jueves 11 de septiembre de 2025
    • LA OPINION se muda a la Expo Rural de Pergamino con programación en vivo durante toda la muestra

    La Opinión transmitirá en vivo desde la Expo Rural de Pergamino, con coberturas especiales y programación desde el predio.

    11 de septiembre de 2025 - 10:44
    En vivo Fernando Bongiovani, Carolina Yacobone y Guillermo Baduy. el jueves por la mañana desde el canal de YouTube de LA OPINION

    En vivo Fernando Bongiovani, Carolina Yacobone y Guillermo Baduy. el jueves por la mañana desde el canal de YouTube de LA OPINION

    LAOPINION

    La Opinión Play se muda a la Expo Rural Pergamino con programación en vivo durante toda la muestra: Desde este jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre, la 86° Expo Rural Pergamino será el centro de la vida social, económica y productiva del norte bonaerense. Y La Opinión Play se suma con una cobertura integral y programación en vivo desde el predio, en un esfuerzo de producción sin precedentes del grupo La Opinión.

    A lo largo de las cuatro jornadas, periodistas, móviles, cámaras y operadores transmitirán desde el corazón de la muestra, con entrevistas, recorridas, especiales en vivo y mucho más. Toda la actividad de la principal feria de la ciudad llegará a la audiencia en tiempo real, a través de las plataformas digitales y redes del canal.

    Un evento que une al campo y la ciudad

    La muestra —que cumple 86 años— vuelve a realizarse a capacidad completa, con propuestas para todos los públicos: exposición ganadera, maquinaria, automotrices, tecnología aplicada al agro, gastronomía regional, granja educativa, shows en vivo, y el tradicional Paseo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios.

    Educación y futuro: competencia de escuelas agrotécnicas

    Por primera vez, la Expo Rural Pergamino contará con una competencia de escuelas agrotécnicas, organizada junto a la Asociación Argentina de Hereford. Participarán cinco instituciones de la región, que presentarán animales criados por sus propios estudiantes, una iniciativa que combina vocación, aprendizaje y práctica profesional.

    La Opinión Play, protagonista en el predio

    Durante las jornadas de la muestra, La Opinión Play ofrecerá una programación especial desde su nuevo set en el predio rural. Además de transmisiones en vivo, el canal generará contenidos para Instagram, TikTok, YouTube y radio, reforzando su presencia multiplataforma y su compromiso con la cobertura local.

    Este despliegue técnico y humano marca un nuevo hito en la evolución de La Opinión Play como medio de comunicación, reafirmando su rol central en los eventos más importantes de la región.

