Habilitaciones informó los comercios autorizados en Pergamino para la venta de pirotecnia

La Secretaría de Gobierno informa los comercios habilitados para la venta de pirotecnia en Pergamino en el período del 22 al 31 de diciembre 2025 (inclusive):
Desde esta dependencia municipal brindaron detalles sobre los trabajos preventivos que se desarrollarán en Pergamino.
A raíz de las denuncias recibidas, la Dirección de Habilitaciones realizó inspecciones en el Barrio 12 de Octubre ante la presunta venta ilegal de pirotecnia.
Cabe recordar que desde el año 2016 se encuentra vigente la Ordenanza Nº 8472, que prohíbe la comercialización de productos pirotécnicos de estruendo, correspondientes a la clasificación C-4 del RENAR. La normativa tiene como objetivo priorizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los vecinos, en especial de niños, personas con discapacidad, adultos mayores y animales.
Bajo el lema “Fiestas sin ruidos”, la Municipalidad apela a la responsabilidad colectiva y recuerda que la colaboración de los vecinos es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa. Ante la detección de venta ilegal de pirotecnia de estruendo, se solicita realizar la denuncia correspondiente a través de la línea 147.