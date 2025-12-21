No es tradición, es convivencia: Pergamino refuerza la prohibición de pirotecnia sonora

En el marco de las celebraciones de Fin de Año, el Municipio de Pergamino vuelve a poner el acento en la necesidad de respetar la normativa local que prohíbe el uso y la comercialización de pirotecnia sonora. Para las autoridades es una política pública que busca promover una ciudad con menos ruidos y más luces, cuidando la salud, la convivencia y el bienestar de toda la comunidad.

Desde la Dirección de Habilitaciones, su titular Juan O’Brien explicó que, como ocurre cada año, durante el período festivo se habilita de manera “excepcional y temporal” la comercialización de los determinados productos pirotécnicos, siempre bajo estrictos controles y dentro de los límites que fijan las ordenanzas vigentes.

“Todos los años, para esta época, se otorga una autorización temporaria para la venta de pirotecnia, pero es importante aclarar que se les exigen los mismos requisitos que a cualquier comercio de nuestra ciudad: inscripción tributaria, documentación en regla y cumplimiento estricto de la normativa local”, señaló O’Brien.

En ese sentido, el funcionario remarcó que está terminantemente prohibida la venta de pirotecnia de categoría C4, es decir, aquellos productos explosivos de impacto sonoro moderado a alto. “Las ordenanzas municipales siempre son muy claras: no se pueden comercializar estos productos explosivos que generen estruendos. Esa prohibición se comunica expresamente a cada comerciante que solicita la habilitación”, afirmó.

Consultado sobre la cantidad de comercios autorizados este año, O’Brien indicó que solo tres locales se encuentran actualmente tramitando la habilitación, un número que refleja una tendencia sostenida a la baja. “El año pasado fueron cinco. A medida que pasan los años, se nota claramente una disminución, lo cual habla también de un cambio cultural y de una mayor conciencia social”, evaluó.

Sin embargo, el funcionario advirtió que el principal problema hoy no pasa por los comercios habilitados, sino por la venta clandestina, especialmente a través de las redes sociales. “Estamos recibiendo muchas denuncias por publicaciones y promociones en redes. Es un circuito más difícil de controlar, pero se trabaja en la identificación, notificación e infracción de quienes venden de manera ilegal”, explicó el titular de esta dependencia municipal.

En este punto, O’Brien destacó ayer la importancia del trabajo articulado con distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. “Tenemos un acompañamiento muy fuerte de asociaciones protectoras de animales y de grupos de madres y padres de niños con autismo o con hipersensibilidad sensorial, que sufren crisis ante los ruidos fuertes. Todo eso refuerza la necesidad de cumplir la norma”, sostuvo.

Compromiso y denuncias en Pergamino

El director de Habilitaciones subrayó además que el compromiso de los vecinos es clave para poder combatir la venta y el uso indebido de pirotecnia. “La denuncia ciudadana es fundamental y nos sirve muchísimo. Cuando alguien detecta una venta clandestina, debe llamar inmediatamente al número 147. Desde allí nos derivan la denuncia y hacemos el seguimiento correspondiente. Es importante llevar tranquilidad: todas las denuncias son anónimas”, aseguró el responsable de Habilitaciones del Partido de Pergamino.

El operativo de control se completa con un trabajo coordinado junto a la Brigada de Explosivos de San Nicolás, que interviene activamente en Pergamino. “Ellos nos piden información sobre los locales habilitados y realizan inspecciones sorpresivas, incluso sin aviso previo. Además, si surge alguna denuncia relevante, solicitamos en forma rápida su intervención directa”, detalló O’Brien.

Vencimiento de los plazos para la comercialización

Respecto al plazo de comercialización, recordó que la autorización es estrictamente temporal. “La venta está habilitada desde el lunes (mañana) 22 de diciembre hasta el 1° de enero, inclusive, y sin ninguna posibilidad de extenderlo. Finalizado ese período, se corta automáticamente la posibilidad de vender pirotecnia”, precisó.

Antes del cierre de la entrevista, el funcionario hizo un llamado a la reflexión y a la empatía. “Más allá de los controles y las sanciones, es fundamental que como sociedad entendamos el daño que puede causar la pirotecnia sonora. Si alguien decide usarla, que lo haga de manera consciente y respetuosa con los demás. Entre todos podemos construir unas fiestas más inclusivas, seguras y en paz”, concluyó.