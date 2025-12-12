viernes 12 de diciembre de 2025
    • Rock en Baradero 2026: Babasónicos, La Vela Puerca, Eruca Sativa y más en una grilla explosiva

    Baradero anunció su programación para abril en el anfiteatro Pedro Carossi, con figuras históricas del rock, nuevas tendencias y artistas emergentes.

    12 de diciembre de 2025 - 10:47
    Rock en Baradero 2026 anunció la grilla para lo que viene

    Rock en Baradero 2026 anunció la grilla para lo que viene

    Canal 26

    La productora Gonna Go confirmó la grilla oficial de Rock en Baradero 2026, que se realizará el 3 y 4 de abril en el anfiteatro Pedro Carossi. La programación reúne a bandas históricas, artistas consagrados y nuevos proyectos que reflejan la diversidad del rock argentino y regional.

    Babasónicos, La Vela Puerca y los clásicos que regresan al festival

    Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, La Vela Puerca y Guasones encabezan el grupo de bandas históricas que volverán a presentarse en Rock en Baradero. La combinación entre trayectoria y vigencia es uno de los sellos distintivos del festival, que cada año convoca a miles de fanáticos de todo el país.

    Nuevas tendencias: indie, fusión y propuestas emergentes

    Peces Raros y El Zar aportarán el costado indie pop del encuentro, mientras que Gauchito Club y Los Tabaleros llevarán ritmos que mezclan folklore argentino, cumbia y géneros latinoamericanos. También estarán presentes Camionero y Los Espíritus, quienes vienen de colmar una sala en San Pedro la semana pasada.

    Catupecu Machu, Eruca Sativa y la fuerza del rock actual

    El evento suma regresos esperados como Catupecu Machu y Eruca Sativa, además de la participación de Marilina Bertoldi, cuyo último paso por el festival fue previo a obtener el Gardel de Oro. La grilla se completa con El Plan de la Mariposa, El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue, Kapanga, Los Pericos, Turf y Los Pérez García.

    Temas
