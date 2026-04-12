Represa en Pergamino, crisis y reclamos: Rico Zini puso en duda las prioridades de la Provincia

El senador Juan Manuel Rico Zini apuntó contra el manejo presupuestario de la Provincia.

La esperada obra de la represa para Pergamino volvió a instalarse en el centro del debate público. Incluida nuevamente en el presupuesto provincial, pero sin avances concretos, genera expectativas y también dudas. En ese contexto, el senador provincial Juan Manuel Rico Zini fue contundente al analizar el escenario actual y planteó un panorama incierto respecto a su concreción.

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“La obra está en el presupuesto y hay una esperanza razonable de que se inicie. Pero no es garantía de nada, porque ya estuvo incluida antes y no se realizó”, afirmó.

El legislador recordó que el proyecto no es nuevo y que incluso había tenido avances administrativos importantes en el pasado: “Era una obra que ya tenía financiamiento, incluso un adelanto financiero dado a la empresa. Después no se hizo y desde el Senado pedimos informes para saber si ese dinero se había devuelto”.

En relación al presente, Rico Zini estimó un escenario dividido: “Yo creo que hay un cincuenta por ciento de posibilidades de que se licite este año. Ojalá me equivoque, porque no es una cuestión partidaria, es una necesidad real”.

El senador también hizo hincapié en la necesidad de una decisión política firme para avanzar: “Más allá del aspecto económico, como pasa en la mayoría de las cosas, se necesita una decisión política fuerte. Si está en el presupuesto, en algún momento la obra debería hacerse, si no sería un presupuesto mentiroso”. En ese sentido, remarcó que desde su espacio impulsan el tema como prioridad: “Nuestra presión desde el Senado es que la represa de Pergamino esté dentro de las prioridades”.

Además, dejó en claro que el objetivo trasciende cualquier disputa política: “Que le pongan el nombre que quieran, Juan Domingo Perón o Cámpora pero que la hagan. Lo importante es que la obra se realice y beneficie a todos los pergaminenses”.

Reclamos de transportistas

Durante la entrevista, Rico Zini también se refirió a los reclamos de transportistas en rutas de la región, vinculados a la falta de actualización de tarifas. Algunos de ellos esperan ser oídos y se apostaron en los últimos días a la vera de la Ruta 188.

“Son transportistas autónomos que están fuera de convenio y que dependen de una tarifa que fija la Provincia. Esa tarifa no está actualizada y están reclamando que se adecúe para que les cierre el costo”, explicó.

Si bien aclaró que no se trata de un corte total de circulación, advirtió sobre el impacto en plena cosecha: “No están interrumpiendo el paso, pero están haciendo visible el reclamo en un momento clave, porque se retrasa el transporte y la cosecha gruesa”.

IOMA en crisis

Uno de los puntos más críticos de su análisis estuvo centrado en la situación de IOMA, la obra social de la Provincia, a la que definió como “una bomba a punto de estallar”.

“IOMA está explotado de afiliados y no está debidamente financiado. Es una obra social mal manejada en términos económicos”, sostuvo.

El senador cuestionó tanto la estructura como el funcionamiento del organismo: “Se ha convertido en una bolsa de trabajo. Si uno pasa por la puerta en La Plata, ve la enorme cantidad de empleados que tiene”.

Además, remarcó las dificultades que enfrentan los afiliados, especialmente en casos sensibles: “Funciona al ritmo de los amparos judiciales. Muchas prestaciones se consiguen solo si hay un fallo judicial. Si no, no llegan”.

En ese marco, señaló la falta de alternativas para los aportantes: “El afiliado está obligado a estar en IOMA. No puede elegir otra obra social, incluso cuando no recibe las prestaciones que necesita”.

Rutas provinciales: deterioro

Otro de los ejes abordados fue el estado de la infraestructura vial en la provincia, que el senador describió con preocupación.

“Las rutas provinciales están destruidas. Es una situación muy grave”, advirtió.

Rico Zini cuestionó la falta de acciones concretas por parte del gobierno provincial: “Mientras se habla de proyectos o de posibles concesiones, las rutas siguen deteriorándose. Hay que hacer algo, ya sea con inversión pública o con participación privada”.

Incluso recordó antecedentes judiciales que obligaron a reparar rutas: “Ya hubo fallos que ordenaron repavimentaciones. Estamos otra vez en una situación similar”.

Presupuesto y decisiones políticas

El senador también apuntó contra el manejo presupuestario de la Provincia y rechazó que la falta de obras se atribuya exclusivamente a la Nación.

“El presupuesto lo elabora la Provincia en base a los recursos que sabe que va a tener. Si incluiste una obra y después no la hacés, no podés echarle la culpa a otro”, sostuvo. Y agregó: “No podés planificar con recursos que no tenés. Es como una familia: no podés organizar un viaje con plata que no sabés si va a entrar”.

En ese sentido, consideró que muchas decisiones están atravesadas por cuestiones ideológicas: “A veces se usa la ideología tanto para hacer una obra como para no hacerla”.

Internas políticas

Consultado sobre el escenario político, Rico Zini se refirió a las tensiones dentro del oficialismo bonaerense (peronismo) y su impacto en la gestión.

“El bloque oficialista está dividido en algunos temas, pero después muchas veces votan de manera similar. No está claro si es una interna real o una disputa más superficial”, analizó.

También advirtió que estas diferencias pueden afectar cuestiones clave: “A veces los conflictos internos impiden nombramientos importantes, como fiscales o jueces, y eso repercute directamente en la gente”.

Por último, el senador describió el rol que cumple desde su espacio dentro de la Legislatura bonaerense. “Somos un bloque chico y hacemos una resistencia política en los temas que consideramos importantes, como la represa, IOMA o la seguridad”, explicó.

En ese marco, destacó la importancia del diálogo y evitó la confrontación personal: “Nunca caemos en la agresión. Eso nos permite, en algunos casos, resolver situaciones concretas”.

Y concluyó con una definición clara sobre el objetivo de su trabajo: “Más allá de las diferencias políticas, lo importante es que las soluciones lleguen. Y en el caso de Pergamino, la represa es una deuda que no puede esperar más”.