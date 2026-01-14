miércoles 14 de enero de 2026
    • San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana

    La empresa distribuidora informó que este miércoles 14 de enero habrá una interrupción del servicio eléctrico en San Nicolás por tareas en la red.

    14 de enero de 2026 - 17:16
    Corte de luz programado para mañana en distintos sectores de San Nicolás

    Corte de luz programado para mañana en distintos sectores de San Nicolás

    Opinando San Nicolás

    La empresa distribuidora de energía eléctrica EDEN informó que este miércoles 14 de enero se llevará adelante un corte de suministro programado en la ciudad de San Nicolás, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento y mejora sobre la red eléctrica. La interrupción afectará a una zona específica durante cuatro horas.

    Corte de luz programado por trabajos en la red eléctrica

    Según detalló la compañía, el servicio eléctrico se verá interrumpido entre las 13 y las 17 horas en el sector comprendido por las calles José Hernández, Autopista Aramburu, la colectora de la Ruta Nacional Nº 9, Garibaldi y Lezica. Las tareas forman parte de un plan de obras destinado a optimizar el funcionamiento del sistema de distribución.

    Desde EDEN explicaron que este tipo de intervenciones requieren la suspensión temporal del suministro para que el personal técnico pueda operar bajo condiciones seguras, minimizando riesgos y garantizando la correcta ejecución de los trabajos previstos.

    Zonas afectadas y duración del servicio interrumpido

    El corte alcanzará tanto a usuarios residenciales como comerciales ubicados dentro del perímetro mencionado. La empresa recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el lapso indicado, especialmente en el caso de actividades que dependan del uso continuo de energía eléctrica.

    Asimismo, aclararon que los horarios establecidos son estimativos y que el servicio podría restablecerse antes de lo previsto si las tareas finalizan con anticipación.

    Cómo informa EDEN a los usuarios y qué pasa si hay mal clima

    EDEN señaló que los usuarios afectados por estas obras de mejora son notificados con antelación, durante y después de la realización de los trabajos, a través de correo electrónico y mediante la aplicación oficial de la empresa. Además, recordó la importancia de mantener actualizados los datos de contacto para recibir este tipo de avisos.

    Por último, la compañía advirtió que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán reprogramadas y el corte anunciado quedará sin efecto, priorizando la seguridad del personal y de los usuarios.

