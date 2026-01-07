Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

La Subsecretaría de Inspección General y Tránsito continúa con el retiro de los vehículos abandonados en las calles de Pergamino . En relación a esto, ayer se indicó que se removieron una gran cantidad de rodados que estaban en desuso y parados sobre la vía pública, ocupando espacios de manera constante e impidiendo mayores lugares para el estacionamiento. Estos automotores fueron llevados al depósito municipal que está en calle Tucumán al 200 y sus titulares deberán pasar por el Juzgado de Faltas para recuperarlos.

“Los automotores removidos se encuentran en desuso y con un tiempo de estadía en la vía pública que excede el establecido por ley. El operativo de remoción de vehículos persigue el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de un espacio público limpio, seguro y transitable, como así también de una movilidad más fluida”, contó ayer Marcos Turrini, titular de Inspección General, durante la entrevista con LA OPINION.

Cabe destacar que las leyes de tránsito, Nacional Nº 24.449; y Provincial Nº 13927, en sus artículos indican que “por un período mayor de cinco días un vehículo o cualquier otro objeto, dejado en la vía pública, se considera abandonado y podrá ser removido por la autoridad local”.

El procedimiento se inicia cuando el personal de Inspección General y Tránsito toma conocimiento de un vehículo en estas condiciones, ya sea por una recorrida habitual o por denuncias que se reciben a través del 147 o que llegan a la oficina del área.

Luego, el inspector se dirige al lugar para constatar la veracidad de la denuncia, se labra un acta en la cual se detalla en qué condiciones se encuentra el vehículo y se coloca una oblea/calcomanía donde se le lo intima al titular del vehículo para que en un plazo legal de 5 días retire el mismo de la vía pública. De no hacerlo, Tránsito retirará el vehículo con la grúa y lo trasladará al depósito municipal, debiéndose el titular del rodado dirigirse al Tribunal de Faltas para regularizar la situación.

“Para recuperar el vehículo, los titulares deben acercarse al Juzgado de Faltas, sito en calle Tucumán 260”, señaló el funcionario reconociendo que muchos vecinos quitaron los vehículos al ser advertidos por personal municipal y para evitar ser multados.

Denuncias permanentes en Pergamino

En relación a las denuncias de los pergaminenses, ingresando a la aplicación “Simple”, se visualizará una pestaña denominada “Alerta Simple”; una vez dentro de ella, el denunciante podrá informar mediante mensaje WhatsApp los datos del vehículo que se encuentra en infracción, aportando imágenes del mismo. Un operador, de manera inmediata, tras recibir la denuncia, comisionará al lugar a los agentes de tránsito, quienes una vez allí intentarán localizar, en un plazo razonable, al propietario del vehículo. De no lograrlo, se realizará la infracción correspondiente procediéndose seguidamente a la remoción del rodado al depósito municipal, debiendo el titular del mismo dirigirse al Tribunal de Faltas para regularizar la situación.

Asimismo, en la misma aplicación se podrán denunciar los vehículos que se encuentren estacionados sobre cordones amarillos o rojos, obstruyendo rampas para personas con discapacidad, sobre ochavas, espacios verdes, sendas peatonales, en puertas de garajes, doble fila, lado izquierdo en arterias donde no está permitido; y sobre aquellos lugares reservados; entre otras cosas que son comunes que sucedan en Pergamino.