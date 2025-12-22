Habilitaciones informó los comercios autorizados en Pergamino para la venta de pirotecnia

La Secretaría de Gobierno informa los comercios habilitados para la venta de pirotecnia en Pergamino en el período del 22 al 31 de diciembre 2025 (inclusive):

Mulieri Augusto Daniel – Avenida Ernesto Illia N° 2036

Jara Daniel Ernesto – Boulevard Ameghino N° 431

Basconcelo Hugo David – Boulevard Paraguay N° 1351 Acciones de control por denuncias vecinales por pirotecnia A raíz de las denuncias recibidas, la Dirección de Habilitaciones realizó inspecciones en el Barrio 12 de Octubre ante la presunta venta ilegal de pirotecnia.

Como resultado se constató: En uno de los domicilios denunciados, que corresponde a un comercio de indumentaria y accesorios, si bien no se verificó la existencia de artículos de pirotecnia al momento de la inspección. El titular reconoció la promoción por redes y la intención de comercializar estos productos. Sin embargo, al tomar conocimiento de la necesidad de tramitar una autorización y por falta de tiempo para hacerlo, decidió desistir de la actividad.

En los demás casos investigados, se trataba de viviendas particulares. A sus ocupantes, que negaron ser responsables de las publicaciones, se les intimó a que se abstengan y/o cesen de toda publicación y venta de pirotecnia, bajo apercibimiento de multa y decomiso. Fiestas sin ruidos en Pergamino Cabe recordar que desde el año 2016 se encuentra vigente la Ordenanza Nº 8472, que prohíbe la comercialización de productos pirotécnicos de estruendo, correspondientes a la clasificación C-4 del RENAR. La normativa tiene como objetivo priorizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los vecinos, en especial de niños, personas con discapacidad, adultos mayores y animales.

Bajo el lema “Fiestas sin ruidos”, la Municipalidad apela a la responsabilidad colectiva y recuerda que la colaboración de los vecinos es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa. Ante la detección de venta ilegal de pirotecnia de estruendo, se solicita realizar la denuncia correspondiente a través de la línea 147.

