativa abierta
    El Puerto de San Pedro mantiene su ritmo operativo en el cierre del año con el arribo del buque Gullholmen Island, que carga cereales con destino al mercado brasileño.

    El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

    Qué resolvió el juez federal en la causa ambiental

    El magistrado entendió que la investigación no cuenta aún con pruebas concluyentes que permitan avanzar ni hacia el procesamiento de los imputados ni hacia su sobreseimiento. En ese marco, sostuvo que no alcanza con la mera existencia de contaminación, sino que debe demostrarse un peligro real o potencial para la salud pública, cuestión que requiere análisis técnico específico.

    Por qué se dictó la falta de mérito para el intendente y funcionarios

    Villafuerte Ruzo remarcó la ausencia de estadísticas médicas o constancias sanitarias que vinculen afecciones de salud con la presencia de desechos cloacales sin tratamiento en el río. Ante esa falta de información objetiva, consideró prematuro adoptar una decisión penal definitiva y optó por la falta de mérito para todos los acusados.

    Qué medidas ordenó la Justicia para continuar la investigación

    El juez solicitó a la Secretaría de Salud informes estadísticos desde 2022 sobre enfermedades asociadas al agua contaminada y requirió el informe final del proyecto de ampliación del sistema cloacal de San Pedro. Además, cuestionó la falta de políticas preventivas y de control administrativo tras más de cuatro décadas sin una planta depuradora operativa.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: El Instituto SADIV presenta sus carreras educativas 2026 con una charla informativa abierta

    El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

    San Pedro: Presupuesto 2026, salud concentrará casi la mitad de los $58.461 millones municipales

    San Pedro: El Sanatorio COOPSER pone en riesgo su funcionamiento por una millonaria deuda de Unión Personal

    San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad

    Escándalo en el Concejo Deliberante de San Pedro: Ferrari denunció penalmente a Rivas por una agresión física

    San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    San Pedro: Definen el listado de Mayores Contribuyentes que votará el aumento de tasas en 2026

    San Pedro puso en marcha su Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo

    San Pedro: Hallazgo histórico, descubren un fósil de perezoso gigante de la era Ensenadense en Bajo del Tala

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Nissan Noale SA abrió su nueva sede sobre la Av. Circunvalación y presentó el nuevo Nissan Kicks.

    Junín: Crece el sector automotriz con la inauguración de una nueva sucursal de Nissan

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Viernes 19 de diciembre - Versión PDF
    Captura de pantalla de Cristian Borghello

    Denuncian una filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos

    “Nosotros vivimos toda la vida acá y están cerrando todo lo que es donde salían los andadores y no tenemos otro medio”.

    Baradero: Isleños denuncian que podrían quedar incomunicados por el cierre de un acceso clave a la ciudad

    La Municipalidad de Zárate invita a la familia los días lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 16:00 a las 23:00, a “CELEBRA NAVIDAD, PASEO COMERCIAL A CIELO ABIERTO”. 

    Zárate celebra la Navidad con una nueva edición del Paseo Comercial a Cielo Abierto

    Estudiantes de Ramallo completaron la primera cohorte del Curso de Electricidad Industrial.

    Formación y empleo: Ramallo egresó a la primera promoción del Curso de Electricidad Industrial