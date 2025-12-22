lunes 22 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Habilitaciones informó los comercios autorizados en Pergamino para la venta de pirotecnia

    Desde esta dependencia municipal brindaron detalles sobre los trabajos preventivos que se desarrollarán en Pergamino.

    22 de diciembre de 2025 - 18:54
    Advertencia y controles en Pergamino por pirotecnia.

    La Secretaría de Gobierno informa los comercios habilitados para la venta de pirotecnia en Pergamino en el período del 22 al 31 de diciembre 2025 (inclusive):

    Lee además
    pergamino: controles para evitar fiestas clandestinas y llaman a la responsabilidad de padres y comerciantes

    Pergamino: controles para evitar fiestas clandestinas y llaman a la responsabilidad de padres y comerciantes
    Pablo Esper con el trofeo de campeón de la Liga de Chile junto a dos integrantes del plantel.

    Un pergaminense campeón en Chile: Pablo Esper y un semestre histórico con Los Leones
    • Mulieri Augusto Daniel – Avenida Ernesto Illia N° 2036
    • Jara Daniel Ernesto – Boulevard Ameghino N° 431
    • Basconcelo Hugo David – Boulevard Paraguay N° 1351

    Acciones de control por denuncias vecinales por pirotecnia

    A raíz de las denuncias recibidas, la Dirección de Habilitaciones realizó inspecciones en el Barrio 12 de Octubre ante la presunta venta ilegal de pirotecnia.

    Como resultado se constató:

    • En uno de los domicilios denunciados, que corresponde a un comercio de indumentaria y accesorios, si bien no se verificó la existencia de artículos de pirotecnia al momento de la inspección. El titular reconoció la promoción por redes y la intención de comercializar estos productos. Sin embargo, al tomar conocimiento de la necesidad de tramitar una autorización y por falta de tiempo para hacerlo, decidió desistir de la actividad.
    • En los demás casos investigados, se trataba de viviendas particulares. A sus ocupantes, que negaron ser responsables de las publicaciones, se les intimó a que se abstengan y/o cesen de toda publicación y venta de pirotecnia, bajo apercibimiento de multa y decomiso.

    Fiestas sin ruidos en Pergamino

    Cabe recordar que desde el año 2016 se encuentra vigente la Ordenanza Nº 8472, que prohíbe la comercialización de productos pirotécnicos de estruendo, correspondientes a la clasificación C-4 del RENAR. La normativa tiene como objetivo priorizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los vecinos, en especial de niños, personas con discapacidad, adultos mayores y animales.

    Bajo el lema “Fiestas sin ruidos”, la Municipalidad apela a la responsabilidad colectiva y recuerda que la colaboración de los vecinos es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa. Ante la detección de venta ilegal de pirotecnia de estruendo, se solicita realizar la denuncia correspondiente a través de la línea 147.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino: controles para evitar fiestas clandestinas y llaman a la responsabilidad de padres y comerciantes

    Un pergaminense campeón en Chile: Pablo Esper y un semestre histórico con Los Leones

    Alerta en Rosario por un reto viral: adolescentes ingieren hasta diez pastillas de paracetamol

    Invierno excepcional: altos rindes pero fuerte presión sanitaria en trigo y cebada

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    Con 86 pozos en marcha, Pergamino se prepara para afrontar las demandas de agua este verano

    Domingo Carusso: en la música y en la comunicación, un hombre comprometido con la difusión de la cultura

    Fast Track está en marcha y en marzo iniciará la segunda etapa de su proyecto en Parcum

    Tierra Dorada avanza a paso firme en Pergamino y apuesta a un ingreso imponente

    Medicar: El legado de dos pioneros que transformaron la emergencia médica en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pablo Esper con el trofeo de campeón de la Liga de Chile junto a dos integrantes del plantel.

    Un pergaminense campeón en Chile: Pablo Esper y un semestre histórico con Los Leones

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Habilitaciones informó los comercios autorizados en Pergamino para la venta de pirotecnia

    Habilitaciones informó los comercios autorizados en Pergamino para la venta de pirotecnia
    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro llevó a cabo el acto de cierre del año institucional, que se desarrolló en las puertas del cuartel central, ubicado en la intersección de Belgrano y Alvarado.

    Bomberos Voluntarios de San Pedro: cierre del año con un acto de reconocimientos y ascensos

    Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Luz y gas: se esperan aumentos de tarifas de dos dígitos para 2026

    Luz y gas: se esperan aumentos de tarifas de dos dígitos para 2026

    Regatas eliminó a San Martín en penales y sigue en carrera

    Torneo Regional Federal Amateur: Regatas de San Nicolás eliminó a San Martín por penales