jueves 14 de agosto de 2025
    • Básquet

    Pergamino salta a la cancha en el Torneo Pre Federal con tres equipos

    Argentino, Comunicaciones y Juventud representarán a la Asociación Pergaminense en el certamen que inicia este viernes y competirán por el ascenso al Federal.

    14 de agosto de 2025 - 14:38
    Argentino, luego de ganar el Apertura de la APB, debuta este viernes de visitante en Chivilcoy.

    Argentino, luego de ganar el Apertura de la APB, debuta este viernes de visitante en Chivilcoy.

    LA OPINION

    El básquetbol de Pergamino dirá presente en el Torneo Pre Federal 2025 que comenzará este viernes con la participación de tres equipos: Argentino y Comunicaciones y Juventud. El Blanco y el Cartero jugarán este torneo por tercer año consecutivo, mientras que el Celeste vuelve a jugar un torneo provincial tras varias temporadas de ausencia.

    Más que una labor artesanal, la propuesta se convirtió en un puente de solidaridad.

    Tejiendo esperanza en Pergamino: manos solidarias para pacientes oncológicos
    La idea es que las familias puedan compartir un momento de alegría, música y encuentro en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

    Jugar, reír y soñar: gran festejo del Día del Niño en el Parque Belgrano
    Comunicaciones

    Primeros rivales y novedades

    Los equipos de Pergamino integran la Zona Norte B junto con Colón de Chivilcoy, Náutico de San Pedro y Belgrano y Somisa de San Nicolás. El debut de Argentino será este viernes a las 21:00 en Chivilcoy frente a Colón. Y en el mismo día y horario, en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, Juventud recibirá a Comunicaciones.

    En cuanto a los planteles, el Blanco y el Celeste realizaron incorporaciones mientras que el “Cartero” afrontará el torneo con el mismo plantel con el que juega el torneo local. Los refuerzos de Argentino, equipo que dirige Francisco Colombo, son Dago Sacoski, Nereo Medina y Agustín Zapillón, como fichas U21; además de Luciano González -luego de su paso por Bolivia- y el interno nicoleño Diego Choternasti. Y Juventud, que tiene como entrenador a Andrés Quiroga, se reforzó con Franco Villegas, Renzo Maffei y un jugador ecuatoriano.

    Juventud basquet

    Formato y ascensos al Federal

    El Pre Federal 2025 tendrá 33 equipos distribuidos en cinco zonas: Norte A, B, C y D y Sur. En la primera fase, en las Zonas A, C y D se jugarán 10 fechas y en la Zona B se disputarán 12 fechas. En cambio, la Zona Sur está compuesta por 8 equipos que estarán en una zona única.

    En cuanto a los ascensos al Federal 2026, la Zona Sur otorgará tres y las cuatros Zonas Norte pondrán en juego 10 plazas a la tercera categoría del país. De los 10 ascensos, ocho serán para los equipos que terminen primero y segundo en cada una de las zonas. Y los dos restantes saldrán de la reclasificación que jugarán los terceros y cuartos de las cuatro Zonas Norte.

    Temas
    Dejá tu comentario

