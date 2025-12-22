lunes 22 de diciembre de 2025
    • Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    El gobernador Axel Kicillof acordó con los gremios que representan a trabajadores estatales en la Provincia reanudar las paritarias el año que viene.

    22 de diciembre de 2025 - 17:08
    En Provincia reanudarán las paritarias en enero.

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, recibió a los principales gremios que representan a los trabajadores estatales y acordaron postergar las negociaciones paritarias para enero, pese a cierta presión por la pérdida del poder adquisitivo ante el aceleramiento de la inflación.

    De acuerdo a lo señalado por la Agencia DIB, Kicillof se reunió este lunes junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, con los representantes de todos los gremios, a quienes les expusieron la compleja situación económica y financiera que se atraviesa producto de las decisiones y políticas del Gobierno de Javier Milei.

    Paritarias en la Provincia

    En ese marco, las autoridades provinciales comunicaron que la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero. El último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre). Es decir, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

    Sin embargo, luego de que la Legislatura aprobara la ley para que Kicillof pueda emitir deuda por 3.680 millones de dólares, los gremios salieron a pedir que haya una reapertura inmediata de las negociaciones paritarias para un nuevo aumento de salarios. Frente a esto, la Provincia priorizó el pago de medio aguinaldo y dejó en claro que por el momento no puede comprometerse a un incremento.

    Según trazaron las autoridades en la mesa, la Provincia se encuentra atravesando “un contexto de crisis económica profunda y transversal”, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio, que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales.

    En enero próximo

    A ello se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda de unos $12,9 billones. “Hemos tenido momentos complicados financieramente, pero al fin y al cabo pudimos conseguir en tiempo y forma el dinero” para el pago del aguinaldo, resaltó el ministro Carlos Bianco en conferencia de prensa.

    En la reunión con Kicillof, estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP, y AJB.

