¿Cómo y por qué los empleados públicos de Provincia tendrán un fin de semana de 5 días en plena Navidad?

El Decreto N°3063/2025 , firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial , estableció asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública provincial durante tres jornadas clave de las fiestas de fin de año.

En ese marco, esta semana se genera una situación particular que despertó consultas y confusión. Con el asueto del miércoles 24 de diciembre, el feriado nacional del jueves 25 por Navidad y el asueto del viernes 26, a los que se suman el sábado 27 y el domingo 28, se conforma un fin de semana largo de 5 días consecutivos para los empleados públicos alcanzados por la medida. De este modo, este martes 23 es el último día laboral de la semana y la actividad recién se retomará el lunes 29 de diciembre.

Tras ese descanso extendido, los trabajadores estatales provinciales deberán presentarse también el martes 30 en sus puestos habituales y luego volverán a tener una interrupción en la actividad, ya que el miércoles 31 fue declarado asueto administrativo y el jueves 1° de enero es feriado nacional por Año Nuevo.

¿A quiénes alcanza el asueto administrativo?

El asueto administrativo rige para toda la Administración Pública provincial, aunque no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras. Además, quedaron exceptuados el personal policial, penitenciario, de salud, de emergencias, de niñez y adolescencia, de la Línea 144 y quienes cumplen funciones en operativos y servicios que tienen carácter esencial y no pueden ser interrumpidos.

La medida también invitó al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios bonaerenses a adherir al asueto, lo que podría extender este esquema de descanso a otros ámbitos del sector público bonaerense según cada caso.