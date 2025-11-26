miércoles 26 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    En la pista de atletismo de Pergamino se llevaron a cabo las actividades con gran convocatoria y la apertura estuvo a cargo del intendente Javier Martínez.

    26 de noviembre de 2025 - 15:13
    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares

    Durante la jornada del martes, la nueva pista de atletismo de la Villa Deportiva Municipal de Pergamino se vistió de fiesta para recibir a los Juegos Escolares Bonaerenses.

    Lee además
    centro empleados de comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo
    calendario escolar 2026: ¿como sera en pergamino y el resto de la provincia?

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    La jornada, contó con la presencia del intendente Javier Martínez, quien aprovechó su visita y recorrida por la Villa Deportiva para acercarse y saludar a los chicos y chicas animándolos para que “siempre hagan deporte, no se alejen del mismo y fundamentalmente siempre hagan caso a los docentes”.

    Apertura a cargo del intendente Javier Martínez

    Martínez también les dirigió unas palabras a los profesores y autoridades educativas presentes, subrayando que “las jornadas se están llevando a cabo en un espacio totalmente renovado como lo es la Villa Deportiva. La inversión realizada por el Municipio es para lograr brindar mejores condiciones de infraestructura para los chicos y los profesores se sientan más cómodos utilizando estos espacios”.

    Quiénes participaron de esta edición

    Los Juegos están dirigidos a los alumnos del último año de educación primaria (6°), de Centros Educativos Complementarios (C.E.C.), Escuelas Especiales y Centros de Educación Física (C.E.F.). El objetivo de los mismos es promover el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando la práctica de deportes y los valores asociados al trabajo en equipo, el esfuerzo y la sana competencia.

    Qué actividades se llevaron a cabo en Pergamino

    Las disciplinas de los Juegos Escolares incluyen handball, fútbol, atletismo, softbol, ringo, básquet y vóley. En las instancias de competencia para personas con discapacidad también se incluyeron atletismo, básquet 3×3, boccia, fútbol, goalball, natación, parabádmiton y tenis de mesa.

    Temas
    Seguí leyendo

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Javier Martínez: "De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía"

    Sonríe el agro: La Niña 2025/26 será un fenómeno leve y de corta duración

    Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

    KIBÓ: un proyecto que combina diseño, luz natural y seguridad

    Mariano Bocanera será el nuevo presidente del Consejo Escolar de Pergamino

    Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

    Recapturaron a Romero, el cuarto preso que se escapó de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    javier martinez: de manera urgente, pergamino necesita tener una alcaidia

    Javier Martínez: "De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses
    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

    Javier Martínez: De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía

    Javier Martínez: "De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía"

    Colecta de regalos para los niños del Merendero “Ayudar es Vivir” de San Nicolás

    San Nicolás: Colecta solidaria de regalos para los niños del Merendero "Ayudar es Vivir"