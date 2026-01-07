miércoles 07 de enero de 2026
    • Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

    Desde el área de Tránsito trabajan en esta importante normativa tanto en calles como avenidas de Pergamino.

    7 de enero de 2026 - 14:49
    Tránsito lleva adelante los procedimientos en Pergamino

    La Subsecretaría de Inspección General y Tránsito continúa con el retiro de los vehículos abandonados en las calles de Pergamino. En relación a esto, ayer se indicó que se removieron una gran cantidad de rodados que estaban en desuso y parados sobre la vía pública, ocupando espacios de manera constante e impidiendo mayores lugares para el estacionamiento. Estos automotores fueron llevados al depósito municipal que está en calle Tucumán al 200 y sus titulares deberán pasar por el Juzgado de Faltas para recuperarlos.

    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina.

    Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad
    En la ciudad de Pergamino, los espejos de agua habilitados para el desarrollo del programa durante 2026 son el Club Douglas Haig y el camping del sindicato SMATA.

    Casi 900 niños de Pergamino disfrutan del programa Escuelas Abiertas en Verano

    Cómo realizan el retiro

    “Los automotores removidos se encuentran en desuso y con un tiempo de estadía en la vía pública que excede el establecido por ley. El operativo de remoción de vehículos persigue el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de un espacio público limpio, seguro y transitable, como así también de una movilidad más fluida”, contó ayer Marcos Turrini, titular de Inspección General, durante la entrevista con LA OPINION.

    Cabe destacar que las leyes de tránsito, Nacional Nº 24.449; y Provincial Nº 13927, en sus artículos indican que “por un período mayor de cinco días un vehículo o cualquier otro objeto, dejado en la vía pública, se considera abandonado y podrá ser removido por la autoridad local”.

    Procedimiento y tránsito

    El procedimiento se inicia cuando el personal de Inspección General y Tránsito toma conocimiento de un vehículo en estas condiciones, ya sea por una recorrida habitual o por denuncias que se reciben a través del 147 o que llegan a la oficina del área.

    Luego, el inspector se dirige al lugar para constatar la veracidad de la denuncia, se labra un acta en la cual se detalla en qué condiciones se encuentra el vehículo y se coloca una oblea/calcomanía donde se le lo intima al titular del vehículo para que en un plazo legal de 5 días retire el mismo de la vía pública. De no hacerlo, Tránsito retirará el vehículo con la grúa y lo trasladará al depósito municipal, debiéndose el titular del rodado dirigirse al Tribunal de Faltas para regularizar la situación.

    “Para recuperar el vehículo, los titulares deben acercarse al Juzgado de Faltas, sito en calle Tucumán 260”, señaló el funcionario reconociendo que muchos vecinos quitaron los vehículos al ser advertidos por personal municipal y para evitar ser multados.

    Denuncias permanentes en Pergamino

    En relación a las denuncias de los pergaminenses, ingresando a la aplicación “Simple”, se visualizará una pestaña denominada “Alerta Simple”; una vez dentro de ella, el denunciante podrá informar mediante mensaje WhatsApp los datos del vehículo que se encuentra en infracción, aportando imágenes del mismo. Un operador, de manera inmediata, tras recibir la denuncia, comisionará al lugar a los agentes de tránsito, quienes una vez allí intentarán localizar, en un plazo razonable, al propietario del vehículo. De no lograrlo, se realizará la infracción correspondiente procediéndose seguidamente a la remoción del rodado al depósito municipal, debiendo el titular del mismo dirigirse al Tribunal de Faltas para regularizar la situación.

    Asimismo, en la misma aplicación se podrán denunciar los vehículos que se encuentren estacionados sobre cordones amarillos o rojos, obstruyendo rampas para personas con discapacidad, sobre ochavas, espacios verdes, sendas peatonales, en puertas de garajes, doble fila, lado izquierdo en arterias donde no está permitido; y sobre aquellos lugares reservados; entre otras cosas que son comunes que sucedan en Pergamino.

    Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

    Casi 900 niños de Pergamino disfrutan del programa Escuelas Abiertas en Verano

    Brian Meza renovó con Douglas y es la primera confirmación para 2026

    Choque por alcance en la Ruta 8: hospitalizaron al conductor de una camioneta que chocó a un camión

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas

    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Vitto Benvenutto: "Mi sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"

    La Cooperativa Eléctrica de Pinzón ilumina las curvas en el acceso a la localidad

    Lagartos overos en Pergamino y la región: todo lo que hay que saber ante su presencia en zonas urbanas

    Brian Meza, pieza clave para Sebastián Cejas, renovó su vínculo con Douglas Haig.

    Brian Meza renovó con Douglas y es la primera confirmación para 2026

    Por Fernando Bongiovanni

    San Nicolás ocupa actualmente el puesto 16 a nivel nacional en el ranking de tarifas del transporte urbano.

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país
    El 2025 marcó el despegue internacional del rugbier sampedrino Juan Pedro Ramognino.

    Rugby San Pedro: primera experiencia internacional del sampedrino Juan Pedro Ramognino

    El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina.

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina.

    Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

