Unidad en la UCR local: Juan Manuel Batallánez será el presidente

Este año no habrá interna para quedarse con la conducción de la sede de San Martín e Italia. ARCHIVO

La UCR de Pergamino, al igual que sucedió a nivel bonaerense, logró llegar a la unidad en las horas previas al cierre de listas y evitó la competencia interna en las elecciones del próximo 7 de junio. Juan Manuel Batallánez, quien supo ser presidente del Comité de Distrito, concejal y es actual secretario de Desarrollo Social del Municipio, será nuevamente titular de la UCR, tras sellarse el acuerdo con el sector que se referencia en el ex intendente Héctor María Gutiérrez.

Justamente Gutiérrez había anunciado sus intenciones de presidir el Comité, pero su espacio logró concordar con el grupo que actualmente conduce la UCR local y formalizaron el acuerdo para una conducción conjunta.

A Batallánez lo secundarán como vicepresidenta María Rita Brescia, como secretario general Adrián Berayra y como tesorera Mariana De Sautu. En tanto que como vocales irán: Héctor Gutiérrez, María Belén Latorre, Francisco Illia, Mónica Membriani, Juan Leiva, María Carla Merli, Diego Basanta, Silvia Mendoza, Arturo Terrile, Geraldina Pérez, Gonzalo Aguerre, Nélida Ciciliani, Marcos Bocci, María Maroevich, Mariano Quintana, Marcela De Sautu, Julio Cassani, Cristina Moises, Carlos De Curtis y Norma Carranza.

En Provincia El exdiputado provincial Emiliano Balbín será el nuevo presidente del comité Provincia, la vicepresidencia quedó para Josefina Mendoza, la Secretaría General para Matías Civale, ambos de Evolución, y la Tesorería para Adriana Ginnóbili, del possismo.

El espacio liderado por Alejandra Lordén, Miguel Fernández y Pablo Juliano, que llegó con intenciones de disputarle la conducción al sector mayoritario, finalmente quedará integrado en la nómina de unidad. Una asuman las nuevas autoridades, se creará una vicepresidencia para el ex intendente de Ayacucho Pablo Zubiaurre, que figura como quinto vocal.

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