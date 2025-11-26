Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

Durante la jornada del martes, la nueva pista de atletismo de la Villa Deportiva Municipal de Pergamino se vistió de fiesta para recibir a los Juegos Escolares Bonaerenses.

La jornada, contó con la presencia del intendente Javier Martínez, quien aprovechó su visita y recorrida por la Villa Deportiva para acercarse y saludar a los chicos y chicas animándolos para que “siempre hagan deporte, no se alejen del mismo y fundamentalmente siempre hagan caso a los docentes”.

Apertura a cargo del intendente Javier Martínez Martínez también les dirigió unas palabras a los profesores y autoridades educativas presentes, subrayando que “las jornadas se están llevando a cabo en un espacio totalmente renovado como lo es la Villa Deportiva. La inversión realizada por el Municipio es para lograr brindar mejores condiciones de infraestructura para los chicos y los profesores se sientan más cómodos utilizando estos espacios”.

Quiénes participaron de esta edición Los Juegos están dirigidos a los alumnos del último año de educación primaria (6°), de Centros Educativos Complementarios (C.E.C.), Escuelas Especiales y Centros de Educación Física (C.E.F.). El objetivo de los mismos es promover el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando la práctica de deportes y los valores asociados al trabajo en equipo, el esfuerzo y la sana competencia.

Qué actividades se llevaron a cabo en Pergamino Las disciplinas de los Juegos Escolares incluyen handball, fútbol, atletismo, softbol, ringo, básquet y vóley. En las instancias de competencia para personas con discapacidad también se incluyeron atletismo, básquet 3×3, boccia, fútbol, goalball, natación, parabádmiton y tenis de mesa.

