Pergamino Básquet vuelve a la ruta frente a un Pico FC fuerte en su casa

En la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina , Pergamino Básquet afrontará este domingo un compromiso exigente. Desde las 21:00 visitará a Pico FC en el estadio Parque Angel Larrea, con la necesidad de empezar a torcer un presente adverso y reencontrarse con la victoria luego de la caída sufrida el miércoles como local frente a Ciclista de Junín.

El equipo de la ciudad se ubica en el 15º puesto de la tabla , con un récord de 5 triunfos y 12 derrotas , acumula tres caídas consecutivas: dos como visitante ante La Unión de Colón y Central Entrerriano de Gualeguaychú, y la más reciente en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, en lo que fue su estreno como local en 2026. Ese tropiezo ante Ciclista significó un duro golpe, ya que se trataba de un rival directo en la pelea por salir de los puestos bajos y Pergamino dejó pasar una oportunidad valiosa para alcanzarlo.

El duelo del miércoles dejó sensaciones encontradas. Pergamino Básquet tuvo un buen pasaje en el segundo cuarto, cuando ajustó la defensa y logró pasar al frente, pero no pudo sostener ese nivel. Ciclista aprovechó mejor sus momentos, mostró mayor oficio y terminó llevándose una victoria por 75 a 70 que amplió la racha negativa del conjunto pergaminense. Con ese panorama, el desafío ahora es dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que viene, sabiendo que el calendario no da respiro.

El compromiso de este domingo aparece como una prueba de alto voltaje. Pico FC se ubica actualmente en el sexto lugar de la Conferencia Sur, con un balance positivo de 9 victorias y 5 derrotas ; y es uno de los equipos más sólidos de la categoría cuando juega como local (6 triunfos y solo 1 caída -ante el líder Provincial de Rosario-). Si bien el Decano viene de perder el miércoles como visitante ante Gimnasia de La Plata por 87 a 80, en el Parque Angel Larrea acumula cuatro triunfos consecutivos, una racha que lo respalda y lo convierte en un adversario difícil.

El conjunto pampeano suele imponer un ritmo intenso, con buen trabajo colectivo y una defensa que se hace sentir en su estadio. Para Pergamino Básquet será fundamental igualar esa intensidad desde el inicio, evitar baches prolongados y mantenerse en partido durante los 40 minutos, algo que no ha logrado con regularidad en las últimas presentaciones.

Jonatan Slider no continuará

A las dificultades propias del momento deportivo se suma una novedad importante en el plantel: la salida de Jonatan Slider, oficializada en la tarde del viernes. “En una decisión deportiva, Jonatan Slider dejó de formar parte del plantel de Pergamino Básquet. Agradecemos su paso por la institución y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, indica el comunicado difundido por el equipo de la ciudad.

El experimentado escolta de 38 años se había incorporado a comienzos de noviembre, poco después del inicio de la temporada 2025/2026, con la intención de aportar jerarquía y experiencia tras una extensa trayectoria en la Liga Nacional. En 16 partidos promedió 30 minutos por juego y 9,6 puntos.

Su desvinculación obliga al cuerpo técnico a reacomodar piezas y redefinir roles para lo que resta de la temporada. En ese contexto, otros jugadores deberán asumir mayor protagonismo. La visita a Pico FC será, en ese sentido, una primera prueba para ver cómo responde el equipo ante este nuevo escenario.

tabla basquet

Pensando en lo que viene

Más allá del resultado de este domingo, el calendario inmediato ofrece oportunidades para la recuperación. Luego del compromiso en General Pico, Pergamino Básquet volverá a presentarse ante su público en el Ricardo ‘Dorado’ Merlo con dos partidos consecutivos: el sábado próximo frente a Racing de Avellaneda y el lunes 26 ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

Esos encuentros aparecen como claves para intentar cambiar la dinámica, sumar victorias y recuperar confianza, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la posición en la tabla de posiciones de cara a la recta final de la Fase Regular.

Por lo pronto, el foco está puesto en el desafío de este domingo. Pergamino Básquet sabe que necesita reaccionar, volver a competir con solidez y empezar a sumar, aun fuera de casa. En el Parque Angel Larrea lo espera un rival duro y un contexto complejo, pero también la chance de dar un golpe anímico que marque un punto de inflexión en la temporada.