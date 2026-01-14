Pergamino fue protagonista en el Cruce Mediano de Junín

La delegación pergaminense que logró una destacada actuación en la Laguna de Gómez.

Más de una decena de nadadores pergaminenses participaron el domingo pasado en el Cruce Mediano de la Laguna de Gómez en Junín , prueba de 2.500 metros en aguas abiertas que reunió a una cifra récord de 200 competidores de más de 30 localidades bonaerenses y otros puntos del país.

En una jornada marcada por el buen nivel deportivo y una organización elogiada por los participantes, siete representantes de Pergamino lograron subir al podio en sus respectivas categorías, reflejo de sus positivas actuaciones.

El evento, organizado por el Gobierno de Junín con el acompañamiento de distintas instituciones deportivas, volvió a posicionar al Parque Natural Laguna de Gómez como un escenario de referencia para el nado en aguas abiertas, luego de varios años de interrupción por la sequía y la pandemia.

El mejor ubicado de Pergamino en la clasificación general, que fue encabezada por el juninense Lautaro Roche con un tiempo de 33m. 05s, fue Patricio D’Ottavio , quien finalizó 10º con un registro de 39m. 04s . Además, D’Ottavio se quedó con el primer puesto en su categoría.

Entre los pergaminenses que también se destacaron en la general se ubicó Emanuel Cottet, quien terminó 15º con un tiempo de 40m. 46s, resultado que le permitió ser tercero en su categoría. Más atrás llegó Federico Churín, 21º con 43m. 18s, completando un tridente local de muy buen rendimiento en una prueba exigente.

En la rama femenina, la victoria fue para la juninense Maitena Berdezagar con 38m. 54s, tiempo que la posicionó sexta en el clasificador general.

Siete podios para Pergamino

Además de D’Ottavio y Cottet, otros cinco nadadores de Pergamino lograron subirse al podio en sus categorías, redondeando una jornada muy positiva para la ciudad. Los pergaminenses que también celebraron en la premiación fueron Eduardo “Lalo” Calandri, Laura Jalil, Karen Ferreri, Gustavo Calvaresi y Oscar Pujol.

Las ubicaciones en la clasificación general y tiempos del resto de los representantes pergaminenses fueron los siguientes: 28º Oscar Pujol (46m. 08s), 44º Gastón Genoud (49m. 02s), 55º Javier Musso (52m. 01s), 58º Rafael Curia (52m. 48s), 67ª Laura Jalil (53m. 11s), 70º Gustavo Calvaresi (53m. 52s), 79º Eduardo Calandri (55m. 41s), 101º Oscar Rebert (58m. 40s) y 108ª Karen Ferreri (1h. 00m. 08s).

Varios de los nadadores coincidieron en destacar las condiciones del circuito y la organización del evento. Además, el viento y el oleaje complicaron el tramo final de la prueba, aunque no impidieron el normal desarrollo de la competencia.

Con una nutrida delegación, múltiples podios y una fuerte presencia en la clasificación general, Pergamino volvió a decir presente en uno de los eventos de aguas abiertas más importantes de la región, reafirmando el compromiso de sus nadadores con este exigente y apasionante desafío deportivo.