San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana

La empresa distribuidora de energía eléctrica EDEN informó que este miércoles 14 de enero se llevará adelante un corte de suministro programado en la ciudad de San Nicolás , con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento y mejora sobre la red eléctrica. La interrupción afectará a una zona específica durante cuatro horas.

Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

Según detalló la compañía, el servicio eléctrico se verá interrumpido entre las 13 y las 17 horas en el sector comprendido por las calles José Hernández, Autopista Aramburu, la colectora de la Ruta Nacional Nº 9, Garibaldi y Lezica. Las tareas forman parte de un plan de obras destinado a optimizar el funcionamiento del sistema de distribución.

Desde EDEN explicaron que este tipo de intervenciones requieren la suspensión temporal del suministro para que el personal técnico pueda operar bajo condiciones seguras, minimizando riesgos y garantizando la correcta ejecución de los trabajos previstos.

El corte alcanzará tanto a usuarios residenciales como comerciales ubicados dentro del perímetro mencionado. La empresa recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el lapso indicado, especialmente en el caso de actividades que dependan del uso continuo de energía eléctrica.

Asimismo, aclararon que los horarios establecidos son estimativos y que el servicio podría restablecerse antes de lo previsto si las tareas finalizan con anticipación.

Cómo informa EDEN a los usuarios y qué pasa si hay mal clima

EDEN señaló que los usuarios afectados por estas obras de mejora son notificados con antelación, durante y después de la realización de los trabajos, a través de correo electrónico y mediante la aplicación oficial de la empresa. Además, recordó la importancia de mantener actualizados los datos de contacto para recibir este tipo de avisos.

Por último, la compañía advirtió que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán reprogramadas y el corte anunciado quedará sin efecto, priorizando la seguridad del personal y de los usuarios.