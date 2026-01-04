domingo 04 de enero de 2026
    • La magia de los Reyes Magos vuelve a Pergamino: ¿Cuáles serán las actividades?

    En Pergamino, este lunes, Melchor, Gaspar y Baltazar, serán protagonistas de varias actividades en Parque Belgrano y en la Iglesia Merced.

    4 de enero de 2026 - 07:05
    Este año, los Reyes Magos arribarán a la Iglesia Merced, este lunes a las 21:00.

    Este año, los Reyes Magos arribarán a la Iglesia Merced, este lunes a las 21:00.

    LA OPINION

    Todos los años, la llegada de los Reyes Magos a Pergamino despierta expectativas, ansiedad y una ilusión difícil de describir entre los más pequeños. La noche previa al 6 de enero se convierte en un ritual cargado de símbolos: los zapatos prolijamente acomodados, el pasto y el agua para los camellos, y la certeza infantil de que, mientras duermen, algo mágico ocurrirá.

    En nuestro país, esta tradición se mantiene viva de generación en generación y encuentra en cada comunidad expresiones propias. En Pergamino, la celebración de los Reyes Magos volverá a tener este año un fuerte componente religioso y emotivo, con actividades pensadas especialmente para los niños y las familias.

    Reyes Magos en paracaídas

    En el marco de las actividades organizadas por el Municipio de Pergamino, mañana, a las 19:30, los Reyes magos llegarán al Parque Belgrano en paracaídas

    La llegada a la Iglesia Merced

    Como es tradición, un grupo de colaboradores de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced trabaja de manera mancomunada con un objetivo claro: despertar la alegría y el asombro de los niños.

    Este año, los Reyes Magos arribarán al atrio del templo ubicado sobre calle Merced este lunes a las 21:00. Luego de su llegada, ingresarán al templo para adorar al Niño Jesús, recreando uno de los momentos más significativos del relato bíblico.

    El propósito de la propuesta es que todos los niños puedan ver, tocar y saludar a los Reyes, figuras que despiertan una profunda curiosidad y emoción en la infancia. Además, los Magos repartirán golosinas, para lo cual desde la Parroquia se invita a la comunidad a colaborar con caramelos, chupetines o turrones, que pueden entregarse durante las misas de hoy o mañana por la mañana en la secretaría del templo.

    El significado profundo de la Epifanía

    En diálogo con LA OPINIÓN, el padre Carlos Miri explicó el sentido litúrgico y espiritual de esta celebración central para la Iglesia católica.

    “La palabra epifanía significa manifestación, es la manifestación del Dios Hijo al mundo entero”, señaló el sacerdote, al tiempo que recordó que los Magos de Oriente “guiados por la estrella, traen regalos para ese niño”.

    Miri relató que los sabios llegaron desde Oriente siguiendo la estrella de Belén, y que los dones ofrecidos al Niño Jesús tienen un profundo simbolismo: “Le llevan oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre”.

    Además, explicó que los magos eran estudiosos del firmamento: “Eran astrónomos, y los astrónomos se guían por las estrellas. Por eso, estudiantes del firmamento, guiados por esa estrella que los ilumina, pudieron llegar hasta el pesebre”.

    Tradición, fe y memoria colectiva

    El sacerdote también se refirió al arraigo popular de esta celebración. “Históricamente, los Reyes pasaban por nuestras casas. Cuando éramos chicos les dejábamos agua y pasto para los camellos, y a partir de ahí sigue toda la tradición de los regalos para la Epifanía”, recordó.

    Asimismo, explicó el marco litúrgico: “Con la octava de la Navidad, el primero de enero termina la Navidad y comienza este tiempo de espera hasta que los Magos adoran al Niño. El seis es la adoración, la gran fiesta de la Epifanía, de la manifestación de Dios al mundo entero”.

    Reyes, magos o sabios

    Aunque la tradición popular los llama Reyes Magos, el Evangelio de San Mateo —el único que relata su llegada— los menciona simplemente como “magos venidos de Oriente”. En aquella época, el término “mago” hacía referencia a sabios o sacerdotes, estudiosos de los astros y del conocimiento.

    Con el paso de los siglos, la tradición los convirtió en reyes y les asignó nombres, edades y rasgos físicos: Melchor, Gaspar y Baltazar, representando a Europa, Asia y África, y a las distintas etapas de la vida humana.

    El costado comercial de una fecha especial

    Más allá de su significado religioso y emotivo, la llegada de los Reyes Magos también tiene un impacto en el consumo. Según un informe de Focus Market correspondiente a 2026, más del 7% de la demanda de regalos se concentra en juguetes, indumentaria y libros didácticos, reflejando una preferencia por productos recreativos y educativos.

    El relevamiento indica que el 38% de los consumidores regalará juguetes, seguido por indumentaria (20%) y libros didácticos (14%). En cuanto a los canales de compra, los comercios a cielo abierto lideran con el 30%, seguidos por el comercio electrónico con el 28%. El informe también señala un incremento del 33% en los precios respecto de 2025, en un contexto de consumo más selectivo.

    Así, entre fe, tradición y realidad económica, los Reyes Magos volverán a recorrer Pergamino, renovando una magia que, año tras año, sigue encontrando su lugar en el corazón de grandes y chicos.

