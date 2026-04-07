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    • Proponen que el grabado de autopartes deje de pagarse en la Provincia

    En la Provincia de Buenos Aires buscan modificar el sistema vigente de grabado de autopartes, al igual que la VTV.

    7 de abril de 2026 - 14:28
    Siguen pidiendo cambios en ciertas normativas en la provincia de Buenos Aires

    En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires comenzó a tomar impulso una iniciativa que apunta a cambiar de raíz uno de los trámites obligatorios para quienes compran un auto 0 kilómetro y tiene que ver con el grabado de autopartes. La propuesta busca eliminar el pago directo por parte del usuario y simplificar el proceso.

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    Actualmente, quienes adquieren un vehículo deben gestionar un turno y abonar el grabado de distintas partes del auto, un requisito indispensable para circular y realizar otros trámites como la Verificación Técnica Vehicular (VTV).PUBLICIDAD

    Sin embargo, un nuevo proyecto ingresado en las últimas horas propone modificar ese esquema y trasladar toda la responsabilidad del procedimiento a la instancia previa a la entrega del vehículo.

    Los puntos clave del proyecto de Provincia para modificar el grabado de autopartes

    La iniciativa establece que el grabado de autopartes se realice directamente en la línea de montaje o antes de que la unidad llegue al comprador final, evitando así que el usuario tenga que hacer un trámite adicional pocos días después de la compra.

    En ese marco, el diputado bonaerense, Ricardo Lissalde, impulsó un proyecto de ley para modificar la normativa vigente y fijar que el grabado "deberá ser realizado en origen por las terminales automotrices o empresas importadoras".

    Además, la propuesta contempla que el costo del procedimiento no sea abonado de manera separada por el comprador, sino que esté incluido dentro del precio final del vehículo.

    "Desde el punto de vista de la defensa del consumidor, se evita que el ciudadano deba realizar un gasto extra y un trámite presencial obligatorio a pocos días de haber adquirido un bien de alto valor", argumentó el legislador en los fundamentos del proyecto.

    Sanciones para quienes no cumplan

    La iniciativa también prevé sanciones para las empresas que no cumplan con la obligación de realizar el grabado o intenten trasladar el costo al cliente, con multas que podrían ir de entre 5 y 20 salarios mínimos por cada unidad comercializada sin el procedimiento correspondiente.

    A su vez, se impulsa la creación de un Registro Digital de Trazabilidad de Origen, mediante el cual las terminales deberán declarar el número de chasis y dominio con la certificación del grabado, lo que permitiría controlar el cumplimiento sin necesidad de verificaciones presenciales vehículo por vehículo.

    Reclamos también en la VTV

    El proyecto se da en un contexto de revisión de distintos trámites vinculados al parque automotor y se suma a otras iniciativas recientes que buscan reducir costos y simplificar gestiones para los conductores en la provincia de Buenos Aires.

    Cabe recordar que el grabado de autopartes es un mecanismo destinado a prevenir el robo y la comercialización ilegal de piezas, ya que permite identificar componentes clave del vehículo mediante un código único.

    No contar con este certificado puede generar complicaciones legales, dificultar la transferencia del vehículo e incluso afectar la cobertura de seguros o la aprobación de la VTV.

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